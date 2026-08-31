„Francie a Švédsko v Evropské unii a v NATO ukazují, že evropská suverenita se buduje společně, a úspěch tohoto partnerství nám dává naději, že se k nám připojí i další spojenci,“ řekl v pondělí Macron na společné tiskové konferenci.
Už před odpoledním setkáním obou vrcholných politiků Elysejský palác a kancelář švédského předsedy vlády ve společném prohlášení hovořily o nové etapě v bilaterální spolupráci, která přispěje k posílení evropské obrany i NATO.
Švédsko v květnu oznámilo, že od francouzské společnosti Naval Group zakoupí čtyři fregaty, první z nich má převzít v roce 2030. Podle švédské vlády jde o jednu z největších obranných investic od 80. let.
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Skandinávská země se snaží rozšířit své obranné schopnosti po ruské invazi na Ukrajinu a svém následném vstupu do Severoatlantické aliance. Obchod navazuje na prosincovou zakázku ze strany Francie, která si u švédské zbrojovky Saab objednala za více než miliardu eur dva průzkumné letouny GlobalEye.
Macron a Kristersson nákup francouzských válečných lodí stvrdili na palubě nové fregaty Amiral Ronarc’h. Při této příležitosti také francouzská ministryně obrany Catherine Vautrinová a její švédský protějšek Pal Jonson měli podepsat rámcovou dohodu o posílení obranné spolupráce, jejíž součástí je právě i pořízení fregat, uvedly Paříž a Stockholm.
Švédsko se už dříve připojilo k iniciativě pokročilého jaderného odstrašení. Tu v březnu navrhl Macron a přijalo ji osm evropských zemí s cílem posílit společnou obranu v situaci stále nevyzpytatelnějšího chování klíčového amerického spojence, uvedla AFP s odkazem na současnou administrativu prezidenta Donalda Trumpa. Francouzské námořnictvo se pravidelně účastní vojenských operací a cvičení v Severním a Baltském moři.
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Fregata typu FDI (frégate de défense et d’intervention) je s délkou 122 metrů a výtlakem 4500 tun navržena k neutralizaci veškerých druhů hrozeb – povrchových, vzdušných, podmořských, asymetrických či kybernetických, uvádí výrobce na webu.
Loď také může podporovat nasazení speciálních sil stejně jako vypouštění leteckých i mořských dronů. Je vybavena protivzdušnou obranou v podobě střel Aster 30 proti balistickým střelám, protiponorkovými torpédy, protilodními střelami i řízenými střelami pro hlubinné údery. Čtyři tyto lodě si objednalo také Řecko, zatímco Norsko dalo v roce 2025 přednost britským fregatám.
Po pondělním přijetí ve Švédsku bude Macron pokračovat v cestě po Evropě návštěvou Nizozemska a poté ve středu zavítá do Velké Británie, kde se poprvé setká s novým premiérem Andym Burnhamem.