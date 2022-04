Ruská agrese žene Finsko a Švédsko do NATO, vstoupit mohou už v létě

Finská přihláška do NATO je očekávána v červnu, Švédsko by mělo následovat, napsal deník s odkazem na americké zdroje. Pokud se tyto plány uskuteční, Finsko se z členů NATO stane zemí s nejdelší společnou hranicí s Ruskem o délce 1340 kilometrů, poznamenala stanice BBC.

Dodala, že jak Finsko, tak Švédsko také mají dlouhé pobřeží a mnoho ostrovů v Baltském moři. Švédsko více než dvě stě let nebylo součástí žádné vojenské aliance a Finsko po celou studenou válku přísně dodržovalo neutralitu přátelskou vůči Sovětskému svazu.

Pod vlivem ruské agrese se však veřejné mínění v obou zemích prudce přiklonilo ke vstupu do NATO. Stanice také připomněla, že švédské noviny Aftonbladet minulý týden psaly o tom, že Švédsko by mohlo svou přihlášku ke vstupu do NATO podat v polovině června a už koncem tohoto měsíce by ji mohli schválit členové Aliance na summitu v Madridu.

Podle listu chtějí Finsko a Švédsko do NATO vstoupit současně a těsně koordinují své kroky. Rusko už na konci února oběma těmto zemím vzkázalo, že by měl jejich vstup do Aliance následky.

Moskva by prý podnikla odvetnou akci. „Je zřejmé, že vstup Finska a Švédska do NATO, které, jak dobře chápete, je především vojenským blokem, by mělo vážné vojenské a politické důsledky, které by od naší země vyžadovaly reciproční kroky,“ řekla tehdy mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová.