Ačkoli většina Švédů je nakloněna vstupu do Severoatlantické aliance, někteří v posledních dnech vyšli na znamení odporu demonstrovat do ulic Stockholmu. Na nebezpečí spojená se členstvím v NATO upozorňují zejména mladí lidé, podle nichž je rozhodnutí uspěchané a Švédsko by se raději mělo držet své letité tradice neutrality.