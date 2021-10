Operace Sviňucha. Švédové řeší, jak zastavit motorové čluny s drogami

Kdybyste chtěli cestou přes ikonický mořský Most mezi Švédskem a Dánskem sledovat stopy slavné severské seriálové ságy Bron čili Most, nestihnete to. Vlak přeletí průliv Öresund za pár minut, z Malmö do centra Kodaně dojede za půl hodiny. | foto: Shutterstock