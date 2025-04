Začátek letošního roku byl pro Švédsko šokující – během prvních 28 dnů otřáslo zemí 32 výbuchů. Premiér Ulf Kristersson tehdy přiznal, že stát situaci nezvládá, a policejní prezident Tobias Bergkvist opakovaně upozorňoval, že se do těchto útoků zapojují také mladiství. „Nárůst pachatelů do 15 let věku je dramatický,“ řekl v lednu serveru Dagens Nyheter šéf policie.

Od té doby ale násilí výrazně polevilo. Podle policejních statistik se počet bombových útoků prudce snížil a v posledních měsících šlo už jen o ojedinělé incidenty. „Jedním z faktorů je, že rodiče se dnes mnohem více zajímají o to, co jejich děti dělají. Nebojí se kontaktovat policii a hlásit podezřelé chování,“ uvedl pro Dagens Nyheter Magnus Mowitz, zástupce policejního šéfa v severním obvodu Stockholmu.

Rodiče se podle Mowitze bojí o vlastní děti a jsou ostražitější. „Zajímají se o to, jaké sociální sítě jejich děti používají, kontrolují jejich tašky a nacházejí v nich zbraně. Troufají si zavolat policii a nahlásit deviantní chování. To se děje každý týden a díky tomu můžeme včas zasáhnout, když se mladí lidé chystají spáchat trestné činy,“ dodal zástupce policejního šéfa.

Právě sociální sítě jsou hlavním místem, kde zločinecké gangy a jiné teroristické skupiny operující na území Švédska lanaří mladistvé k páchání trestné činnosti. Je to pro ně výhodné, protože dětem ve Švédsku nehrozí ani za nejzávažnější trestné činy vysoké tresty. Děti pak útoky natáčí a sdílejí online. Za tuto činnost získávají vysoké finanční odměny a stoupají ve společenském žebříčku.

Kanystry benzínu a podezřelé nákupy

Na podezřelé chování se ale nezaměřují jen rodiče. Policii pomáhá také spolupráce se školami, taxikáři nebo provozovateli čerpacích stanic. „Může jít o čerpací stanici, která si všimne mladého člověka tankujícího několik kanystrů benzínu, nebo o personál obchodu, který zaznamená podezřelé nákupy. Máme čas zasáhnout, takže se mnoho plánovaných činů nikdy neuskuteční,“ vysvětlil Mowitz.

Policejní statistiky také ukazují rostoucí počet zadržených. Na konci března letošního roku bylo v oblasti Stockholm zadrženo 559 lidí (v březnu 2024 to bylo 521 a o rok dříve 436 zadržených). Podobně povzbudivý je vývoj u nejzávažnějších zločinů. Zatímco v roce 2023 bylo v regionu Stockholm zaznamenáno 44 případů smrtelného násilí, v roce 2024 toto číslo kleslo na 25, tedy na nejnižší hodnotu za posledních deset let.

Právě zatčení klíčových osob podle policie vedla také k prudkému poklesu bombových útoků. „Bez zacházení do detailů můžeme říct, že jsme sebrali schopnosti několika jedincům, kteří měli klíčové know-how potřebné k výrobě výbušnin,“ vysvětlil situaci Mowitz.

Přestože Švédsko slaví dílčí úspěchy v potírání organizovaného zločinu a násilné kriminality, policie zůstává obezřetná. Právě zapojení rodičů však může být rozhodující změnou, ve kterou úřady doufaly.