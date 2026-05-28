Švédsko daruje Ukrajině 16 starších gripenů, dvacítku nových jí prodá

Autor: ,
  13:40
Švédsko daruje Ukrajině 16 letounů Gripen verze C/D a prodá až 20 strojů E/F za 2,5 miliardy eur. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přicestoval na pracovní návštěvu, aby klíčovou dohodu v oblasti letecké obrany stvrdil na tiskové konferenci se švédským premiérem Ulfem Kristerssonem na letecké základně v Uppsale.
Švédský premiér Ulf Kristersson a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v Uppsale (28. května 2026) | foto: AP

Zelenskyj uvedl, že přicestoval do Švédska na pracovní návštěvu. „Připravujeme rozsáhlý balíček obranné pomoci pro Ukrajinu a významný krok v souvislosti s bojovými letouny Gripen, který bezpochyby zvýší efektivitu našeho bojového letectva,“ uvedl prezident poté, co jej švédský premiér Ulf Kristersson přivítal na letecké základně v Uppsale. Uvítání doprovodil přelet dvou gripenů nízko nad přistávací dráhou.

Ukrajina bude podle listu Aftonbladet nákup nejmodernějších strojů JAS 39 E financovat s pomocí půjčky od Evropské unie. Dohodu o unijní půjčce ve výši 90 miliard eur (2,2 bilionu Kč) dnes mezitím jasnou většinou ratifikoval ukrajinský parlament. Dvě třetiny z těchto peněz mají jít na obranu před ruskou agresí, kterou Moskva zahájila otevřeným vpádem do sousední země v únoru 2022.

Ukrajina se loni v říjnu se Švédskem předběžně dohodla na nákupu 100 až 150 gripenů. Jonson měsíc nato řekl, že Stockholm a Kyjev pokročily v otázce financování obsáhlé dohody o dlouhodobé spolupráci v letecké obraně a že část nákladů při koupi nových švédských strojů v nejmodernější verzi by mohla pokrýt švédská vojenská pomoc Ukrajině. Zelenskyj pak při setkání se švédským králem Carlem XVI. Gustafem v dubnu ve Lvově vyjádřil naději, že ukrajinští piloti by mohli začít ve Švédsku s výcvikem na gripenech už letos.

Vzhledem k tomu, že případné dodávky gripenů ve verzi E mohou trvat ještě několik let, bylo by předání letounů ve stávající verzi C/D dobrým prozatímním řešením pro ukrajinské vzdušné síly, píše Reuters. Ukrajinské letectvo míní, že gripeny jsou levnější než srovnatelné bojové letouny, méně finančně náročná je i jejich údržba a švédské stroje se snadno začlení do ukrajinského leteckého systému. Ukrajinský ministr obrany tento měsíc uvedl, že dohoda o prodeji gripenů E by mohla být podepsána „během několika měsíců“ poté, co Evropská unie schválila půjčku pro Ukrajinu.

Gripeny používá i české letectvo, a sice 12 jednomístných strojů ve verzi JAS 39 C a dva dvoumístné cvičně-bojové letouny JAS 39 D. Loni v září ministerstvo obrany prodloužilo jejich pronájem až do roku 2035, kdy by je měly nahradit americké stroje F-35.

Akcie švédské společnosti SAAB, výrobce gripenů, dnes reagují růstem o pět procent. Také šéf této zbrojovky švédským médiím v květnu řekl, že doufá, že největší zbrojní exportní kontrakt v historii skandinávské země bude podepsán ještě letos.

Švédsko patří k největším poskytovatelům pomoci Ukrajině. Podle Reuters dosud poskytlo napadené zemi vojenskou a civilní pomoc v hodnotě 128 miliard švédských korun (288 miliard Kč). Na pomoc v letošním a příštím roce navíc vyčlenilo dalších 80 miliard švédských korun.

