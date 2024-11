Šestnáctiletý Švéd přijel vraždit do Kodaně, instrukce dostal na Telegramu

Šestnáctiletý chlapec nasedl 25. dubna letošního roku do vlaku na severu Švédska a vydal se na dvanáctihodinovou cestu do Kodaně.

V tašce měl zbraně, v telefonu pak zprávy s neznámým člověkem z dánského gangu. „Yappis?“ napsal mladík v chatu, čímž si ve švédském slangu řekl o to, zda by mohl někoho zabít. Druhý účastník konverzace mu na to konto dal jasné pokyny – přijeď na náměstí Blågårds Plads v centru města a střílej.

Za vraždu na objednávku, na které se aktivně domlouval s členy zločinecké organizace na platformě Telegram, měl mladík dostat 500 000 dánských korun (přibližně 1,7 milionu českých korun), píše The Guardian.

Nejedná se přitom o ojedinělý případ. Dánská policie eviduje v posledních měsících několik případů, kdy tamní zločinecké organizace naverbovaly švédské občany, aby se v království na severu Evropy zapojili do trestné činnosti. Nejmladšímu dítěti, jež „práci“ samo vyhledalo, přitom bylo pouhých dvanáct let.

Zatímco ve Švédsku jsou přestřelky a bombové útoky, jichž se účastní děti, problémem již řadu let, v Dánsku je nábor mladých lidí za účelem páchání trestné činnosti novinkou, kterou policie odhalila až v posledních měsících.

Vězení a deportace

Šestnáctiletého mladíka, jenž vyrazil v dubnu se zbraněmi do Dánska, zatkli na kodaňském vlakovém nádraží dříve, než stihl útok uskutečnit. Dánská policie má podezření, že měl v úmyslu zabít jednoho nebo více členů gangu Comanche MC, který je označovaný za jeden z nejnásilnějších motorkářských klubů v zemi.

„Tento případ je součástí širšího problému, kdy mladí lidé zneužívají mediální platformy k tomu, aby se zapojili do závažného kriminality,“ uvedl podle švédského deníku Dagens Nyheter dánský státní zástupce Ulrik Sommer.

Obhajoba sice u soudu tvrdila, že chlapec neměl v úmyslu vraždit a že od plánů útoku dobrovolně ustoupil, soud však rozhodl jinak a uznal jej vinným. Za plánování vraždy ho v úterý poslal do vězení na pět a půl roku. Zároveň rozhodl o jeho vyhoštění z Dánska zpět do Švédska.

„Když jedete do jiné země a plánujete za úplatu někoho zastřelit, je v tom vysoká míra cynismu,“ řekl podle dánské televize TV2 soudce při vynesení rozsudku. Chlapec se tak stal prvním mladým Švédem, jenž byl v Dánsku odsouzen za zločin podobného typu. Dánská policie nyní věří, že toto rozhodnutí může v budoucnu vést k dalším obviněním.

Nízký věk, nízký trest

Státní zástupce Ulrik Sommer je s verdiktem soudu spokojený. „Jde o závažný trestný čin, což se odráží i ve výši trestu,“ řekl Sommer. Poznamenal však, že soud při rozsudku přihlédl k nízkému věku chlapce i jeho dosavadní beztrestnosti.

Právě toho zločinecké organizace využívají. Do svých služeb „najímají“ mladé lidi zcela záměrně, protože ti dostanou nižší tresty než dospělí, a gangy je tak mohou znovu oslovit za několik let. Mladiství využívají této příležitosti proto, že díky ní cítí pocit sounáležitosti a díky penězům získávají sociální status a životní styl, který by si jinak nemohli dovolit.

Násilí v dánské metropoli, jež je připisováno mladým Švédům, vyústilo ke zpřísnění hraničních kontrol. Dánský ministr spravedlnosti Peter Hummelgaard odsoudil „zvrhlou kulturu násilí“ ve Švédsku a prohlásil, že si nepřeje, aby se taková kriminalita do Dánska dovážela.

I proto na ikonickém Öresundském mostě, který spojuje dánskou Kodaň se švédským Malmö, od letošního léta hlídkuje stále více policistů z obou zemí. Švédská policie navíc v Malmö posílila své řady a několik hlídek je dokonce trvale umístěno také přímo v Kodani.

„Nejde o konflikt mezi gangy ve Švédsku a Dánsku. Je to konflikt v Dánsku, do kterého jsou zapojeny děti ze Švédska. Zločinci jim dávají práci prostřednictvím sociálních sítí,“ okomentoval situaci Stefan Sintéus, velící policista pro závažný organizovaný zločin v jižním Švédsku. Varoval také, že dětem hrozí v Dánsku výrazně delší tresty než v jejich rodné zemi.

Švédská policie podle něj také spolupracuje s úřady v Norsku a Finsku. „Kriminalita je v dnešní době digitální. Přeshraniční a online povaha zločineckých sítí znamená, že policie musí pracovat na mezinárodní úrovni,“ dodal Sintéus.