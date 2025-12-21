Švédští celníci vstoupili na palubu ruské lodě v Baltském moři, je pod sankcemi

Loď jménem Adler měla v sobotu problémy s motorem a zastavila ve švédských teritoriálních vodách poblíž města Höganäs. V noci na neděli na její palubu vešli švédští celníci a pohraničníci. Podle celní správy byli členové posádky vstřícní.
Švédská média informovala, že do případu se zapojili také vyšetřovatelé a tajné služby. Země NATO ležící u Baltského moře stále více znepokojují lodě z takzvané ruské stínové flotily využívané k obcházení západních sankcí na vývoz ruské ropy i nákladní lodě převážející zbraně.
Loď Adler už v roce 2021 zastavilo Řecko, a to kvůli kontrole, zda nepřeváží zbraně do Libye. Moskvu to tehdy rozzlobilo. Plavidlo patří společnosti M Leasing LLC, na kterou se vztahují západní sankce kvůli přepravě severokorejské munice pro ruskou armádu, jež ji využívá ve válce na Ukrajině.
Jako ruská stínová flotila jsou označovány zpravidla staré tankery, které plují pod vlajkami různých států, čímž obcházejí sankce uvalené na Rusko. Členové NATO dávají tato plavidla do souvislosti s případy poškození komunikačních a podmořských kabelů v Baltském moři. V posledních týdnech evropští činitelé rovněž tvrdí, že jsou z těchto lodí vypouštěny i drony, které opakovaně narušily vzdušný prostor v několika zemích.