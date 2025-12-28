Ve Švédsku zahynuli kvůli sněhové bouři dva lidé. Komplikace očekávají i Britové

  11:27
V důsledku bouře Johannes, která sužuje Švédsko, Norsko a Finsko, zahynuli dva lidé a desetitisíce domácností zůstaly bez dodávek elektřiny, uvedla agentura AFP. Padesátiletý muž zemřel poté, co na něj ve švédském lyžařském středisku Kungsberget spadl strom.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Zaměstnanec společnosti Hemab, která se ve Švédsku mimo jiné stará i o údržbu energetických sítí, také zemřel v důsledku pádu stromu. Výpadek dodávek elektřiny postihl ve Finsku více než 120 tisíc domácností, zatímco ve Švédsku přes 40 tisíc domácností. S odvoláním na finskou veřejnoprávní stanici Yle a švédskou tiskovou agenturu TT to uvedla AFP.

Provoz na letišti Kittila v severním Finsku byl zastaven poté, co silný vítr odnesl dvě letadla z ranveje do sněhové závěje, napsala finská média s tím, že při incidentu nebyl nikdo zraněn.

Na přelomu roku bude v Česku vydatně sněžit, hrozí závěje

Bouře Johannes přitom není jedinou, která má potrápit Evropu. S příchodem nového roku očekávají komplikace a výrazné ochlazení v Británii. „Na bestii z východu s 96 hodinami nepřetržitého sněžení se připravuje Británie,“ napsal například portál Express odkazující se na britské meteorologické stanice.

Znám stvořitele bitcoinu. Je to Brit, říká autor knihy Zmizení Satoshi Nakamota

„Nejvíc se pilo v pondělí.“ Tchán vytáhl staré fotky z vojny a já nestačil zírat

Jan Hausenblas: Fotografie ze základní vojenské služby v Michalovcích (1976 až...

Sedmdesátá léta, východní Slovensko. U Zemplínské Šíravy roste betonová ozdravovna ministerstva obrany, na stavbě pracují hlavně branci. Jedním z nich byl Jan Hausenblas, můj tchán. Na vojnu si tehdy...

Skočil do prázdna a oklamal celou Paříž. Fotografický trik léta halila přísaha mlčení

Yves Klein: Skok do prázdna (říjen 1960)

Na první pohled vypadá skutečně. Francouzský umělec letí vzduchem a vůbec se nebojí tvrdého dopadu. Ten snímek je ovšem trik, kterým Yves Klein před pětašedesáti lety ošálil celou Paříž. Příběh jeho...

Čína otevřela nejdelší dálniční tunel na světě, protnul pohoří Ťan-šan

Nejdelší dálniční tunel na světě Tchienshan Shengli, se nachází se v...

Čína v pátek otevřela nejdelší dálniční tunel na světě. Nachází se na dálnici Urumči-Juli v autonomní oblasti Sin-ťiang a protíná pohoří Ťan-šan. Měří 22 kilometrů a zkracuje cestu, která dříve...

Terminátorka z Ústí. Osmnáctiletá Nela se po ztrátě ruky učí ovládat robotickou paži

Osmnáctiletá Nela se po ztrátě ruky učí ovládat robotickou paži, na kterou se...

Ve dveřích mě vítá štíhlá tmavovlasá dívka. Podává mi pravou ruku. Následuje stisk, za který by se nemusel stydět ani legendární silák Gustav Frištenský. Ruka drtí moji dlaň a dřív, než uslyším...

Vémola a kolotočář. Jak se bojovník MMA stal právoplatným členem podsvětí

Razie u domu Karlose Vémoly.

Už několik týdnů se pražským podsvětím nesla zpráva, že policie v posledních měsících udělala obrovský kus práce a spousta lidí z polosvěta promluvila. A že přijdou akce, které zasáhnou vlivné...

VIDEO: Ruský voják na koni se lekl ukrajinského dronu, zvíře útok přežilo

Ukrajinci ukázali, jak likvidují Rusy na koních

Ukrajinská armáda se pochlubila záběry z dronu, který dostihl ruské vojáky kdesi na zasněžené cestě. Nepřátelé se krajinou přesouvali na koních. A jak video 92. útočné brigády ukázalo, jednoho z nich...

28. prosince 2025  12:32

Řidič na Šumpersku nerespektoval výstrahu a vjel pod vlak, nehodu nepřežil

Tragická nehoda vlaku a osobního auta u Mšena. (23. listopadu 2024)

Na Šumpersku se dopoledne střetlo osobní auto s vlakem. Automobil se po nehodě převrátil na střechu, zraněný řidič navzdory úsilí záchranářů zemřel, řekla krajská policejní mluvčí Marie Šafářová....

28. prosince 2025  11:57,  aktualizováno  12:32

Zemřela Brigitte Bardotová. Filmové hvězdě bylo 91 let

Herečka Brigitte Bardotová

Zemřela francouzská herečka a filmová legenda Brigitte Bardotová. Bylo jí 91 let. Uvedla to agentura AFP s odkazem na Nadaci Brigitte Bardotové. V listopadu se herečka zotavovala po pobytu v...

28. prosince 2025  10:46,  aktualizováno  12:16

Bardotová jako sexsymbol i ochránkyně zvířat. Připomeňte si její významné milníky

Brigitte Bardotová ve filmu A coeur joie (1967)

Herečka Brigitte Bardotová (†91) poznala světovou slávu i její odvrácenou tvář. Smysl života nakonec našla v ochraně zvířat. Ve Francii prosadila například zákon o milosrdnějším způsobu zabíjení na...

28. prosince 2025  12:15

28. prosince 2025  11:27

Pes vběhl na slabý led na rybníku a nemohl zpět. Zachránili ho hasiči

Záchrana psa, pod kterým se prolomil led. (28. prosince 2025)

Šťastný konec měl příběh pejska Denise, který se v sobotu po poledni rozhodl proběhnout po ledu zamrzlého rybníku u Habartova na Sokolovsku. Led byl ale slabý a psa, který zůstal daleko od břehu,...

28. prosince 2025  11:21

Místo ohňostroje slevy na památky či zoo. Praha nabízí výhodné vstupné

Ledové kostky chladí medvědy v ZOO Praha. (1. července 2025)

Praha nebude pořádat novoroční ohňostroj ani videomapping, tedy promítání na budovy. Pro obyvatele metropole místo toho magistrát připravil na 1. ledna zvýhodněné vstupné do zoologické a botanické...

28. prosince 2025  10:40

Fatální nehoda mladého řidiče. Narazil do jiného auta a přes svodidla sjel do řeky

Policejní auto.

Mladý řidič v sobotu ve 23:30 mezi Mostem a Bílinou zřejmě nezvládl řízení, havaroval a později následkům nehody podlehl. Informoval o tom mluvčí policie Václav Krieger. Silnice I/13 byla krátce...

28. prosince 2025  10:04

Ani vražda, ani sebevražda. Badatel rozkrývá v Rozstřelu smrt Jana Masaryka

Hostem pořadu Rozstřel je spisovatele, badatel a záhadolog Jaroslav Mareš.

Jan Masaryk zemřel v březnu 1948 pod okny Černínského paláce – a česká společnost se desítky let pře o to, zda šlo o vraždu, nebo sebevraždu. Novinář a spisovatel Jaroslav Mareš o komplikované kauze...

28. prosince 2025

Na přelomu roku bude v Česku vydatně sněžit, hrozí závěje

Sněžení na šumavské Kvildě. (27. října 2025)

V příštím týdnu bude v Česku hodně sněžit. Zpočátku se to bude týkat hlavně hor na severu, postupně by ale mělo sněžit na většině území. Sníh se v menší míře objeví i v nižších polohách. Od úterý...

28. prosince 2025  9:44

Evropští vojáci by pro nás na Ukrajině byli legitimním cílem, prohlásil Lavrov

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov (7. října 2025)

Pokud Evropa nasadí vojenské síly na Ukrajině v rámci takzvané koalice ochotných, stanou se legitimním cílem pro ruskou armádu. Pro agenturu TASS to řekl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov....

28. prosince 2025  9:37

Dopravní komplikace na Děčínsku. Sypače havarovaly na zledovatělé silnici

Mráz, déšť a ledovka komplikují dopravu v Česku. V Hostivicích leží poprašek...

Silnice na severu Čech jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Komunikace z Hřenska do Jetřichovic a dál do Chřibské na Děčínsku a také cesta z Chřibské směrem na Kunratice ve stejném okrese byly v...

28. prosince 2025  9:34

