Ve Švédsku zahynuli kvůli sněhové bouři dva lidé. Komplikace očekávají i Britové

Zaměstnanec společnosti Hemab, která se ve Švédsku mimo jiné stará i o údržbu energetických sítí, také zemřel v důsledku pádu stromu. Výpadek dodávek elektřiny postihl ve Finsku více než 120 tisíc domácností, zatímco ve Švédsku přes 40 tisíc domácností. S odvoláním na finskou veřejnoprávní stanici Yle a švédskou tiskovou agenturu TT to uvedla AFP.
Provoz na letišti Kittila v severním Finsku byl zastaven poté, co silný vítr odnesl dvě letadla z ranveje do sněhové závěje, napsala finská média s tím, že při incidentu nebyl nikdo zraněn.
Bouře Johannes přitom není jedinou, která má potrápit Evropu. S příchodem nového roku očekávají komplikace a výrazné ochlazení v Británii. „Na bestii z východu s 96 hodinami nepřetržitého sněžení se připravuje Británie,“ napsal například portál Express odkazující se na britské meteorologické stanice.