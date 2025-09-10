„Tohle nebylo úplně normální úterý a tohle se může stát, když vám klesne hladina cukru v krvi,“ řekla podle serveru BNO News Lannová po návratu do místnosti.
Předsedkyně křesťanskodemokratické strany, které je Lannová členkou, Ebba Buschová, předseda vlády Ulf Kristersson, a další politici po kolapsu rychle zasáhli. Pomoct se snažilo i několik novinářů. Ještě před odvedením z místnosti Lannové poskytla potřebnou pomoc i vládní ochranka. Web People konstatoval, že se ministryně nezdála být vážně zraněná a dodal, že není známo, jestli se političce následně dostalo odborné lékařské pomoci.
Elisabet Lannová se resortu zdravotnictví ujala ihned po náhlé rezignaci svého předchůdkyně Acke Ankarberg Johanssonové. Ta úřad opustila 8. září.
Lannová působila od roku 2019 jako městská radní v Göteborgu. Dříve pracovala také jako zástupkyně ředitele Úřadu vlády Švédska.