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Skuteční hrdinové, ocenil Tusk po střelbě v Krakově policisty. Zásah zachytilo video

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  13:30aktualizováno  14:00
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Polským Krakovem znějí sirény, ozývají se výstřely. A najednou přibíhá policista. Svědci na videu zachytili dopadení podezřelého útočníka. Policisty ocenil například i premiér Donald Tusk. Při střelbě zemřelo šest lidí, další tři mrtvé – útočníkovu rodinu – nalezli policisté později ve střelcově domě.

„Jakub Kulik a Artur Morański jsou skutečnými hrdiny. Pravděpodobně zachránili mnoho lidských životů, aniž by dbali na riziko, že sami přijdou o život,“ napsal Tusk.

Střelba na hlavním náměstí v Krakově si vyžádala několik mrtvých i raněných. (7. listopadu 2026)
Střelba na hlavním náměstí v Krakově si vyžádala několik mrtvých i raněných. (7. listopadu 2026)
Střelba na hlavním náměstí v Krakově si vyžádala několik mrtvých i raněných. (7. listopadu 2026)
Policisté zajišťují stopy a prohledávají okolí na místě činu den po střelbě v polském Krakově (8. listopadu 2026).
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Přidal se k němu i ministr vnitra Marcin Kierwiński. „Policisté se dnes zachovali hrdinně. Vzorně splnili svou povinnost vůči občanům a vlasti. Jeden z nich bojuje o život. Další je zraněný,“ vyzdvihl.

Významnou roli při záchraně životů během útoku sehráli také dva lékaři, kteří byli vedle místa tragické události na pozdním obědě, napsal zpravodajský portál Interia Wydarzenia.

Rodiče a sestra. Střelec z Krakova nejdříve doma zavraždil svou rodinu

Jedním z nich byl chirurg Michał Pędziwiatr, který během přestřelky mezi policisty a útočníkem obědval v nedaleké restauraci.

Pędziwiatr podle dostupných informací s kolegou vyběhl na ulici a přispěchal zraněným na pomoc. Jednoho z policistů poté i sám operoval. V krakovské nemocnici totiž vede chirurgické oddělení.

Střelec z projíždějícího auta na krakovském náměstí vypálil 20 až 30 výstřelů, mezi částí lidí na náměstí vypukla panika, napsal už v sobotu server Dziennik.pl s odvoláním na svého reportéra v okolí.

„Po prvních pěti výstřelech se hodně lidí prostě zastavilo. Většina si ještě myslela, že by to mohl být ohňostroj. Ale když zazněly další rány, lidé si uvědomili, že se děje něco velmi vážného. Ti, kdo byli blízko, vyrazili opačným směrem doslova jako vlna cunami. Jedni prchali prostě pryč, další vbíhali do restaurací, domovních vchodů či jiných míst,“ vylíčil reportér Michal Ignasiewicz.

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„Stála jsem na zastávce a uviděla skupinu asi 30 lidí, kteří utíkali z hlavního náměstí. Někteří byli jen v tričkách. Nekřičeli, jen utíkali. Nejdřív jsem si myslela, že je to nějaká výprava. Pak jsem uslyšela tři výstřely, šlo o jednotlivé rány. Pracovala jsem v policii, mám na to vycvičené ucho, hned jsem věděla, že to byly výstřely ze střelné zbraně. Za chvilku jsem uviděla toho útočníka. Měl na sobě kuklu, taktickou výstroj, neprůstřelnou vestu a chrániče kolen. Vrhla jsem se na útěk a volala lidi, aby taky utíkali pryč,“ vylíčila bývalá policistka, nyní krakovská radní Alicja Szczepańská podle listu Gazeta Wyborcza.

Je přesvědčená, že ji a dalším lidem zachránila život tramvaj, která právě přijela na zastávku a posloužila jako kryt před střelcem, který zasáhl okno u řidiče. „Lidé byli šokovaní, ženy křičely strachem. Jedna z mladých dívek se tak rozklepala, že bylo těžké ji uklidnit,“ vylíčila okamžiky poté, co se schovali před střelcem na parkovišti u budovy magistrátu.

Při sobotní střelbě zemřelo šest lidí, další jsou zranění. Další tři mrtví, které policie našla v útočníkově domě, byli jeho rodiče a sestra.

Policie se domnívá, že útočník jednal sám, a vyloučila zprávy o tom, že by se pátralo po případném komplicovi. Důvody, které muže k útoku vedly, jsou předmětem vyšetřování.

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