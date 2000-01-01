Aktivisté po celém světě se v pátek zúčastnili prvomájových demonstrací, při nichž požadovali mír, vyšší mzdy a lepší pracovní podmínky. Mnoho z nich reaguje na rostoucí náklady na energie a klesající kupní sílu v souvislosti s válkou v Íránu.
Autor: ČTK
Násilnosti provázely demostraci v Istanbulu, kde policie zadržela asi 15 demonstrantů, kteří se navzdory vládnímu zákazu pokusili dostat na náměstí Taksim, jež bylo v roce 2013 centrem historických protestů.
Autor: ČTK
Turecká vláda již dlouho zakazuje na náměstí pořádat demonstrace z bezpečnostních důvodů, některé politické strany a odbory se však zavázaly, že tam pochodovat budou.
Autor: AP
Tradici neporušili ani ve Francii, kde odborové svazy svolaly demonstrace v Paříži a dalších městech pod heslem „chléb, mír a svoboda“, čímž propojily každodenní starosti pracujících s konflikty na Ukrajině a na Blízkém východě.
Autor: AP
První máj má letos ve Francii zvláštní význam, a to po bouřlivé debatě o tom, zda by zaměstnancům mělo být povoleno pracovat v tento nejvíce chráněný státní svátek – jediný den, kdy má většina zaměstnanců povinné placené volno.
Autor: ČTK
Návrh parlamentu na rozšíření práce v tento den vyvolal bouřlivou reakci odborů a levicových politiků.
Autor: AP
„1. květen není jen tak nějaký den,“ řekl ministr pro malé a střední podniky Serge Papin. „Symbolizuje sociální výdobytky vyplývající ze století budování sociálních pravidel, která vedla k zákoníku práce, jaký známe ve Francii. Je to skutečně výjimečný den.“
Autor: ČTK
Muž drží maketu čerpacího stojanu během tradičního prvomájového pochodu odborů v Paříži.
Autor: Reuters
Mladík s taškou s nápisem „Zasr.. AfD!“ se účastní demonstrace a rave party proti plotu v Görlitzer Parku v Berlíně. V ulicích Berlína jsou desítky tisíc lidí.
Autor: Reuters
Účastník akce v berlínském Görlitzer Parku mává vlajkou Antify během demonstrace proti plotu konané na Svátek práce
Autor: Reuters
Oslavy svátku práce v Rusku. Stoupenci Komunistické strany Ruska na prvomájovém shromáždění v Moskvě. Transparent označuje Moskevskou oblast.
Autor: Reuters
Oslavy svátku práce v Rusku. Na snímku lídr Komunistické strany Ruska Gennadij Zjuganov se účastní prvomájového shromáždění v Moskvě.
Autor: Reuters
Příznivci odborového svazu PAME se účastní shromáždění k uctění Svátku práce v Aténách.
Autor: Reuters
Oslavy Svátku práce v řeckých Aténách. Stoupenci odborového svazu PAME, napojeného na komunistickou stranu, zapalují světlice během prvomájového shromáždění.
Autor: Reuters
Oslavy probíhaly také na Tchaj-wanu. Protestující na snímku pověsili na krk transparenty imitující vybitou baterku.
Autor: ČTK
Členové japonských odborů Rengo zvedají protiválečné plakáty během shromáždění za lepší pracovní podmínky v tokijském parku Jojogi.
Autor: AP
Dělníci původem z jiných zemí pochodují během prvomájové demonstrace v jihokorejském Soulu.
Autor: ČTK
Demonstranti pochodují k prezidentskému paláci Malacanang během prvomájového shromáždění v Manile na Filipínách.
Autor: ČTK
Další asijskou zemí, která oslavila Svátek práce, byla také Jižní Korea. Na snímku členové Korejské konfederace odborových svazů v Soulu.
Autor: AP
Členové Japonské konfederace odborových svazů (Rengo) drží protiválečné plakáty během výročního prvomájového shromáždění za vyšší platy a lepší pracovní podmínky v tokijském parku Jojogi.
Autor: Reuters
Japonská premiérka Sanae Takaičiová pronáší projev na výročním prvomájovém shromáždění organizovaném odbory Rengo v Tokiu.
Autor: Reuters
Irácká žena skanduje dělnická hesla během prvomájového pochodu příznivců Irácké komunistické strany v Bagdádu.
Autor: AP
Členové odborových svazů se účastní prvomájového shromáždění v Tsakane, východně od Johannesburgu v Jihoafrické republice.
Autor: AP