Tisíce fotografií prošlo sítem soutěže o nejlepší svatební snímky pro rok 2025. Vítězné obrázky dokazují, že láska nezná hranic. Kochejte se temnou krásou Madeiry nebo oslnivým mrazem Švýcarských Alp.
Autor: Malin Ovesson, Profimedia.cz
Ledovcové jeskyně pod sopkou Katla jsou jedinečné pro své modro-černé zbarvení a krásné ledové formace. Červená barva na Islandu symbolizuje sopečný oheň.
Autor: Kari Bjorn , Profimedia.cz
Vznešené pobřeží Severního Irska vstřícně skrývá zamilovanou dvojici před zraky ostatních, ale fotograf neodolal.
Autor: Christin Martin, Profimedia.cz
Na skotském ostrově Skye nevěsta s ženichem v objetí sledují, jak divoký vítr unáší svatební závoj.
Autor: Andrew Rae, Profimedia.cz
Dvojice tančí v nejmenované jeskyni v Mexiku jako figurky v hrací skříňce.
Autor: KC Keen, Profimedia.cz
Zamilovaná dvojice překoná všechny překážky, když si vzpomene na mohutné pohoří italských Dolomitů.
Autor: Eline Tasma, Profimedia.cz
Bázliví milenci připomínají Romea a Julii ve svůdné temnotě portugalské Madeiry.
Autor: Sina Tarves, Profimedia.cz
Bosí milenci se bezstarostně prohání po Cannon Beach v americkém Oregonu.
Autor: Mikalynn Amos, Profimedia.cz
Jedna z mnoha zřícenin po zemětřesení ve městě Antigua v Guatemale hostí skromný svatební obřad.
Autor: Manuel Aldana, Profimedia.cz
Éterická krása pokroucených vavřínů vytváří na Madeiře nezaměnitelnou atmosféru. Stálezelenou uličkou prochází ženich s nevěstou.
Autor: Tyler Rye , Profimedia.cz
Proti nekonečnosti vesmíru bojují milenci v národním parku Banff v Kanadě.
Autor: Andrew Pavlidis , Profimedia.cz
Jako tahy štětcem. Stopami v sádrovci si milenci malují společnou budoucnost v národním parku White Sands v Novém Mexiku.
Autor: Julie Haider, Profimedia.cz
Zoologická zahrada v australském Sydney přijala svůj první pár z řad homo sapiens sapiens.
Autor: Anton Kross, Profimedia.cz
Na pohled jako ze Snu noci svatojánské se při svitu měsíce a planoucích lamp mění Národní monument v Coloradu.
Autor: Amber Sovorsky, Profimedia.cz
Záchranný vrtulník hlídkuje, kdyby se někdo z milenců zranil při koulovačce v novozélandském národním parku Mount Aspiring.
Autor: Holly Wademan , Profimedia.cz
Rozlehlé solné pláně Bonneville v americkém Utahu jsou nejen romantickým místem pro svatební vyjížďku. Také jsou známé pro překonávání rychlostních rekordů.
Autor: Allison Wake, Profimedia.cz
Dvě svítilny osvětlují společnou cestu dvojici v severní provincii Vietnamu Cao Bang.
Autor: Kenny Nguyen, Profimedia.cz
Silný vítr na skotském Skye obrací naruby nejen životy mladých milenců, ale také deštníky.
Autor: Rainy Rowell, Profimedia.cz
Divoký výbuch barev, tanečnice v pestrých krojích, koše květin a obrovské tyčové loutky doprovází zamilovaný pár v mexické Oaxace de Juárez.
Autor: Mario Tijerina, Profimedia.cz
Dvojice oslavuje svou hrou na klavír na solných pláních Bonneville v americkém Utahu.
Autor: Becca Dahl, Profimedia.cz
Italské léto si plnými doušky užívá pár v Toskánsku. Zda jde o svatbu není jisté, snad napoví bílé plavky.
Autor: Ashley Davenport , Profimedia.cz
Dlouhou cestu životem má před sebou dvojice, kterou obklopuje spící příroda chladného Islandu.
Autor: Piotr Zawada, Profimedia.cz
Pohádkovou svatbu si zažil pár na zámku v Budapešti. Pozor na střevíčky.
Autor: Pavol Delej, Profimedia.cz
Fotografie jako z korejské telenovely. Další úprk nevěsty zachytila kamera v kanadském národním parku Banff.
Autor: Ting Wang, Profimedia.cz
Scénu jako z filmu Mumie prožívá pár na hřbetech velbloudů v Dubaji.
Autor: Sharyn Hodges, Profimedia.cz
Strastiplnou cestou v dlouhých svatebních šatech kráčí zamilovaná dvojice po hoře Mount Baker, nebo také Kuma Kulšan, ve Washingtonu.
Autor: Sanne Erazo, Profimedia.cz
V červeném kabrioletu jako ve filmu se prohání pár v Positanu na Amalfském pobřeží v Itálii.
Autor: Jane Iskra, Profimedia.cz
Nad drobným obřadem v Toskánsku se zlověstně stahují černá mračna.
Autor: Emanuele Guadagno, Profimedia.cz
Kovbojské boty ke svatební bílé skvěle padnou především v americkém národním parku Grand Teton ve Wyomingu.
Autor: Eastlyn Bright Tolle, Profimedia.cz
Typické turecké koberce dělají ze svatební fotografie v Kappadokii pastvu pro oči. Nejznámější hedvábné koberce jsou dražší, ale pletou se také z vlny.
Autor: Dharmil Doshi & Kalpak Dalal, Profimedia.cz
Úsměvný úprk nevěsty (i s ženichem) zachycuje fotografie z hornatého prostředí Nového Zélandu.
Autor: Benedetta Ubezio , Profimedia.cz
Silné pouto jako lana, kterými k sobě drží lodě, pojí dvojici nad hladinou horského jezera Lago di Braies
Autor: Ben Lane a Sirjana Singh, Profimedia.cz
Marrákeš je jedním ze čtyř královských měst Maroka. Ženich s nevěstou „Boží zemi“ skutečně ovládli.
Autor: Lukas Piatek , Profimedia.cz
Domov je tam, kde máš srdce. Milenci svá srdce vložili do útulné dodávky a odjeli do oblasti Outer Banks v Severní Karolíně.
Autor: Kasey Powell , Profimedia.cz