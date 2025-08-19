OBRAZEM: Láska nezná hranic. Vítězné svatební fotky ze soutěže berou dech

  21:48
Tisíce fotografií prošlo sítem soutěže o nejlepší svatební snímky pro rok 2025. Vítězné obrázky dokazují, že láska nezná hranic. Kochejte se temnou krásou Madeiry nebo obdivujte unikátní přírodu Islandu. Ve Skotsku buďte opatrní. Fouká.
Svatební fotografie páru v Zermattu. Svatební fotografie páru v ledovcové jeskyni pod sopkou Katla. Vznešené pobřeží Severního Irska vstřícně skrývá zamilovanou dvojici před zraky... Svatební fotografie páru na skotském ostrově Skye. Svatební fotografie páru v Mexiku. Zamilovaná dvojice překoná všechny překážky, když si vzpomene na mohutné pohoří... Svatební fotografie páru na portugalské Madeiře. Svatební fotografie páru na Cannon Beach v americkém Oregonu. Svatební fotografie páru ve městě Antigua v Guatemale. Éterická krása pokroucených vavřínů vytváří na Madeiře nezaměnitelnou... Svatební fotografie páru v národním parku Banff v Kanadě. Svatební fotografie páru v národním parku White Sands v Novém Mexiku.

