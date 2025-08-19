|
Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii
Jízda autobusem na lince z Prahy do Jirkova na Chomutovsku se v pátek večer proměnila pro cestující v noční můru. Podle svědků jel řidič nebezpečně rychle, usínal za volantem a odmítal zpomalit, i...
Summit s Putinem. Trump nepřímo přiznal, že příměří na Ukrajině zatím nevymohl
Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin v pátek spolu poprvé po několika letech osobně jednali, a to na Aljašce. Po tříhodinovém jednání na vojenském letišti v Anchorage...
Lavrov dorazil na Aljašku v mikině SSSR, místní protestovali na podporu Ukrajiny
Ruská delegace přicestovala do Anchorage na Aljašce, kde se večer středoevropského času uskuteční schůzka prezidentů USA a Ruska Donalda Trumpa a Vladimira Putina. Ministr zahraničí Sergej Lavrov...
Trump: Ukrajina není velmoc, s Rusy se musí domluvit. Prozradil, co mu řekl Putin
Americký prezident Donald Trump po konci summitu na Aljašce prohlásil, že se nyní bude domlouvat schůzka mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a ruským vůdcem Vladimirem Putinem....
Trump „upekl“ schůzku Zelenskyj - Putin. S lídry EU řešil záruky pro Ukrajinu
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a lídři několika evropských zemí v pondělí jednali v Bílém domě s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Probírali možnosti ukončení války na Ukrajině. Trump...
Útok na izraelskou ambasádu v Berlíně chystal islamista s ruským pasem
Útok na izraelskou ambasádu v Berlíně plánoval osmnáctiletý mladík s ruským pasem, informovala prokuratura v Berlíně, která na něj podala obžalobu. Muž byl v kontaktu s teroristickou organizací...
Útěk ze stínu Padesáti odstínů. Krásná Dakota Johnsonová obsadila naše kina
Ač dcera slavných herců stála před kamerou už jako školačka, proslulost jí přinesla až erotická trilogie Padesát odstínů šedi, temnoty a svobody. První díl točila Dakota Johnsonová v pětadvaceti,...
Teď se ukáže, jestli má Vladimir Putin zájem ukončit válku, řekl premiér Fiala
Po letní třítýdenní pauze se sešla vláda Petra Fialy. „Je tu aspoň nějaká šance na mír a na ukončení bojů,“ řekl po jednání kabinetu premiér Fiala. „Teď se ukáže, jestli má Vladimir Putin zájem...
Je to úleva, svěřil se zloděj po dopadení. Krádežemi prý pomáhal dceři s dětmi
Ve velké části Česka působil přes dva roky zloděj, který se vloupával do sídel firem či ordinací a odnášel si z nich peníze. Když jej policisté konečně dopadli, přiznal jim, že se mu ulevilo, protože...
Vrchní soud dopsal rozhodnutí o Čapím hnízdě: Babiš spáchal dva trestné činy
Vrchní soud v Praze dopsal rozhodnutí v kauze Čapí hnízdo, v němž uvádí, že předseda hnutí ANO Andrej Babiš a Jana Nagyová spáchali dva trestné činy – dotační podvod a poškození finančních zájmů EU....
U Břeclavi vznikne největší samostatné bateriové úložiště v Česku, staví ho MND
Společnost MND v tomto roce u Břeclavi dokončí výstavbu svého největšího bateriového úložiště v Česku. Kapacitu bude mít 31 megawatthodin a svojí činností má přispívat ke stabilitě sítě. Firma...
Podmínka pro bývalého šéfa ŘSD platí, podepsal nevýhodné dokumenty
V kauze související s pronájmem odpočívadla Jamenský potok na dálnici D1 na Vysočině odvolací Vrchní soud v Praze potvrdil podmíněný trest pro bývalého výkonného ředitele Ředitelství silnic a dálnic...
Trump má pro migranty nové místo v Ugandě, tvrdí televize. Kampala to odmítla
Americká vláda uzavřela bilaterální dohody s Ugandou a Hondurasem o přijímání migrantů deportovaných ze Spojených států. Uganda převezme nespecifikovaný počet migrantů z afrických a z asijských zemí....
Šéf popírá mezinárodní působení drogového gangu, žalobkyně pro něj chce 14 let
V rozsáhlém případu výroby a prodeje pervitinu navrhla státní zástupkyně u soudu v Liberci trest 14 let vězení pro Michala Votavu, který byl podle obžaloby hlavním organizátorem drogového gangu....
Lupiči to nevyšlo. Z banky odešel s nepořízenou, policie ho navíc hned chytila
Hodně rušno bylo ve středu dopoledne v centru Frýdku-Místku. Muž se tam pokusil vyloupit banku, ale když neuspěl, dal se na útěk. Ani to mu nepomohlo, přivolaní policisté ho brzy zadrželi.
Vojenský technický ústav dostal kvůli kybernetickému útoku podvodnou fakturu
Obchodní partner státního Vojenského technického ústavu (VTÚ), německá firma Aaronn, čelil sofistikovanému kybernetickému útoku. Ústav od napadené společnosti dostal podvodnou zálohovou fakturou,...
Trump chce zrušit korespondenční hlasování. Poradil mu to Putin
Americký prezident Donald Trump se zavázal vydat výkonný příkaz k ukončení používání korespondenčních hlasovacích lístků a hlasovacích strojů před volbami do Kongresu v polovině volebního období v...