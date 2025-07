„Manželský život přináší různé výzvy a překážky, to je život. Alespoň jednu už jsme tímto překonali,“ komentoval svou svatbu s úsměvem Filipínec Jade Rick Verdillo.

Nadšeně s ním souhlasila jeho choť Jamaica Aguilar. „Prostě jsme sebrali trochu odvahy a rozhodli se to dnes zvládnout. Je to oběť, ale pokud bychom jí nepodstoupili, čekalo by nás spoustu dalších komplikací kvůli přesouvání termínu.“

V úterý byl kostel Barasoain v Malolos v provincii Bulacan na Filipínách zaplaven kvůli silným dešťům. Tajfun Wipha v oblasti zesílil už tak vydatné sezonní monzunové deště a způsobil rozsáhlé záplavy.

Aguilar kráčela uličkou ve svých bílých šatech a svatební vlečkou plovoucí za ní ve vodě, která jí sahala téměř po kolena. U oltáře na ni čekal Verdillo ve vyšívané košili zvané „barong tagalog“, kterou podle svých slov nosí při zvláštních příležitostech.

„Uvidíte, že láska zvítězila, protože i přes počasí, bouři, déšť a povodně se svatba konala,“ řekl svatební host Jiggo Santos. „Je to mimořádná svatba,“ komentoval dojatě.