Byl to apríl. Ostrov Svatá Helena popřel zprávy o skonu 193letého Jonathana

„Šlo o falešnou zprávu. Nemám všechny podrobnosti, ale mohu vás ujistit, že je naživu,“ řekla k tvrzení o Jonathanově úmrtí Anne Dillonová, vedoucí komunikace ostrova. Informace o smrti tohoto želvího samce se na sociálních sítích rychle rozšířila na apríla, a to kvůli účtu na sociální síti X, který se falešně vydával za Joea Hollinse, Jonathanova veterináře.
„S velkým zármutkem oznamujeme, že náš milovaný Jonathan dnes (ve středu) pokojně zesnul na ostrově Svatá Helena. Tento něžný obr, jehož věk se odhaduje na více než 193 let, přežil říše, války i celé generace lidí. ...Zanechává po sobě odkaz odolnosti a dlouhověkosti, který inspiroval miliony. Odpočívej v pokoji, starý příteli. Budeš nám chybět víc, než lze slovy vyjádřit,“ píše se v příspěvku, který za několik hodin nasbíral bezmála dva miliony zhlédnutí a stovky komentářů.
|
Sám Hollins ale později na Facebooku napsal, že účet na X nemá a že jde o podvod, protože původce příspěvku žádal o kryptoměny. To pak potvrdil v dalším příspěvku: „Ano, (Jonathan) je stále naživu. Poslal někdo kryptoměnu? Ano, jeden jeho velký fanoušek. Byl to jen aprílový žertík,“ napsal. Onen fanoušek je jiný satirický účet na X, který sdílí informace popírající želvákovo úmrtí.
Guinessova kniha rekordů vede Jonathana, samce želvy obrovské, jako nejstarší suchozemské zvíře a nejstarší želvu v historii. Když byl v roce 1882 převezen ze Seychel na Svatou Helenu, odhadoval se jeho věk na 50 let. Ostrov Svatá Helena v minulosti proslul tím, že na něm poslední roky života strávil francouzský císař Napoleon Bonaparte (1769-1821), jehož tam převezli Britové po jeho porážce u Waterloo v červnu 1815.
|
27. listopadu 2022