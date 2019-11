Po 30 letech znovu do Říma. Stovky lidí se vydaly oslavit Anežku Českou

Mnozí z poutníků či kněžích přijeli po třech desítkách let podruhé, aby Anežce symbolicky děkovali za dar svobody. Ta do Československa v podobě pádu totalitního režimu přišla pár dní po slavné chvíli ve Vatikánu.

František Helebrand přijel se skupinou poutníků z různých částí Moravy a Slezska. Po Římě se pohybují s vlaječkou odkazující k jeho domovu v Hradci nad Moravicí.

„Děkujeme za dar svobody,“ řekl před bohoslužbou v bazilice sv. Klimenta. „Dostavil jsem se již před 30 lety, kdy se nám podařilo vypravit dva autobusy a s velkou skupinou poutníků jsme tu absolvovali celý program (spojený s kanonizací Anežky České),“ uvedl.

Do Říma vyjeli 8. listopadu. „Prožili jsme pak už v autobuse velkou radost, když jsme se dozvěděli, že padla Berlínská zeď. To nám vlilo do žil velkou naději a druhý moment byl v aule Pavla VI., kdy jsme skandovali: Papež musí do Prahy a to už jsme věřili, že se ten okamžik musí uskutečnit,“ vzpomínal v pondělí.

„Naše nadšení bylo veliké, potkali jsme se s krajany z Kanady a jiných zemí, velice jsme toužili, aby se něco dělo. Přijeli jsme domů 15. listopadu přes západní Německo, dozvěděli jsme se pak o možné smrti jednoho ze studentů a vyšli jsme do ulic. Jezdili jsme do Opavy, kde jsme podporovali Občanské fórum,“ řekl.

Před 30 lety organizoval cestu do Říma. „Přihlásilo se mnoho lidí, museli jsme trochu prověřovat, zda jsou věřící a nechtějí se třeba jen pod záminkou cesty do Říma dostat na západ,“ připomněl dobu v totalitě. Jiná poutnice řekla, že před 30 lety se do Říma nedostala. Míst bylo málo a v její farnosti se losovalo, bylo místo jen pro dva farníky.

Mladá maminka Olga Kulhánková přijela v pondělí s manželem a dvěma dětmi. „Jsme z Bílovic nad Svitavou a přijeli jsme poděkovat svaté Anežce za svobodu a přijeli jsme se podívat do Říma. Mám ve svém okolí ty, kteří tu byli před 30 lety,“ řekla.

V bazilice sv. Klimenta se v pondělí čeští a moravští biskupové modlili k českým národním patronům, v bazilice je hrob sv. Cyrila. Národní pouť bude zahájena odpoledne v bazilice Santa Maria Maggiore.