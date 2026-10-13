Manžele Dellovy přijal minulý týden v Oválné pracovně prezident Donald Trump, aby hovořili o vývoji obřího filantropického daru ve výši 6,25 miliardy dolarů (přes 130 miliard korun). Peníze věnovali na podporu takzvaných „Trumpových účtů“. 25 milionů dětí z méně majetných rodin díky nim dostane do začátku života investiční bonus 250 dolarů, na který nebudou smět sáhnout do svých osmnácti let.
„Dostáváme nádherné dopisy od rodičů i dětí, které nás hluboce dojímají. Není to jen o samotných penězích. Záleží i na vědomí, že ve vás a ve vaši budoucnost někdo věří,“ uvedla během vystoupení dvaašedesátiletá Susan Dellová.
Místo uznání za jeden z největších soukromých charitativních darů v americké historii se sociální sítě zaplnily posměšnými komentáři. Lidé začali virální video z Bílého domu sdílet jen proto, aby se posmívali vizáži miliardářovy choti.
Jednašedesátiletý miliardář proto na síti X začal sdílet vzkazy lidí, kteří se jeho ženy zastávají. Přeposlal například reakci uživatele, jehož vnuk díky Dellovým peníze získal, s výzvou: „Nechte tu ženu laskavě na pokoji.“ K tomu Dell přidal fotky dojemných, ručně psaných a kreslených děkovných dopisů, které rodině posílají samy obdarované děti.
Do posměváčků se opřel i prezidentův syn Eric Trump. „Lidé jsou strašní. Susan a Michael Dellovi dali miliardy dolarů pro miliony dětí, aby měly něco do začátku. A jaká je reakce? Zákeřné útoky na její vzhled. Je to nechutné a musí to přestat. Susan, jménem drtivé většiny lidí v této zemi: Děkujeme, jste neuvěřitelná,“ vzkázal Trump mladší.