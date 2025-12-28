Běsnění v Surinamu. Muž ubodal devět lidí, z toho čtyři vlastní děti

Deník Times of Suriname informoval, že útočník kromě vlastní rodiny napadl také sousedy. Jedné z jeho zraněných dcer se podařilo uprchnout. Útočník podle tamních médií trpí blíže neurčenou duševní poruchou, uvedla agentura AFP.
„V době, kdy by rodina a přátelé měli držet při sobě a podporovat se, čelíme kruté realitě. Otec, který bere život vlastním dětem a při tom zabíjí své sousedy,“ uvedla prezidentka Jenny Geerlings-Simonsová.
Těžké zranění utrpělo ještě šesté dítě a jeden dospělý. Záchranáři je podle deníku převezli sanitkou na pohotovost Akademické nemocnice v Paramaribu, kde je doktoři ošetřují. V nemocnici se pod dohledem zotavuje také útočník, kterého policisté postřelili do oblasti nohou.
Přesný motiv je zatím nejasný. Policie podle listu zdůrazňuje, že je vyšetřování teprve v počáteční fázi. Zahájili forenzní vyšetřování, vyslýchají svědky a místo činu je uzavřeno pro další vyšetřování.