Běsnění v Surinamu. Muž ubodal devět lidí, z toho čtyři vlastní děti

  19:25
V jihoamerickém Surinamu ve městě Richelieu došlo v noci na neděli k několikanásobné vraždě. Muž tam nožem zabil devět lidí včetně pěti dětí. Z toho byly čtyři děti jeho vlastní. Později se pokusil napadnout také přivolané policisty, kteří ho v sebeobraně postřelili.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Depositphotos

Deník Times of Suriname informoval, že útočník kromě vlastní rodiny napadl také sousedy. Jedné z jeho zraněných dcer se podařilo uprchnout. Útočník podle tamních médií trpí blíže neurčenou duševní poruchou, uvedla agentura AFP.

„V době, kdy by rodina a přátelé měli držet při sobě a podporovat se, čelíme kruté realitě. Otec, který bere život vlastním dětem a při tom zabíjí své sousedy,“ uvedla prezidentka Jenny Geerlings-Simonsová.

„Všude byla krev.“ Po útoku nožem ve vlaku v Anglii bojují dva lidé o život

Těžké zranění utrpělo ještě šesté dítě a jeden dospělý. Záchranáři je podle deníku převezli sanitkou na pohotovost Akademické nemocnice v Paramaribu, kde je doktoři ošetřují. V nemocnici se pod dohledem zotavuje také útočník, kterého policisté postřelili do oblasti nohou.

Přesný motiv je zatím nejasný. Policie podle listu zdůrazňuje, že je vyšetřování teprve v počáteční fázi. Zahájili forenzní vyšetřování, vyslýchají svědky a místo činu je uzavřeno pro další vyšetřování.

