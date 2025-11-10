VIDEO: Supertajfun Fung-wong zabíjel na Filipínách, s lávkou si dělal, co chtěl

Autor: ,
  11:33
Supertajfun Fung-wong, který v neděli zasáhl Filipíny, si podle agentury AP vyžádal nejméně čtyři oběti. Provázel ho silný vítr, bleskové záplavy, sesuvy půdy a výpadky elektřiny v několika provinciích. Úřady evakuovaly přes 1,4 milionu lidí. Meteorologové uvedli, že tajfun postupně slábne a přesouvá se na severozápad směrem k Tchaj-wanu.

Úřad civilní ochrany uvedl, že na Filipínách je zaplaveno minimálně 132 obcí a poničeno přes tisíc domů. „Ačkoliv tajfun již pominul, déšť stále představuje v některých oblastech nebezpečí,“ řekl jeden z představitelů úřadu.

Silný vítr, záplavy a sesuvy půdy po zásahu supertajfunu Fung-wong zpustošily části Filipín. Úřady evakuovaly přes 1,4 milionu obyvatel, tajfun nyní míří k Tchaj-wanu. (10. listopadu 2025)
Silný vítr, záplavy a sesuvy půdy po zásahu supertajfunu Fung-wong zpustošily části Filipín. Úřady evakuovaly přes 1,4 milionu obyvatel, tajfun nyní míří k Tchaj-wanu. (10. listopadu 2025)
Silný vítr, záplavy a sesuvy půdy po zásahu supertajfunu Fung-wong zpustošily části Filipín. Úřady evakuovaly přes 1,4 milionu obyvatel, tajfun nyní míří k Tchaj-wanu. (10. listopadu 2025)
Silný vítr, záplavy a sesuvy půdy po zásahu supertajfunu Fung-wong zpustošily části Filipín. Úřady evakuovaly přes 1,4 milionu obyvatel, tajfun nyní míří k Tchaj-wanu. (10. listopadu 2025)
Silný vítr, záplavy a sesuvy půdy po zásahu supertajfunu Fung-wong zpustošily části Filipín. Úřady evakuovaly přes 1,4 milionu obyvatel, tajfun nyní míří k Tchaj-wanu. (10. listopadu 2025)
34 fotografií

Kvůli počasí bylo od víkendu do pondělí zrušeno více než 325 vnitrostátních a 61 mezinárodních letů. V přístavech uvázlo více než 6600 lidí poté, co pobřežní stráž zakázala lodím vyplout na rozbouřené moře. V zemi bude v pondělí a úterý uzavřena většina škol a vládních budov.

Supertajfun udeřil na sever Filipín v neděli večer, vítr v nárazech dosahoval rychlosti až 230 kilometrů za hodinu. Záběry mimo jiné ukazovaly, jak zmítal lávkou pro pěší ve městě Camaligan.

Silná tropická cyklóna zasáhla ostrovní stát jen několik dní poté, co jeho území zpustošil tajfun Kalmaegi, který si v centrálních provinciích vyžádal 224 obětí.

Filipíny kvůli supertajfunu spěšně evakuují, může ohrozit 30 milionů obyvatel

Prezident Ferdinand Marcos mladší minulý čtvrtek vyhlásil na Filipínách stav nouze kvůli rozsahu škod způsobených tajfunem Kalmaegi a očekávaným škodám spojeným se supertajfunem Fung-wong.

Filipíny dosud nepožádaly o mezinárodní pomoc, ale filipínský ministr obrany Gilberto Teodoro uvedl, že Spojené státy a Japonsko jsou připraveny pomoc poskytnout.

Tajfun Kalmaegi zdevastoval kus Filipín. Mrtvých je 85, desítky dalších se pohřešují

Filipíny každoročně postihne přibližně 20 tajfunů a tropických bouří. Zároveň se nacházejí v takzvaném ohnivém kruhu, kde se setkávají tektonické desky, a v oblasti jsou poměrně častá zemětřesení a vulkanické erupce. Kombinace častých tajfunů a seizmické aktivity řadí Filipíny mezi země s nejvyšším rizikem přírodních katastrof na světě.

Vstoupit do diskuse
Témata: Filipíny, Tajfun, lávka

Nejčtenější

Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř

Vila ve Vraném nad Vltavou od Josefa Pleskota pro Petra Kellnera.

Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic architektury. Podle zápisu v katastru nemovitostí je jejím vlastníkem podnikatelka Renáta Kellnerová....

Rezignace? Zveřejnit intimní video je zásah do soukromí. Rajchla se zastává i Rakušan

Nespokojený lídr moravskoslezské kandidátky SPD Jindřich Rajchl. (4. října 2025)

Nejen členové nové vládní koalice se zastávají poslance za SPD Jindřicha Rajchla při jeho sporu s aktivisty okolo Mikea Oganesjana. Taťána Malá z ANO tvrdí, že zveřejnění sexuálně explicitního videa,...

Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s...

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku provozuje přes tři stovky supermarketů pod značkou Albert. Jak to vypadá v Albertově „mateřské zemi“...

Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová

Natálie Puškinová zvítězila na Filipínách v soutěži krásy Miss Earth. Stala se...

Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské Manile studentka Natálie Puškinová (21). Je druhou českou nositelkou tohoto titulu.

Rajchl obvinil aktivisty, že pronásledují jeho dceru. Chtějí zveřejnit intimní video

Jindřich Rajchl ve štábu hnutí SPD v hotelu Don Giovanni. (4. října 2025)

Poslanec za SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl podal trestní oznámení na aktivisty pod vedením provokatéra Mikea Oganesjana. Rajchl je viní z toho, že v pátek večer pronásledovali jeho dceru....

Dostal jsem přes milion. Svědek v kauze Dozimetr popsal, jak se porcovaly úplatky

Policisté k soudu přivádějí k soudu Mateje Augustína, který patří k obviněným v...

V kauze Dozimetr vypovídá možná nejdůležitější svědek, bývalý obchodní ředitel Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP) Matej Augustín. Ten byl ještě těsně před zahájením hlavního líčení mezi...

10. listopadu 2025,  aktualizováno  11:36

VIDEO: Supertajfun Fung-wong zabíjel na Filipínách, s lávkou si dělal, co chtěl

Supertajfun zasáhl Filipíny

Supertajfun Fung-wong, který v neděli zasáhl Filipíny, si podle agentury AP vyžádal nejméně čtyři oběti. Provázel ho silný vítr, bleskové záplavy, sesuvy půdy a výpadky elektřiny v několika...

10. listopadu 2025  11:33

Byl jako šílený, mluvil s popelnicí. Vandal v Jeseníku podle svědků vytáhl i nůž

Zadržený pachatel v Jeseníku poškodil více než desítku aut i několik vchodů...

Vysoké škody na autech i vchodech do bytových domů zanechal vandal, který ve čtvrtek řádil v Tylově ulici v Jeseníku. Lidi, kteří ho pronásledovali, podle svědků dokonce ohrožoval nožem. „Ještě v...

10. listopadu 2025  11:21

Po necelém roce se do Prahy vrátí OneRepublic. V červnu zahrají v Letňanech

Koncert OneRepublic v pražské O2 areně (5. října 2025)

Kapela OneRepublic vystoupí 27. června 2026 na letišti v pražských Letňanech. Necelý rok po vyprodaném koncertě v O2 areně představí tuzemským fanouškům znovu své největší hity.

10. listopadu 2025  11:10

Dana nebude sama. Ukrajina nakonec získá dvě rakety pojmenované po Drábové

DANA 1 nebude sama. Ukrajina dostane rakety dvě, oznámil Dárek pro Putina.

Spolek Dárek pro Putina nakonec napadené Ukrajině dodá dvě rakety s plochou dráhou letu pojmenované po zesnulé jaderné fyzičce Daně Drábové. „Mluvili jsme s výrobcem, ukrajinskou firmou Fire Point....

10. listopadu 2025  10:55

Proces, jaký nemá obdoby. V Magdeburku soudí Araba, který zabíjel na trzích

V Magdeburku začal soud se saúdskoarabským lékařem obžalovaným z loňského útoku...

V Magdeburku na východě Německa začal soud se saúdskoarabským lékařem obžalovaným z loňského útoku na vánoční trhy v centru města. Podle státního zastupitelství vjel 51letý Tálib Abdalmuhsin do lidí...

10. listopadu 2025  10:38

Soudní znalci bez dohledu a pravidel. Pro justici jsou nepostradatelní, ale ubývají

ilustrační snímek

Soudní znalkyně v oboru psychiatrie vydává posudky jako na běžícím pásu. Loni napsala v průměru jeden denně. Letos jich má na kontě dokonce ještě více. Mohou být pak kvalitní? Případem se zabývá...

10. listopadu 2025  10:31

Den díkůvzdání je v ohrožení. Chaos na amerických letištích přetrvává

Cestující na Reaganově letišti ve Washingtonu (9. listopadu 2025)

Letecká doprava ve Spojených státech je kvůli tahanicím o rozpočet v rozkladu. V neděli musely aerolinky zrušit přes 2 800 letů, přes deset tisíc jich nabralo zpoždění. Komplikace tak v součtu...

10. listopadu 2025  10:31

Seniora pohřešovali dva roky, jeho tělo i s vozíkem našli v nádrži až s lepší výbavou

Brněnští policejní potápěči pomohli Slovákům najít tělo utonulého muže, na...

Torzo těla a elektrický vozík, které specialisté našli ve vodní nádrži Markovka na Třebíčsku, patří více než dva roky pohřešovanému seniorovi. Potvrdila to genetická analýza. Ostatky v sedmimetrové...

10. listopadu 2025  10:13

V obytné čtvrti na Zlínsku hořelo terénní auto, kvůli závadě na topení

U požáru osobního automobilu v Napajedlech na Zlínsku v sobotu zasahovali...

Požár osobního automobilu v Napajedlech na Zlínsku v sobotu likvidovali profesionální hasiči ze stanice Otrokovice spolu s dobrovolnou jednotkou z Napajedel. Podle vyšetřovatele byla příčinou vzniku...

10. listopadu 2025  9:50

U brány do Amazonie, ale bez USA. V Brazílii začíná konference COP30

V brazilském Belému u ústí Amazonky začíná klimatická konference OSN COP30. (9....

V brazilském městě Belém u ústí Amazonky v pondělí začíná klimatická konference OSN COP30. Opatření proti globálním změnám klimatu tam budou řešit desítky tisíc politiků, vědců, diplomatů,...

10. listopadu 2025  9:49

Trump se přijel podívat na zápas NFL, diváci ho vybučeli

Americký prezident Donald Trump při zápase NFL mezi Washingtonem a Detroitem....

Donald Trump se stal prvním úřadujícím prezidentem USA po téměř půl století, který v neděli zavítal na zápas NFL v jeho základní části. Trumpova návštěva utkání mezi týmy Washington Commanders a...

10. listopadu 2025  9:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.