Největší kočky pohromadě. Fotka pěti krásek načala éru supermodelek

„Nevstávám z postele pro méně než deset tisíc dolarů.“ Legendární výrok slavné modelky Lindy Evangelisty mnohé pobouřil, ale snad žádný jiný nevystihuje lépe dopad, který měly supermodelky na módní průmysl. A nejen ten. Byly nevídanou kulturní silou, hvězdami tak zářivými, že je celý svět znal i jen podle křestního jména.

Zrod fenoménu přitom začal skromně. Černobílou fotkou, na níž se skupina krásek v bílých košilích rozverně směje na pláži. V roce 1988 ale ještě nikdo nevěděl, že na snímku se nacházejí budoucí ikony módního průmyslu. A že ten, kdo jej pořídil, udělá ještě slavnější fotku. A za obě mu budou patřit čestná přízviska „fotograf, který stvořil supermodelky“. Nebo jednoduše „otec supermodelek“. Peter Lindbergh.

„Netušila jsem, že tento snímek bude mít takový dopad na náš průmysl,“ přiznala po letech Afroameričanka Karen Alexandrová, jedna z postav plážové fotky. Spolu s ní tam byly ještě Estelle Lefébureová, Rachel Williamsová, Linda Evangelista, Tatiana Patitzová a Christy Turlingtonová. Zvýrazněním jejich přirozeného půvabu se Lindbergh vymezil proti tehdejší praxi komerční fotografie, jež se vyznačovala nadměrným make-upem a stylizací – věcmi, kterými ze srdce opovrhoval.

„Už jsem měl dost toho, že ženy v časopisech vypadají jako upravené Photoshopem,“ vysvětlil později svůj postoj. „Nemohl jsem snést ten druh ženy podporované bohatým manželem, která se tehdy v módních časopisech vyskytovala.“

Jeho radikální postoj ale tehdejší šéfeditorka amerického módního časopisu Vogue Grace Mirabellaová nesdílela. „Obrázky vyhodila do koše,“ vzpomínal Lindbergh. Fotograf měl ale štěstí, že ji ve velmi krátké době vystřídala Anna Wintourová. Ikona módního průmyslu, jejímuž ostrému oku vděčí za svou raketovou kariéru mnozí prominentní návrháři, ihned projevila své dobré instinkty.

Po objevení plážových fotek najala Lindbergha, aby nafotil její první titulku Vogue. Snímek izraelské modelky Michaely Bercuové v černém tričku s výrazným křížem francouzského módního návrháře Christiana Lacroixe se svým ležérním stylem a přirozeností natolik vymykal dosavadní vizualitě obálek Vogue, že se tiskaři ptali Wintourové, zda nedošlo k chybě. Nedošlo.

Zrod supermodelek

Byla to ale britská mutace Vogue, která německého fotografa polského původu vyšvihla do fotografické síně slávy. Její šéfredaktorka ho požádala, aby zachytil novou ženu nastupujících devadesátých let. Lindbergh odvětil, že to nemůže být jen jedna žena, ať už modrooká blondýna nebo sexy bruneta, protože idea krásy se rozšířila. A tak se zrodilo legendární foto, jež sám Lindbergh označil za „rodný list supermodelek“.

K Evangelistě, Patitzové a Turlingtonové, které se objevily už na plážovém fotu, přibyla Cindy Crawfordová a Naomi Campbellová. Milovník německého expresionismu obdivoval dynamické křivky pulzujících měst a chtěl je využít ve své práci. Modelky nezvykle umístil do městského prostředí. Chtěl v pozadí zachytit realistickou, drsnou tvář New Yorku, známou z mafiánských filmů. Na místě, jež si vybral, nikdo nežil, nic tam nebylo, „ani jeden obchod“. Lindbergh sám měl pocit, že je prvním člověkem, který zde fotil.

„Vzpomínám si, jaké bylo ten den v New Yorku horko. Všechny jsme se s holkami kamarádily, i když některé si byly bližší než jiné. Bylo to ještě před mobilními telefony, takže když jsme byly spolu, opravdu jsme si povídaly, nerozptylovaly se zprávami,“ popsala atmosféru Crawfordová.

Focení neproběhlo zcela bez problémů. Vizážistka měla přiletět z Francie, kvůli úniku paliva z letadla ale focení nestihla a tým musel shánět někoho jiného. Podle Lindbergha ale na tom beztak nezáleželo, protože se snažil o co největší přirozenost.

A kvůli ní se rozhodl pro černobílou fotku. Čarokrásné modelky podle jeho mínění na barevném filmu působily až příliš dokonale, až to vypadalo jako „špatná reklama na kosmetiku“. Ale v černobílém provedení se rozvinul opravdový obrázek, kdo ženy před objektivem skutečně jsou.

„Supermodelky byly revolucí. Byly svěží a vystupovaly proti převládající představě o tom, co je žena. Tyto dívky byly otevřené, zábavné, rýpaly do vás, ostře vtipkovaly, zapojovaly se do dění. Linda byla vždy velmi jasná a rozhodná. Aniž by někoho odstrkovala, prostě tíhla k tomu být ve středu. Tatjana ustoupila o krok dozadu a Christy tam jen tak stála a tvářila se krásně. Naomi byla neuvěřitelná. Nikdy jsem nikoho takového od té doby nepotkal,“ pěl Lindbergh na krásky chválu.

Sympatie byly vzájemné. Modelky ho popisovaly jako spolehlivou, otcovskou figuru. Lindbergh se je snažil poznat jako konkrétní lidi a to se promítalo do jeho finálního díla. „Nebylo to o vlasech nebo šatech, bylo to o ženách, které ty šaty nosily,“ řekla o něm Crawfordová. „Myslím, že jeho skutečná láska k ženám se projevila ve způsobu, jakým fotografoval; nehledal bezchybnou dokonalost. Viděl ve vás krásu.“

„Moje představa o kráse se nikdy nezměnila. Je to o odvaze být sám sebou,“ řekl sám Lindbergh. „Dokonalé rysy krásu nedělají. Osobnost ano.“

Nová éra

„Devadesátky: Co dál?“ ptal se titulek u ikonické fotografie na obálce britského Vogue. Příhodná, prorocká otázka pro novou dynamickou éru, kterou definoval právě fenomén supermodelek. Po hercích a muzikantech se na poli slávy objevily nové květiny. Jejich vzájemnou symbiózu dokonale shrnul slavný klip zpěváka George Michaela k písni Freedom! ´90, inspirovaný právě Lindberghovou fotkou. Herečkami zpívajícími slova písně zde byla pětice supermodelek.

Song se zalíbil i legendární návrhářce Donatelle Versace, která navrhla svému neméně slavnému bratrovi Gianniovi, aby modelky povolal na molo. Přehlídka z roku 1991, kde nejprve samostatně a posléze i pospolu zpívají píseň, vstoupila do dějin. Nastal úsvit supermodelek.

Fenomén byl významně spojený s posuny v modním průmyslu. „Osmdesátá léta byla považována za návrhářskou dekádu, ale ve skutečnosti se všechny velké módní domy staly obrovským byznysem až v 90. letech,“ uvádí kulturní novinářka a spisovatelka Sheryl Garrattová. „Když se tyto společnosti začaly konsolidovat do obrovských korporací, potřebovaly supermodelky, aby propagovaly jejich věci. Čím víc jste jich měli na molu, tím větší jste vypadali.“

S růstem módního průmyslu se rozšiřovaly i řady supermodelek. Módní návrháři nalézali nové múzy v Britce Kate Mossové, Francouzce Laetitie Castě či Němce Claudii Schifferové, která někdy nahrazuje Patitzovou mezi takzvanou „Velkou pětkou“.

Lindbergh k budování supermodelkovského mýtu aktivně přispíval. Jeho další ikonická fotka z roku 1991 zobrazuje osm elitních supermodelek té doby v Brooklynu, v černých kožených bundách a čapkách motorkářského gangu ve stylu Marlona Branda z filmu Divoch. Kromě Crawfordové, Patitzové, Evangelisty a Campbellové na fotce jsou i další ikonické tváře: Schifferová, Helena Christensenová, Karen Mulderová a Stephanie Seymourová.

Nové trendy

Supermodelky pomáhaly módním značkám k popularitě a komerčnímu úspěchu. Jejich sláva ale zářila snad až moc jasně a jejich ego začalo být až příliš velké. Podle jiných hlasů ovšem jejich éru neukončila pýcha a horentní platy. Návrháři chtěli modelky, které by nezastiňovaly jejich produkt – a supermodelky do této rovnice nezapadaly.

Supermodelky začaly být svou prací znuděné a usilovaly o jiné možnosti uplatnění. Lákal je film, z něhož jim zároveň ale přicházela největší konkurence. Herečky, zpěvačky, sportovkyně a další celebrity se stávaly hvězdami módních kampaní. A i zde udávala trendy Wintourová. Byla to ona, kdo ještě před zlatou érou supermodelek dal prostor Madonně a kdo později uvolil, aby se na obálce prestižního časopisu objevila „profesionální celebrita“ Kim Kardashianová.

I když se opakovaně hovořilo o nových „supermodelkách“, žádné z nových aspirantek na titul se nepodařilo získat stejnou relevanci. A to ani s miliony sledujících. Rozmach sociálních sítí oslabil možnosti objevu nové Evangelisty či Crawfordové, obyčejných dívek bez konexí, které si prošly náročnou cestou zcela odspoda.

Nynější hvězdy modelingového nebe jako sestry Bella a Gigi Hadidovy, Kendall Jennerová z klanu Kardashianových či dcera Crawfordové Kaia Gerberová pocházejí z vlivných a vysoce postavených rodin. Módní svět je podle kritiků v zajetí nepotismu a sociálních platforem. Aby uspěly, musejí být modelky v prvé řady influencerky – a to možná i dříve, než vůbec vstoupí na předváděcí mola.

„Dříve nás vybírali kreativci z oboru,“ popsala změny kanadská supermodelka Shalom Harlowová. „Modelky mé doby byly vybírány proto, že existovalo něco, s čím se umělci cítili nuceni komunikovat. Teď jde o to, kolik máte sledujících.“

Nostalgie je ovšem mocná čarodějka a kouzlo staré gardy nezmizelo. Některé supermodelky jsou stále aktivní a objevují se na předváděcích molech či reklamních materiálech největších značek. Na Apple TV se v září minulého roku objevil i dokument „Supermodelky“ mapující kariéru Evangelisty, Turlingtonové, Crawfordové a Campbellové. V dokumentu vzpomínaly nejen na Patitzovou, která v šestapadesáti zemřela v lednu 2023 na rakovinu, stejně jako na Lindbergha, jenž zemřel v roce 2019.

Při promování seriálu čtveřice nafotila novou obálku pro americký a britský Vogue, jež jasně odkazovala na ikonické Lindberghovo foto. Titulek pak vystihl obecný náhled na supermodelky a jejich kralování. „Nejlepší (modelky) všech dob.“