Jen před pár dny přišli meteorologové s upravenými výhledy podmínek letošní zimy. V nejnovějším přehledu, zveřejněném serverem Severe Weather Europe namísto stabilního a chladného počasí počítají spíše s častými extrémy i prudkými teplotními výkyvy – od těch teplejších až po mrazivé.
Za možností anomálií, před kterými nyní meteorologové varují, stojí souhra hned tří faktorů:
- silný jev El Niño;
- nízké množství arktického ledu;
- stratosférická větrná anomálie.
Tím nejvýznamnějším signálem pro mimořádně rozkolísanou nadcházející zimu paradoxně je sílící fenomén El Niño v Pacifiku, jehož nástup vědci potvrdili už téměř před měsícem.
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Důsledkem jevu jsou extrémní sucha a záplavy, planetu navíc zpravidla ohřívá, což lze nicméně čekat až v průběhu roku 2027. Ještě předtím však může ovlivnit charakter letošní zimy, a to i v podobě opačného extrému.
Horko způsobí vpády mrazu
Horké El Niño v oblasti Tichého oceánu totiž mimo jiné dokáže oslabit proudění takzvaného polárního víru. Jde o obrovskou cyklónu, která za běžných podmínek, díky ohraničení tryskovým prouděním v atmosféře, drží studený vzduch nad oblastí severního pólu.
Právě tryskové proudění však jev El Niño narušuje a vír tak přichází o svou přirozenou bariéru. V návaznosti se může roztrhat na více částí a studený vzduch tak začne „utíkat“ z oblasti Arktidy. Výsledkem narušení této hranice jsou tak náhlé vpády extrémně studeného vzduchu daleko na jih.
Efekt navíc může prohloubit také pro polovinu roku nezvykle slabá vrstva arktického ledu. Jeho ubývání vyplývá z dat amerického centra National Snow and Ice Data Center (NSIDC – přibližně Národní datové centrum pro sníh a led).
Mizející světlý led, který odráží sluneční paprsky, totiž odkrývá tmavý povrch oceánu, který je naopak pohlcuje. Následující ohřívání vzduchu dále narušuje hranici polárního víru a umocňuje nestabilitu proudění.
Tři efekty pro chaos
Posledním faktorem, který dle Severe Weather Europe přispěje k nestálé zimě, je takzvaná Kvazidvouletá oscilace (tedy Quasi-Biennial Oscillation; QBO). Jde o pravidelnou anomálii stratosférického větru nad rovníkem, respektive pravidelné otáčení jeho směru (z východu na západ a opačně).
Jev, který v jedné z fází pomáhá udržovat polární vír silný, může mít v té druhé a navíc během silného El Niña přesně opačný efekt. Stratosférické proudění větrů navíc dokáže ovlivnit „načasování,“ kdy k oslabení arktické cyklóny dojde, a zvýšit pravděpodobnost nečekaných změn počasí.
Kombinace všech tří faktorů tak může vyústit v obzvlášť chaotickou zimu s nestálým počasím. Podle meteorologů lze nejvýznamnější dopady čekat přibližně v polovině zimy. Jaké budou konkrétní projevy, zatím jasné není.