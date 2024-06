Kamikaze Sunak. V debatě nedbal na následky, věštil labouristickou zkázu

Ještě před třemi týdny Sunak doufal, že může konzervativce v nadcházejících volbách zachránit. První debata se proto nesla v konstruktivním duchu. Opatrný přístup je minulostí, ve středeční rozpravě provedl frontální útok bez ohledu na následky. Voliče vyzval, aby se „ještě nevzdávali labouristům“. „Dejte na moje slova, není k vám upřímný. Daně půjdou nahoru, pokud ho zvolíte,“ ukazoval Sunak směrem ke Starmerovi.

Ten si neodpustil uštěpačnou poznámku a vysloužil si za to aplaus publika, píše The Times. „Pokud byste v úřadu více poslouchal hlas lidu, možná byste nebyl tak mimo,“ prohlásil Starmer. Sunaka kritizoval i za výroky ohledně jeho předchůdkyně v premiérské funkci Liz Trussové. Ta ho v boji o Downing Street 10 nejprve v září 2022 porazila, ve funkci však nevydržela ani dva měsíce. Podle Sunaka za to mohla nedostatečná podpora ze strany konzervativců a ne neschopnost nevýrazné političky.

Nejvyhrocenější byla nepřekvapivě debata o otázkách migrace. Starmer prohlásil, že plány konzervativců na deportace přistěhovalců do Rwandy „zaberou další tisíce let“. Sunak mu pobaveně vysvětlil, že zjevně nechápe základní fakta o konzervativním programu, protože vyhošťování do Rwandy se netýká všech imigrantů, ale pouze těch, kteří do země nepřišli kvůli válce či pronásledování v domovských zemích.

Sunak se podle britských médií jen výjimečně zaměřoval na konkrétní body konzervativního programu. Mnohem častěji se snažil varovat Brity před tím, co během pěti let u moci mohou napáchat labouristé, píše BBC. Starmerovi často skákal do řeči, čehož labouristický lídr využil. „Myslím, že byste měl mít alespoň nějakou úroveň a prokázat obecenstvu respekt, možná chtějí slyšet i to, co říkám já, bez vašeho neustálého přerušování,“ prohlásil.

Konzervativní premiér však na jeho výzvy nedbal. Definitivně přesunul svou kampaň od faktů k vyvolávání strachu. „S námi víte, do čeho jdete, labouristé jsou neznámou. Chcete to riskovat?“ Tak by se dala shrnout poslední debata před volbami, které v Británii proběhnou už 4. července. A jak se ukázalo v mnoha státech po celé Evropě, politika strachu v poslední době funguje více než dobře.

Historická politická blamáž

Pro Sunaka je to zřejmě poslední výpad před jeho koncem v úřadu i povolebním debaklem konzervativců. Labouristická strana má podle nového průzkumu veřejného mínění nakročeno k tomu, aby v červencových parlamentních volbách získala většinu 326 křesel, zatímco konzervativci směřují k nejhorší porážce v historii. Strana Keira Starmera by mohla získat až 453 křesel a toryové, kteří jsou nyní ve vládě, okolo 115, vyplývá ze sondáže agentury Ipsos.

Labouristé jsou tak na dobré cestě k nejsilnější většině ze všech poválečných vlád, zatímco počet poslanců toryů by klesl na rekordně nízkou úroveň. Znamenalo by to také, že o svá křesla přijdou významní představitelé konzervativců jako Grant Shapps, Penny Mordauntová, Gillian Keeganová, Johnny Mercer a Jacob Rees-Mogg.

Navzdory slibům o dalším snižování daní se Sunakovi nepodařilo v kampani poznamenané politickými přehmaty, zejména předčasným odchodem ze vzpomínkové akce k 80. výročí od vylodění v Normandii a sázkařským skandálům jeho kolegů, oslovit voliče.