Summit V4 řeší podporu Ukrajiny či rozšiřování EU. Dorazila i von der Leyenová

Českého prezidenta Petra Pavla, polského prezidenta Karola Nawrockého a maďarského prezidenta Andráse Baku krátce po desáté hodině přivítal na Trenčínském hradě jejich slovenský protějšek Peter Pellegrini.
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Pavel zamířil do Bratislavy na jednání s prezidenty V4, pozvali i von der Leyenovou
Slavnostní ceremonii za účasti čestné stráže doprovázely státní hymny jednotlivých zemí. Jako poslední dorazila von der Leyenová a účastníci poté zahájili společnou debatu. Po jednání mají hlavy států na programu prohlídku projektu městské revitalizace mostu s názvem Fiesta.
Dvoudenní summit v Trenčíně začal ve středu vpodvečer setkáním prezidentů V4 s guvernéry centrálních bank všech čtyř zemí a diskuzí o ekonomických výzvách středoevropského regionu.
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Prezidenti V4 zahájili summit v Trenčíně. Jednali s guvernéry centrálních bank
Hovořilo se přitom mimo jiné o zpomalování ekonomického přibližování zemí V4 k průměru Evropské unie a o výzvách v této oblasti.
Letos visegrádské čtyřce předsedá Slovensko, mezi jehož priority patří rozšiřování EU. Příští rok bude vrcholnou schůzku pořádat Česko, které v červenci převezme předsednictví. Visegrádská skupina vznikla v roce 1991 v maďarském Visegrádu s cílem podpořit začlenění středoevropských zemí do euroatlantických struktur.
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10. září 2026