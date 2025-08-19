Jak hodnotíte jednání v Bílém domě mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a zástupci Evropy v čele s ukrajinskou hlavou státu Volodymyrem Zelenským?
Výsledky pro veřejnost příliš detailní nejsou, navzdory tomu však můžu říct, že sdílím dojmy většiny účastníků a také já cítím lehký optimismus. Zejména z důvodu, že schůzka probíhala úplně v jiném duchu než ta předchozí v Bílém domě, kdy se Trump se Zelenským koncem února pohádali. Bylo vidět, že tentokráte se Trump nesnaží Zelenského do něčeho nutit, nebo jej ponižovat. Naopak jej společně s evropskými lídry vnímal jako důležitého partnera. To je zásadní posun.
Udělat jakékoliv ústupky bude ohromný problém z různých úhlů pohledu. Velkou neznámou je třeba reakce ukrajinských ozbrojených sil, které za zemi krvácely.