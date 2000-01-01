náhledy
Na Aljašce začal summit o mírových jednáních a šéf Bílého domu Donald Trump se tak po více než šesti letech oficiálně setkal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem naživo. Reportéři poblíž křičeli: „Prezidente Putine, přestanete zabíjet civilisty?“ Putin si přiložil ruku k uchu, ale neodpověděl.
Autor: Reuters
Prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin zahájili summit vřelým podáním ruky a pozdravili se jako staří přátelé, než se pustili do několikahodinových rozhovorů, které by mohly změnit podobu války na Ukrajině a vztahů mezi Moskvou a Washingtonem.
Autor: Kevin Lamarque, Reuters
Po sestupu z Air Force One Trump ruskému vůdci zatleskal, když se k němu Putin přiblížil a prošel se po červených kobercích, které byly pro každého vůdce položeny. Delší dobu se drželi za ruce, oba muži se usmívali a Putin se nakonec usmál a ukázal k nebi, zatímco jejich ruce byly stále sevřené.
Autor: Kevin Lamarque, Reuters
Před setkáním hlav USA a Ruska stáli nedaleko americký ministr zahraničí Marco Rubio (vpravo) a ministr obrany Pete Hegseth (vlevo).
Autor: Kevin Lamarque, Reuters
Lídři pak vstoupili na pódium s nápisem Aljaška 2025, kde zapózovali pro novináře, aniž k nim promluvili.
Autor: Reuters
Po přivítání prezidenti následně společně nastoupili do černého obrněného automobilu amerického prezidenta, přezdívaného Bestie, které je odvezlo na první fázi jednání. Média to označila za neobvyklé. Putin se široce usmíval, když vůz projížděl kolem kamer.
Autor: AP
Trumpovým hlavním cílem je dosáhnout příměří ve válce na Ukrajině, kterou Rusko rozpoutalo před třemi a půl lety.
Autor: Kevin Lamarque, Reuters
Jak poznamenává agentura AP, setkání obou prezidentů by mohlo rozhodnout nejen o dalším vývoji konfliktu, ale také o osudu evropské bezpečnosti.
Autor: Reuters
Úvodní atmosféra summitu na Aljašce se nesla v duchu symbolických gest. Před jednáním byl Putin očividně v dobré náladě.
Autor: Julia Demaree Nikhinson, AP
Trump stanici Fox News řekl, že pokud jednání „nepůjde dobře, vstane a odkráčí pryč“. Šéfa Kremlu označil za „chytrého chlapa“ a uvedl, že se obě strany respektují.
Autor: Julia Demaree Nikhinson, ČTK
Jednání obou lídrů mají podle očekávání Kremlu trvat šest až sedm hodin.
Autor: Julia Demaree Nikhinson, AP
Ještě před summitem navštívil ruský prezident Vladimir Putin mladé hokejisty ve sportovním a rekreačním komplexu v Magadanu.
Autor: Alexei Nikolsky, AP
Novináři se pečlivě připravovali na přímý přenos ze setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa a ruského prezidenta Vladimira Putina na Aljašce.
Autor: Jeenah Moon, Reuters
Podle Putinova mluvčího Peskova se summit bude týkat různých témat, od ukončení války přes regionální a mezinárodní problémy až po otázky bilaterálních vztahů mezi Moskvou a Washingtonem a možnosti ekonomické spolupráce.
Autor: Jae C. Hong, ČTK
Ruský letoun Iljušin Il-96 na mezinárodním letišti Teda Stevense v Anchorage před setkáním prezidentů Trumpa a Putina na Aljašce.
Autor: Profimedia.cz