OBRAZEM: Kdy přestaneš zabíjet civilisty? Putin na summitu dělal, že neslyší

Autor:
  22:45
Na Aljašce začal summit o mírových jednáních a šéf Bílého domu Donald Trump se tak po více než šesti letech oficiálně setkal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem naživo. Reportéři poblíž křičeli: „Prezidente Putine, přestanete zabíjet civilisty?“ Putin si přiložil ruku k uchu, ale neodpověděl.
Summit na Aljašce o mírových jednáních začal a šéf Bílého domu Donald Trump se... Americký prezident Donald Trump se vítá s ruským prezidentem Vladimirem Putinem... Americký prezident Donald Trump se vítá s ruským prezidentem Vladimirem Putinem... Prezident Donald Trump a ruský Vladimir Putin zahájili v pátek svůj aljašský... Americký ministr zahraničí Marco Rubio stojí vedle ministra obrany Petea... Trumpovým hlavním cílem při jednání je dosáhnout příměří ve válce na Ukrajině.... Na nedaleké společné základně Elmendorf-Richardson stáli v pozoru uniformovaní... Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři na palubě letadla Air Force... Donald Trump při nástupu do letadla na letecké základně v Marylandu. Odlétá na... Americký prezident Donald Trump s prezidentem Vladimirem Putinem zahájili... Americký prezident Donald Trump s prezidentem Vladimirem Putinem zahájili... Červený koberec před letadlem Air Force One amerického prezidenta (15. srpna...

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (74 příspěvků)

Kolář: Pro Putina je Trump „jouda“, hraje si s ním jako kočka s myší

Nejčtenější

Rozloučení s Jiřím Krampolem. Slováček zahrál, Přeučil musel opustit obřadní síň

Přátelé a veřejnost se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučili s hercem Jiřím Krampolem. Zazněly Krampolovy oblíbené písně a na projekčních obrazovkách byly puštěny záběry z hercova života....

Summit s Putinem. Trump nepřímo přiznal, že příměří na Ukrajině zatím nevymohl

Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin v pátek spolu poprvé po několika letech osobně jednali, a to na Aljašce. Po tříhodinovém jednání na vojenském letišti v Anchorage...

Lavrov dorazil na Aljašku v mikině SSSR, místní protestovali na podporu Ukrajiny

Ruská delegace přicestovala do Anchorage na Aljašce, kde se večer středoevropského času uskuteční schůzka prezidentů USA a Ruska Donalda Trumpa a Vladimira Putina. Ministr zahraničí Sergej Lavrov...

Mikulov brojil proti přílivu turistů, teď zažívá jednu z nejhorších sezon

Mikulov zažívá podle místních i dat návštěvnosti některých památek jednu z nejhorších sezon za poslední roky. Město přitom ještě nedávno chtělo zavádět opatření proti nadměrnému přílivu turistů.

Pláč u soudu s Jankem Rubešem. Tím videem trpí děti, bědovala restauratérka

Příslibem jednání o smíru skončilo v úterý u Obvodního soudu pro Prahu 5 první kolo sporu mezi videoblogerem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru metropole. Ženě vadí reportáž, podle které...

Výsledek summitu? Putin může několik dalších týdnů tlačit na frontě, míní analytik

Premium

Ruský prezident Vladimir Putin si odnáší ze summitu na Aljašce vítězství na body, neprohrál ale ani americký prezident Donald Trump. Setkání ukázalo, že už více naslouchá Ukrajině a Evropě. Ta sama...

16. srpna 2025  13:22

Lidé si neuvědomují, že výroba snubního prstenu vyžaduje čas, líčí šperkařka

K umění tíhla už odmala. Veronika Watzková milovala řemeslo, kresbu a modelování. Nakonec svému kreativnímu duchu dala volnou ruku a dnes se věnuje sochařství, šperkařství a scénografii v Brně i...

16. srpna 2025  13:15

Teď musí vztahy s Ruskem urovnat i EU, řekl Fico. Orbán: Svět je nyní bezpečnější

Vládní politici na Slovensku a také prezident Peter Pellegrini ocenili schůzku amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho ruským kolegou Vladimirem Putinem. Naopak, podle exministra zahraničí Ivana...

16. srpna 2025  13:11

Ve volbách do sněmovny kandidují lídři, které Středočeši znají z komunálek

O pět více než před čtyřmi lety, celkem tedy 23. Takový je součet politických stran a hnutí, které se na středočeském krajském úřadě nominovaly pro nadcházející volby do Poslanecké sněmovny...

16. srpna 2025

Neuměl plavat. Teď chce pokořit kanál La Manche pro sebe i nemocnou Amálku

Jako dítě se Marek Protiva vyhýbal bazénům, do dvaceti let neuměl plavat. Pak objevil kouzlo přírodních vod. Poslední dva roky trénoval ve Vltavě i v zimě, aby si splnil sen: přeplavat kanál La...

16. srpna 2025  12:42

Jihozápad Čech zasáhly silné bouře, budou postupovat přes Vysočinu na Moravu

V sobotu zasáhly Plzeňský a Jihočeský kraj silné bouřky. Na Karlovarsku pak kvůli silnému větru spadl strom na koleje lokálky mezi Štědrou a Žluticemi. Dále budou bouřky postupovat na Vysočinu a do...

16. srpna 2025  11:47,  aktualizováno  12:01

Americký bourbon bojuje o přežití, Trumpova cla ho posílají ke dnu

Kentucký bourbon zažívá další vlnu krize. Nápoj, jenž nastoupil cestu ke slávě v minulém století po velké hospodářské krizi, nyní pohřbívají cla amerického prezidenta Donalda Trumpa. Lihovary začaly...

16. srpna 2025

Vřelé vítání vraha, stejné žvásty a imperiální choutky. Čeští politici o Aljašce

Výsledky pátečního setkání prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentem Vladimirem Putinem podle premiéra Petra Fialy (ODS) potvrdily, že Spojené státy a jejich spojenci hledají cesty k míru na...

16. srpna 2025  7:36,  aktualizováno  11:28

Zastavte rozšíření Dukovan, žádá dolnorakouská hejtmanka Evropskou komisi

Hejtmanka rakouské spolkové země Dolní Rakousy Johanna Miklová-Leitnerová se v dopise obrátila na Evropskou komisi s cílem zastavit chystané rozšíření české jaderné elektrárny Dukovany. Stavbu má za...

16. srpna 2025  11:16

Židovská čtvrť pod bazilikou těsně unikla demolici socialistických urbanistů

Kdyby nepřišla v roce 1989 sametová revoluce, dost možná by dnes Třebíč vypadala jinak a nikdy by nebyla zapsána na Seznam světového dědictví UNESCO. Komunističtí urbanisté totiž od roku 1975 vážně...

16. srpna 2025  11:10

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Zelenskyj poletí do USA. Putin nechce příměří, ale dohodu, řekl mu Trump

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po telefonátu s Donaldem Trumpem uvedl, že v pondělí přiletí do USA. Jednat bude o summitu na Aljašce a příměří na Ukrajině. Podpořil Trumpův návrh na...

16. srpna 2025  9:43,  aktualizováno  10:22

Policie obvinila Jiřikovského z praní špinavých peněz. Nejen kvůli bitcoinům

Policie obvinila Tomáše Jiřikovského pro dva skutky legalizace výnosů z trestné činnosti. Staly se v roce 2015 a v roce 2025, kdy podle policie zastíral původ bitcoinů z trestné činnosti. Druhý ze...

16. srpna 2025  9:54,  aktualizováno  10:07

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.