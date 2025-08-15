|
OBRAZEM: Kdy přestaneš zabíjet civilisty? Putin na summitu dělal, že neslyší
Rozloučení s Jiřím Krampolem. Slováček zahrál, Přeučil musel opustit obřadní síň
Přátelé a veřejnost se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučili s hercem Jiřím Krampolem. Zazněly Krampolovy oblíbené písně a na projekčních obrazovkách byly puštěny záběry z hercova života....
Summit s Putinem. Trump nepřímo přiznal, že příměří na Ukrajině zatím nevymohl
Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin v pátek spolu poprvé po několika letech osobně jednali, a to na Aljašce. Po tříhodinovém jednání na vojenském letišti v Anchorage...
Lavrov dorazil na Aljašku v mikině SSSR, místní protestovali na podporu Ukrajiny
Ruská delegace přicestovala do Anchorage na Aljašce, kde se večer středoevropského času uskuteční schůzka prezidentů USA a Ruska Donalda Trumpa a Vladimira Putina. Ministr zahraničí Sergej Lavrov...
Mikulov brojil proti přílivu turistů, teď zažívá jednu z nejhorších sezon
Mikulov zažívá podle místních i dat návštěvnosti některých památek jednu z nejhorších sezon za poslední roky. Město přitom ještě nedávno chtělo zavádět opatření proti nadměrnému přílivu turistů.
Pláč u soudu s Jankem Rubešem. Tím videem trpí děti, bědovala restauratérka
Příslibem jednání o smíru skončilo v úterý u Obvodního soudu pro Prahu 5 první kolo sporu mezi videoblogerem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru metropole. Ženě vadí reportáž, podle které...
Výsledek summitu? Putin může několik dalších týdnů tlačit na frontě, míní analytik
Ruský prezident Vladimir Putin si odnáší ze summitu na Aljašce vítězství na body, neprohrál ale ani americký prezident Donald Trump. Setkání ukázalo, že už více naslouchá Ukrajině a Evropě. Ta sama...
Lidé si neuvědomují, že výroba snubního prstenu vyžaduje čas, líčí šperkařka
K umění tíhla už odmala. Veronika Watzková milovala řemeslo, kresbu a modelování. Nakonec svému kreativnímu duchu dala volnou ruku a dnes se věnuje sochařství, šperkařství a scénografii v Brně i...
Teď musí vztahy s Ruskem urovnat i EU, řekl Fico. Orbán: Svět je nyní bezpečnější
Vládní politici na Slovensku a také prezident Peter Pellegrini ocenili schůzku amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho ruským kolegou Vladimirem Putinem. Naopak, podle exministra zahraničí Ivana...
Ve volbách do sněmovny kandidují lídři, které Středočeši znají z komunálek
O pět více než před čtyřmi lety, celkem tedy 23. Takový je součet politických stran a hnutí, které se na středočeském krajském úřadě nominovaly pro nadcházející volby do Poslanecké sněmovny...
Neuměl plavat. Teď chce pokořit kanál La Manche pro sebe i nemocnou Amálku
Jako dítě se Marek Protiva vyhýbal bazénům, do dvaceti let neuměl plavat. Pak objevil kouzlo přírodních vod. Poslední dva roky trénoval ve Vltavě i v zimě, aby si splnil sen: přeplavat kanál La...
Jihozápad Čech zasáhly silné bouře, budou postupovat přes Vysočinu na Moravu
V sobotu zasáhly Plzeňský a Jihočeský kraj silné bouřky. Na Karlovarsku pak kvůli silnému větru spadl strom na koleje lokálky mezi Štědrou a Žluticemi. Dále budou bouřky postupovat na Vysočinu a do...
Americký bourbon bojuje o přežití, Trumpova cla ho posílají ke dnu
Kentucký bourbon zažívá další vlnu krize. Nápoj, jenž nastoupil cestu ke slávě v minulém století po velké hospodářské krizi, nyní pohřbívají cla amerického prezidenta Donalda Trumpa. Lihovary začaly...
Vřelé vítání vraha, stejné žvásty a imperiální choutky. Čeští politici o Aljašce
Výsledky pátečního setkání prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentem Vladimirem Putinem podle premiéra Petra Fialy (ODS) potvrdily, že Spojené státy a jejich spojenci hledají cesty k míru na...
Zastavte rozšíření Dukovan, žádá dolnorakouská hejtmanka Evropskou komisi
Hejtmanka rakouské spolkové země Dolní Rakousy Johanna Miklová-Leitnerová se v dopise obrátila na Evropskou komisi s cílem zastavit chystané rozšíření české jaderné elektrárny Dukovany. Stavbu má za...
Židovská čtvrť pod bazilikou těsně unikla demolici socialistických urbanistů
Kdyby nepřišla v roce 1989 sametová revoluce, dost možná by dnes Třebíč vypadala jinak a nikdy by nebyla zapsána na Seznam světového dědictví UNESCO. Komunističtí urbanisté totiž od roku 1975 vážně...
Zelenskyj poletí do USA. Putin nechce příměří, ale dohodu, řekl mu Trump
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po telefonátu s Donaldem Trumpem uvedl, že v pondělí přiletí do USA. Jednat bude o summitu na Aljašce a příměří na Ukrajině. Podpořil Trumpův návrh na...
Policie obvinila Jiřikovského z praní špinavých peněz. Nejen kvůli bitcoinům
Policie obvinila Tomáše Jiřikovského pro dva skutky legalizace výnosů z trestné činnosti. Staly se v roce 2015 a v roce 2025, kdy podle policie zastíral původ bitcoinů z trestné činnosti. Druhý ze...