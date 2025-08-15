Ruská delegace je na Aljašce, v Anchorage se protestovalo na podporu Ukrajiny

Do Anchorage na Aljašce už přicestovala ruská delegace, která se zúčastní schůzky amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem. Oba lídři do největšího aljašského města dorazí později. Vpředvečer jednání šéfa Bílého domu se šéfem Kremlu o konfliktu na Ukrajině se v Anchorage, kde se summit uskuteční, sešlo několik set lidí vyjadřujících podporu Ukrajině. Ta na jednání pozvánku nedostala.
Protesty v aljašském Anchorage před setkáním prezidentů Trumpa a Putina (14. srpna 2025)

Protesty v aljašském Anchorage před setkáním prezidentů Trumpa a Putina (14. srpna 2025) | foto: Reuters

Protesty v aljašském Anchorage před setkáním prezidentů Trumpa a Putina (14. srpna 2025)
Pohled na aljašské Anchorage (13. srpna 2025)
Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin
Protesty v aljašském Anchorage před setkáním prezidentů Trumpa a Putina (14. srpna 2025)
Na Aljašku podle serveru The Independent dorazil šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov nebo ruský velvyslanec ve Spojených státech Alexandr Darčijev. Při příchodu do hotelu měl Lavrov na sobě pod černou prošívanou vestou šedivou mikinu s nápisem SSSR, tedy Svaz sovětských socialistických republik.

Ve čtvrtek na mezinárodním letišti v Anchorage přistál ruský Iljušin Il-96 určený v Rusku pro přepravu nejdůležitějších lidí. Z Moskvy podle webu určenému fanouškům letectví letěl arktickou trasou a pro přelet nad americkým územím potřeboval zvláštní povolení, protože letadla registrovaná v Rusku do amerického vzdušného prostoru kvůli platným protiruským restrikcím nesmějí. Očekává se, že samotný Putin nepřistane na mezinárodním letišti, ale přímo v dějišti summitu na vojenské základně Elmendorf-Richardson.

Tady se sejdou Trump s Putinem. Odlehlá základna byla klíčová ve studené válce

Šéf Kremlu cestou na Aljašku udělal zastávku v Magadanu na ruském Dálném východě, který od Anchorage dělí ještě 3200 kilometrů. Jeho mluvčí Dmitrij Peskov dříve novinářům řekl, že tam navštíví jeden z místních podniků nebo sportovní komplex.

Před setkáním Trumpa s Putinem se v Anchorage ve čtvrtek konala poklidná demonstrace, jejíž účastníci vyslovovali podporu Ukrajině. Jeden z demonstrantů přišel s cedulí s nápisem varujícím před postoupením ukrajinského území Rusku. „Postoupit Ukrajinu Putinovi je jako postoupit Československo Hitlerovi,“ stálo na ceduli odkazující na mnichovskou konferenci ze září 1938, na které se zástupci západoevropských mocností s nacistickým diktátorem Adolfem Hitlerem bez účasti československých představitelů dohodli, že pohraniční části Československa obývané převážně Němci získá Německo.

Jiný demonstrant měl transparent s nápisem, že „z okna vidí fašisty“, za které podle některých komentářů považuje Putina i Trumpa. Lidé mávali ukrajinskými vlajkami a někteří přišli také s vlajkami americkými a vzkazovali Putinovi, aby dal ruce pryč od Aljašky, kterou Spojené státy od Ruska koupily v 19. století.

Znepokojivé pozadí schůzky Trump–Putin. Ruské stopy jsou na Aljašce stále patrné

Trump se s Putinem naposledy tváří v tvář setkal v roce 2018, v posledních měsících ale spolu několikrát hovořili telefonicky. Trump po svém lednovém návratu do Bílého domu naléhá na Rusko a Ukrajinu, aby ukončily tři a půl roku trvající válku vyvolanou na Putinův rozkaz. Americký prezident dává najevo, že účelem dnešního jednání je připravit možnou schůzku mezi Putinem a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.

Zvláštní síly ukrajinské tajné služby SBU s dalšími jednotkami zasáhly ve čtvrtek ruskou nákladní loď s municí a součástmi dronů z Íránu v přístavu Olja v ruské Astrachaňské oblasti, oznámil v pátek...

15. srpna 2025  8:53

Česko má za sebou tropickou noc, vlna veder vrcholí

Česko má za sebou tropickou noc, přes 20 stupňů Celsia naměřily dvě desítky stanic. Přes den vyvrcholí příliv velmi teplého vzduchu, odpoledne se lokálně mohou objevit bouřky.

15. srpna 2025  8:21

