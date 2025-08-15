Napřed vřelé uvítání, pak mrtvolné ticho. První detaily summitu Trump - Putin

Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
Úvodní atmosféra summitu na Aljašce se nesla v duchu symbolických gest. Organizátoři kladli důraz na detail – od transparentu s heslem „Usilujeme o mír“ až po milimetrově přesné rozmístění tribun pro společnou tiskovou konferenci. Pro kontrolu vzdáleností mezi pultíky a jejich umístěním na pódiu sáhli technici dokonce po krejčovském metru, uvedla ruská agentura TASS.
Trump a Putin zahájili na Aljašce jednání, USA chtějí příměří na Ukrajině
Bezpečnostní opatření odpovídala významu akce. Na základně byly rozmístěny čtyři stíhačky F-22, připravené k okamžité reakci. Příjezdovou trasu lemoval červený koberec, který vedl od letadla k pódiu s nápisem „Aljaška 2025“. Ruský prezident se při svém pobytu přesouvá v domácí limuzíně Aurus, zatímco do místa prvního rozhovoru se nechal odvézt Trumpovým Cadillacem.
Úvodní konverzace mezi čtyřma očima s tlumočníky se oproti původnímu plánu nekonala, agentura TASS přesto o ní referovala s tím, že se uskutečnila při jízdě v limuzíně.
Později na záběrech před začátkem jednání už ve vyhrazené budově bylo vidět, že Trump a Putin sedí vedle sebe odděleni jen malým stolkem a po boku každého z nich jsou tlumočníci. Okamžiky před zahájením diskusí, jimž byli přítomni novináři, byly neobvykle tiché a podle všeho napjaté. Trump při takovýchto příležitostech běžně odpovídá na dotazy novinářů, tentokrát oba politici mlčeli a otázky ignorovali.
Jednání se vede v rozšířeném formátu. K prezidentům se připojili jejich ministři, přičemž každá strana bude zastoupena třemi účastníky. Výsledky summitu mají být představeny na společné tiskové konferenci, která bude rovněž pečlivě zrežírována podle předem stanoveného protokolu.