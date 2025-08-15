Napřed vřelé uvítání, pak mrtvolné ticho. První detaily summitu Trump - Putin

Napřed vřelé uvítání, pak hluboké ticho. První detaily summitu Trump - Putin

  22:02
Americký prezident Donald Trump přivítal svůj ruský protějšek Vladimira Putina na aljašské základně Elmendorf-Richardson potleskem a přátelským poplácáním po zádech. Po podání ruky oba státníci zahájili summit neveřejným rozhovorem v americkém prezidentském Cadillacu, než zamířili k oficiální části jednání.

Válka na Ukrajině

Úvodní atmosféra summitu na Aljašce se nesla v duchu symbolických gest. Organizátoři kladli důraz na detail – od transparentu s heslem „Usilujeme o mír“ až po milimetrově přesné rozmístění tribun pro společnou tiskovou konferenci. Pro kontrolu vzdáleností mezi pultíky a jejich umístěním na pódiu sáhli technici dokonce po krejčovském metru, uvedla ruská agentura TASS.

Trump a Putin zahájili na Aljašce jednání, USA chtějí příměří na Ukrajině

Bezpečnostní opatření odpovídala významu akce. Na základně byly rozmístěny čtyři stíhačky F-22, připravené k okamžité reakci. Příjezdovou trasu lemoval červený koberec, který vedl od letadla k pódiu s nápisem „Aljaška 2025“. Ruský prezident se při svém pobytu přesouvá v domácí limuzíně Aurus, zatímco do místa prvního rozhovoru se nechal odvézt Trumpovým Cadillacem.

Úvodní konverzace mezi čtyřma očima s tlumočníky se oproti původnímu plánu nekonala, agentura TASS přesto o ní referovala s tím, že se uskutečnila při jízdě v limuzíně.

Později na záběrech před začátkem jednání už ve vyhrazené budově bylo vidět, že Trump a Putin sedí vedle sebe odděleni jen malým stolkem a po boku každého z nich jsou tlumočníci. Okamžiky před zahájením diskusí, jimž byli přítomni novináři, byly neobvykle tiché a podle všeho napjaté. Trump při takovýchto příležitostech běžně odpovídá na dotazy novinářů, tentokrát oba politici mlčeli a otázky ignorovali.

Jednání se vede v rozšířeném formátu. K prezidentům se připojili jejich ministři, přičemž každá strana bude zastoupena třemi účastníky. Výsledky summitu mají být představeny na společné tiskové konferenci, která bude rovněž pečlivě zrežírována podle předem stanoveného protokolu.

Americký prezident Donald Trump se vítá s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Anchorage na Aljašce. (15. srpna 2025)
Americký prezident Donald Trump se vítá s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Anchorage na Aljašce. (15. srpna 2025)
Americký prezident Donald Trump si podává ruku s ruským prezidentem Vladimirem Putinem při setkání v Anchorage na Aljašce. (15. srpna 2025)
Trumpovým hlavním cílem při jednání je dosáhnout příměří ve válce na Ukrajině. Putinovi poradci kladou důraz spíš na plnou obnovu rusko-amerických vztahů zaměřených v mnoha ohledech na ekonomická témata.
Trump a Putin zahájili na Aljašce jednání, USA chtějí příměří na Ukrajině

Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin zahájili v pátek na Aljašce první jednání. Státníci se předtím přivítali na vojenském letišti v Anchorage. Trumpovým hlavním...

Napřed vřelé uvítání, pak mrtvolné ticho. První detaily summitu Trump - Putin

Americký prezident Donald Trump přivítal svůj ruský protějšek Vladimira Putina na aljašské základně Elmendorf-Richardson potleskem a přátelským poplácáním po zádech. Po podání ruky oba státníci...

