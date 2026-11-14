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Trojstranné summitové divadlo. Proč se Siovi na něm poměřovat příliš nechce

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  18:17
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Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: ČTK

Zleva: Vladimir Putin, Si Ťin-pching, Donald Trump
Americký prezident Donald Trump, první dáma Melania Trumpová, čínský prezident...
Trump, Putin a Si Ťin-pching na obraze v ruském Petrohradu (12. listopadu 2026)
Americký prezident Donald Trump ukázal svému čínskému protějšku Si...
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Nadcházející fórum Asijsko-pacifické hospodářské spolupráce (APEC) v čínském Šen-čenu by mohlo přinést diplomatickou událost první kategorie. Americký prezident Donald Trump a ruský vůdce Vladimir Putin jeví velký zájem o třístranné setkání, na kterém by usedli k jednomu stolu s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem.

Vyjednávání o formátu a programu diskusí probíhají do poslední chvíle. Podle diplomatických zdrojů jsou však šance na uzavření jakékoli zásadní dohody malé – čínský hostitel totiž o schůzku příliš nestojí, upozornila agentura Reuters.

Každý ze tří lídrů přichází k jednacímu stolu s jinou motivací a cíli. Donald Trump, kterého oslabila nedávná volební prohra Republikánské strany, se snaží o historický zápis do dějin. Jeho hlavním cílem je zprostředkování ambiciózní třístranné dohody o kontrole jaderných zbraní.

Vladimir Putin vnímá schůzku jako příležitost Rusko symbolicky vrátit na úroveň globální supervelmoci. Ze všech tří zemí má jeho země nejen nejvíc kilometrů čtverečních plochy, což kromě kochání se nad mapou nebo globus jinak vůbec nic neznamená, ale také největší jaderný arzenál.

Třístranné srovnání celkového jaderného arzenálu:

StátCelkový počet jaderných hlavic (2026)Globální podíl
Ruskocca 5 420~ 44 %
USAcca 5 177~ 42 %
Čínacca 620~ 5 %

Pro čínského prezidenta představuje toto setkání spíš riziko. Improvizační styl Donalda Trumpa se absolutně neshoduje s tím, jak Peking takové události organizuje – tedy striktně podle předem schváleného scénáře, píše Reuters.

Čína se navíc v oblasti jaderného arzenálu považuje vůči USA a Rusku za slabší stranu a do debat o kontrole zbrojení se příliš nechce nechat dotlačit.

Hrozba Jalty 2.0 a mezinárodní obavy

Chystané setkání vyvolává historické paralely s Jaltskou konferencí z roku 1945, kde si tehdejší velmoci rozdělily sféry vlivu bez ohledu na menší státy.

Tato představa vyvolává hluboké znepokojení zejména na Ukrajině a na Tchaj-wanu, které se obávají zákulisních dohod o svých osudech. Situace je nejednoznačná i pro samotnou Čínu. Ta v roce 1945 v Jaltě chyběla a dnes se snaží před světem profilovat jako ochránkyně zájmů menších a rozvojových zemí.

Trump se ve čtvrtek setká se Si Ťin-pchingem a Putinem, tématem budou jaderné zbraně

Ačkoliv Moskva a Peking v posledních letech upevnily své vztahy, v otázce programu summitu se střetly. Moskva původně na zařazení tématu války na Ukrajině tvrdě tlačila. Peking se však postavil proti a prosazuje, aby jakékoli rozhovory o tomto konfliktu probíhaly výhradně napřímo mezi USA a Ruskem.

Podle představitelů americké administrativy navíc ani sám Trump neplánuje toto téma v třístranném formátu otevírat, protože pro něj není vhodný prostor. Z agendy nakonec zmizela také otázka denuklearizace Korejského poloostrova.

Co tedy bude na stole? Pokud k setkání nakonec vůbec dojde, debaty se zúží na velmi specifický okruh témat. Klíčovým bodem má být pokus o vytvoření nové dohody o kontrole jaderných zbraní. Mezi dalšími tématy by se mohla objevit témata jako vývoj a regulace umělé inteligence.

Pozorovatelé však varují před přehnaným optimismem. Setkání může dopadnout jako pouhá diplomatická „podívaná“ bez reálných výsledků, podobně jako tomu bylo u Trumpových historických schůzek s Kim Čong-unem či dřívějších setkání s Vladimirem Putinem.

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