Putin, Si a Módí na jednom místě. Vztahy Číny a Ruska jsou nejlepší v historii, zní ze summitu

Autor: ,
  10:05
Čínský prezident Si Ťin-pching a indický premiér Nárendra Módí se sešli k bilaterálnímu jednání v severočínském přístavním městě Tchien-ťin, kde v neděli začíná dvoudenní summit Šanghajské organizace pro spolupráci (SCO). Informovala o tom státní agentura Nová Čína. Do dějiště summitu v noci na neděli SELČ přiletěl i ruský prezident Vladimir Putin.

Módí je v Číně poprvé po sedmi letech. Kromě něj jsou v Ťin-pchingu očekávány hlavy států a delegace z více než dvou desítek především asijských a blízkovýchodních zemí.

V neděli ráno do do Tchien-ťinu dorazil i ruský vůdce Putin, informovala čínská a ruská státní média. Putin má v Číně, která je největším obchodním partnerem Ruska, strávit čtyři dny.

Velká trojka proti Trumpovi. Uražená Indie ladí noty s Rusy a Číňany

Na letišti ho čekalo uvítání s červeným kobercem a vysoce postavení představitelé čínského města. Vztahy mezi Čínou a Ruskem jsou „nejlepší v historii“, uvedla při té příležitosti čínská státní televize CCTV.

Regionální bezpečnostní uskupení SCO založily Čína a Rusko spolu se čtyřmi středoasijskými zeměmi v roce 2001, později se k němu připojily Írán, Pákistán, Indie a Bělorusko.

Summitu v Číně se zúčastní také delegace 16 oficiálních partnerských a pozorovatelských zemí, mimo jiné z Egypta, Saúdské Arábie, Spojených arabských emirátů, Kataru a také Turecka, členské země Severoatlantické aliance.

Putin a Si Ťin-pching si notovali v Astaně. Jejich zájmy v regionu se ale kříží

Po summitu bude ve středu na pekingském náměstí Tchien-an-men velká vojenská přehlídka, uspořádaná k 80. výročí kapitulace Japonska na konci druhé světové války.

Na přehlídku mají dorazit například Putin, severokorejský vůdce Kim Čong-un, vůdce barmské junty Min Aun Hlain, kubánský prezident Miguel Díaz-Canel nebo také slovenský premiér Robert Fico.

Ruský prezident Vladimir Putin přiletěl na summit v čínském Tchien-ťinu. (31. srpen 2025)
Ruský prezident Vladimir Putin přiletěl na summit v čínském Tchien-ťinu. (31. srpen 2025)
Letadlo s ruským prezidentem Vladimirem Putinem krátce před přistáním v Číně, kde se šéf Kremlu zúčastní summitu. (31. srpna 2025)
Premiér Indie Naréndra Módí a prezident Číny Si Ťin-pching se svými delegacemi na summitu v čínském Tchien-ťinu (31. srpen 2025)
8 fotografií
Vstoupit do diskuse (13 příspěvků)

Nejčtenější

Těhotná Demi vzrušila Ameriku. Skandální portrét ukázal, že mateřství je sexy

Dnes už je to otravná móda, ale na začátku devadesátých let ta fotka znamenala skutečnou revoluci. Maminky přece mají být cudné ženy ve splývavých šatech, které myslí jen na blaho potomka. Měly by se...

Erotický portál zveřejňuje fotky italských političek. V galeriích je i Meloniová

Italské političky kritizují erotický portál, který bez svolení zveřejňuje jejich fotografie. Pod snímky jsou pak často komentáře uživatelů s jasným sexuálním podtextem. Nejméně dvě političky již...

Tragédie na Klatovsku. Smrt hocha na brigádě řeší policie jako ublížení na zdraví

Kriminalisté z Klatov se zabývají tragickou událostí, která se ve středu ráno stala ve firmě ve Velkých Hydčicích. Teprve patnáctiletý chlapec tam zemřel po vážném pracovním úrazu. Podle Deníku ho...

Prázdné pláže, všude strážci. Rusové popisují Kimův resort, udivila je čistota

Ruští návštěvníci, kteří navštívili nový severokorejský resort Wonsan Kalma, popisují, že je všude doprovázela ochranka a průvodci. Kdykoliv o něco požádali, čekali na ně ochotní zaměstnanci....

Obří Airbus A380 přerušil v Praze přistání. Manévr se podařilo natočit

V sobotu 23. srpna kolem 13. hodiny šel na přistání na pražském Letišti Václava Havla stoj Airbus A380 spol. Emirates, let EK139 z Dubaje do Prahy. Dopravní obr však přistávací manévr přerušil a...

„Krabí klepeta“ odříznuta. Ukrajinci tvrdí, že obklíčili ruské jednotky u Dobropillje

Ukrajinská armáda obklíčila okupační ruské síly poblíž města Dobropillja v Doněcké oblasti na východě Ukrajiny. Řekl to v sobotu rozhlasové stanici Radio NV vojenský mluvčí ukrajinské armády Viktor...

31. srpna 2025  9:45,  aktualizováno  10:30

Putin, Si a Módí na jednom místě. Vztahy Číny a Ruska jsou nejlepší v historii, zní ze summitu

Čínský prezident Si Ťin-pching a indický premiér Nárendra Módí se sešli k bilaterálnímu jednání v severočínském přístavním městě Tchien-ťin, kde v neděli začíná dvoudenní summit Šanghajské organizace...

31. srpna 2025  10:05

Kabát v záři ohňů i Wanastovky s novou Lucií. Hrady CZ se loučily pod Bezdězem

Putovní festival Hrady CZ se s letošním létem rozloučil pod Bezdězem. Ze dvou pódií se fanouškům představily kapely Kabát, Divokej Bill nebo Wanastowi Vjecy s Lucií, která letos oslaví 40 let na...

31. srpna 2025  9:29

Na Českobudějovicku zemřela mladá řidička. Svodidla vymrštila auto do vzduchu

Při noční nehodě u Neplachova na Českobudějovicku zemřela mladá řidička. Ve vozidle Škoda ji u mostu přes dálnici D3 nalezli v neděli ráno. Pravděpodobně jela v autě sama. Okolnosti nehody policie...

31. srpna 2025  9:19

Třetina je digitálně vyloučená, jiní chtějí umět s AI. Rozdíly mezi seniory jsou velké

Digitálním vyloučením trpí v Česku podle průzkumu společnosti PAQ Research nejméně 700 tisíc lidí starších 65 let. Mají problém platit pomocí QR kódů, použít eRecept či vyhledat dopravní spojení. Na...

31. srpna 2025

GLOSA: Ave, Caesar. Před dvaceti lety měl premiéru televizní seriál Řím

Před nějakou dobou mne kvůli nestydatě ahistorickému přístupu tvůrců rozčílil britský dokument o Juliu Caesarovi a konci římské republiky Jak se rodí diktátor, který odvysílala Česká televize (viz MF...

31. srpna 2025,  aktualizováno  10:43

Byla „spoluzávislá“. Jedinečná škola, říká spisovatelka o dekádě s gamblerem

Spisovatelka Martina Bittnerová už podruhé bilancuje své soužití s patologickým hráčem automatů. Nejdříve napsala knihu a letos se podařilo dokončit dokumentární film nazvaný Život s gamblerem. S...

31. srpna 2025  8:05

Trump chce zákaz korespondenčního hlasování. Chystám dekret, oznámil

Americký prezident Donald Trump oznámil, že se chystá vydat exekutivní nařízení vyžadující od každého voliče, aby se před hlasováním prokazoval voličským průkazem. Republikánský šéf Bílého domu na...

31. srpna 2025  7:04

Od Instagramu na ples. Středoškolačky v USA se nadchly pro levnější šaty z Afriky

Americké teenagerky si plní své plesové sny díky jedinečným šatům od afrických návrhářů, které si objednávají přes sociální sítě. Trend, který začaly popularizovat platformy jako Instagram a TikTok,...

31. srpna 2025

Specnaz s kojencem. Srdceryvná fotka zakryla zpackaný zásah v Beslanu

Vždy, když nastane první školní den, ožívají na Kavkazu vzpomínky na nejhorší teroristický útok v dějinách Ruska. Po zfušovaném policejním zásahu v Beslanu vzniklo mnoho otřesných fotek, ale v ruském...

31. srpna 2025

Boj o moc u pravoslavných. Církev má v Česku „ruskou“ a „ukrajinskou“ větev

Premium

Uvnitř pravoslavné církve v Česku se odehrává boj o majetek a především vliv. Jde o boj mezi proruskou a proukrajinskou větví církve a jde o další směřování. O pravoslavné věřící se aktuálně zajímá...

31. srpna 2025

Závod o dražší dárek. Lásku v Číně řídí peníze, oslavují ji však několikrát do roka

Premium

Od naší spolupracovnice v Číně V Číně je každou chvíli nějaký den zamilovaných, ten největší byl v pátek. Ale to neznamená, že to tam mají city jednoduché. V čínských milostných svazcích stále hrají velkou roli finance i nároky...

31. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.