Putin, Si a Módí na jednom místě. Vztahy Číny a Ruska jsou nejlepší v historii, zní ze summitu

Módí je v Číně poprvé po sedmi letech. Kromě něj jsou v Ťin-pchingu očekávány hlavy států a delegace z více než dvou desítek především asijských a blízkovýchodních zemí.
V neděli ráno do do Tchien-ťinu dorazil i ruský vůdce Putin, informovala čínská a ruská státní média. Putin má v Číně, která je největším obchodním partnerem Ruska, strávit čtyři dny.
Na letišti ho čekalo uvítání s červeným kobercem a vysoce postavení představitelé čínského města. Vztahy mezi Čínou a Ruskem jsou „nejlepší v historii“, uvedla při té příležitosti čínská státní televize CCTV.
Regionální bezpečnostní uskupení SCO založily Čína a Rusko spolu se čtyřmi středoasijskými zeměmi v roce 2001, později se k němu připojily Írán, Pákistán, Indie a Bělorusko.
Summitu v Číně se zúčastní také delegace 16 oficiálních partnerských a pozorovatelských zemí, mimo jiné z Egypta, Saúdské Arábie, Spojených arabských emirátů, Kataru a také Turecka, členské země Severoatlantické aliance.
Po summitu bude ve středu na pekingském náměstí Tchien-an-men velká vojenská přehlídka, uspořádaná k 80. výročí kapitulace Japonska na konci druhé světové války.
Na přehlídku mají dorazit například Putin, severokorejský vůdce Kim Čong-un, vůdce barmské junty Min Aun Hlain, kubánský prezident Miguel Díaz-Canel nebo také slovenský premiér Robert Fico.