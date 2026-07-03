Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Roztržka Meloniové a Trumpa není o fotce, ale o zradě, řekl v Rozstřelu Landovský

Vladimír Vokál
Vysíláme
Spojené státy poprvé v historii zpochybňují smysl NATO zevnitř aliance a Evropa musí Washington přesvědčit, že zůstává důvěryhodným partnerem. Vládní zmocněnec pro závazky vůči NATO Jakub Landovský v Rozstřelu na iDNES.cz mluvil o klíčovém summitu v Ankaře, rostoucím tlaku na obranné výdaje, budoucnosti americké přítomnosti v Evropě i o tom, proč je podle něj síla jedinou cestou k míru na Ukrajině.

Rozstřel

Sledovat další díly na iDNES.tv

Je to běžný každoroční summit, nebo jeden z těch, které mohou opravdu změnit celé směřování aliance?
Může se učinit realitou to, co bylo řečeno na summitu v Haagu.

Tedy…
To znamená 3,5 procenta HDP do roku 2035 na přímé výdaje na obranu a celkem pět procent včetně výdajů na odolnost, která je důležitá i pro jiné typy krizí. Pak je tam samozřejmě otázka Ukrajiny, důležitá, ale ne úplně v první řadě. Nově v rámci alianční dynamiky přibyla také situace v Hormuzském průlivu a úloha aliance a spojenců při ochraně plavby. Všichni přitom vidíme na našich čerpacích stanicích, jak to dopadá na naše životy. To hlavní ale je, aby se slova proměnila v činy. Stejně jako summit ve Walesu stanovil dvě procenta a dnes, když to trochu přeženu, 99 procent spojenců tento závazek plní.

Až na Českou republiku.
To jste řekl vy, ale v zásadě je to pravda. Bohužel se to týká i České republiky.

Co je podle vás jedna otázka, která bude v Ankaře ve skutečnosti rozhodující, i když se o ní možná tolik nemluví?
Rozhodující bude dojem, který si Spojené státy odnesou z věrohodnosti předkládaných plánů a vystoupení jednotlivých zemí aliance. Ta mají uklidnit Washington, že aliance má pro Spojené státy smysl. Aliance měla hluboký smysl během studené války. Lidé v Evropě byli zvyklí dávat na obranu kolem tří procent HDP. Dnes už Evropa bezpečná není. Když někdo zabírá méně, ostatní se na něj dívají úkosem. Nejdůležitější je přesvědčit Ameriku, aby zůstala angažovaná v Evropě, protože právě spojenectví mezi Amerikou a Evropou je základem naší bezpečnosti na tomto kontinentu.

Podle vás se to spojenectví rozpadá?
Nechci nikoho strašit, ale je to poprvé v historii, kdy za vnitroalianční roztržkou stojí Spojené státy. To se nikdy předtím nestalo. Vždycky to byl někdo jiný. Spojené státy přišly a řekly: „V zájmu celku se přestaňte hádat. Postupujeme tímto směrem a bude to tak.“ Dnes Spojené státy říkají: „V zájmu celku se musíte o svou obranu starat více. Máme i jiné úkoly a přesvědčte nás, že vás jako spojence potřebujeme stejně, jako vy potřebujete nás.“

Hostem pořadu Rozstřel je Jakub Landovský, šéf obranné politiky a strategie ministerstva obrany.
Americký prezident Donald Trump na konferenci křesťanské organizace Faith & Freedom Coalition (26. června 2026)
Premiér Andrej Babiš na tiskové konferenci vlády. Ta řešila mandát prezidenta Petra Pavla při cestě na summit NATO v Ankaře. (29. června 2026)
Hostem pořadu Rozstřel je Jakub Landovský, šéf obranné politiky a strategie ministerstva obrany.
21 fotografií

A je to skutečně Amerika, nebo jen prezident Trump?
Je to Amerika. Trump je ale velký akcelerátor a katalyzátor světového dění. Do všeho šlape mnohem razantněji, hlučněji a s větší neomaleností než ostatní, a tím celý proces zrychluje.

Takže i bez něj by tento tlak existoval?
Jednoznačně. Jen by se o tom mluvilo jinak. Snižoval by se počet prostředků určených k obraně Evropy a zároveň by se americká pozornost přesouvala jinam. Zároveň ale probíhá válka a už nikdo v Evropě nemůže na summitech aliance beztrestně tvrdit, že se bezpečnostní prostředí zhoršuje jen teoreticky. Ono se zhoršuje prakticky.

Cítíte u Donalda Trumpa, že mu NATO příliš nevoní? Před summitem prohlásil, že tam jede hlavně kvůli prezidentu Erdoganovi. Naznačil také nespokojenost s některými evropskými spojenci. Máme tedy v Ankaře čekat velkou konfrontaci mezi Amerikou a Evropou?
To je skvělá poznámka, protože hostitel summitu je pro tuto historickou dobu jako stvořený. Turecko je země se schopnostmi mocnosti středního řádu v mimořádně zajímavém geopolitickém prostoru Černého moře a Blízkého východu. V obou těchto regionech bez Turecka neuděláte nic podstatného. Turecko zároveň dobře ví, jak důležité je pro něj členství v alianci. Proto je schopné dělat kompromisy, využívat členství ve svůj prospěch, pomáhat si v boji proti terorismu – což v jeho případě znamená především kurdský terorismus – a zároveň něco alianci přinášet. Trump ví, že Turecko potřebuje. Teď je otázkou, koho a za jakou cenu vlastně potřebuje v Evropě.

A koho tedy?
V ideálním případě nás všechny. Evropa si naopak musí najít dostatek jednoty alespoň v základních nabídkách směrem ke Spojeným státům a zároveň mít i vlastní požadavky, například v oblasti jaderného zbrojení a jaderného odstrašení. Spojené státy jsou totiž nezbytnou součástí evropského odstrašení.

Myslíte si, že se naplní Trumpova slova, že z Evropy odejde významná část americké armády? A bude se o tom mluvit v Ankaře?
Bude. A právě proto si myslím, že je tento summit tak důležitý. Vedle politického tlaku na obranné výdaje tu totiž existuje i tlak faktický. Některé klíčové schopnosti – tankování za letu, satelitní snímkování, senzory nebo stíhačky páté generace – mohou z Evropy zmizet. Ve Spojených státech je určitě řada lidí, kteří dobře chápou hodnotu NATO. Ti říkají: „Budeme to dělat, ale s ohledem na to, co už máte vy. Jen to v alianci nedáváte do společného balíku schopností. My víme, co máte, a to, co máme my, potřebujeme jinde. Nebudeme ale postupovat neuváženě tak, abychom alianci ohrozili. Bude to praktický tlak.“ Proto je důležité, aby praktická část summitu schválila vojenské, tedy utajované dokumenty, které zajistí zachování obrany Evropy v tomto složitém mezidobí.

Utajované?
Ano. Veřejnost je nikdy neuvidí. Na konci summitu generální tajemník pouze řekne: „Chtěl bych konstatovat, že všechny předložené dokumenty považuji za schválené.“ Nikdo nic nenamítne, on poděkuje a obrovský balík dokumentů putuje k dalšímu zpracování. Tyto materiály se u jednacího stolu neprojednávají, ale pro fungování aliance jsou naprosto zásadní.

Je tedy pravda, že se všechno dojednalo už dopředu a summit bude jen formálním potvrzením?
Tento summit je především o věrohodnosti. Proto jsem opakovaně říkal, že Česká republika má být zastoupena na úrovni vlády. Když se podíváte na krize, kterými jsme prošli – covid, válku na Ukrajině nebo nedávný blackout –, jsou to situace, které řeší vláda. Hlava státu v nich prakticky pomoci nemůže.

Vy do Ankary také jedete?
To komentovat nemohu. Tyto věci se řeší odborně a spíše v zákulisí. Řekněme, že je to jedna z možných variant.

A těšíte se tam?
Každý summit je jiný, ale každý znamenal určitý posun. Právě za posledních deset let se ukázalo, že aliance umí své cíle naplnit. Dříve nikdo nevěřil, že budeme dávat dvě procenta HDP na obranu. Nevěřilo se tomu ani u nás. A dnes vidíte, že většina zemí už dávno směřuje k ještě vyšším výdajům.

A kdy se to podaří České republice?
To je věc, která mě asi jako jediná opravdu trápí.

Letos to určitě nebude?
Letos je to velmi těžké, protože jsme ztratili spoustu času. Myslím si ale, že dobrým cílem je, aby letošní výsledek byl lepší než loňský. Nejsmutnější je, že právě řečnění, i za minulé vlády, odvádělo pozornost od skutečného výkonu. Ten prostě chyběl. Dvou procent jsme nedosáhli. Za mě udělá pro věrohodnost země mnohem víc ten, kdo řekne, že dvě procenta budou, a skutečně je splní, než ten, kdo o tom pouze mluví v domácí debatě.

Ještě k zákulisí summitu. Tam určitě vznikají zajímavé situace… Co spor mezi Itálií a Spojenými státy. Čekáte, že se tam něco semele? Víte, co mám na mysli: rozhádané duo – Meloniová versus Trump.
Vím. Vidím dva politiky, kteří jsou populární právě proto, že si, jak se říká, neberou moc servítky. Jejich razantní styl politiky je zároveň stylem dneška. Vidím jejich dřívější velké přátelství a teď určitou roztržku, možná i mediálně zviditelněnou. To je ale povrch. Takový bulvární pohled na věc.

A jaká je podle vás realita?
Realita je mnohem složitější – a těžší pro Itálii. Itálie byla jednou ze zemí, které nedovolily Spojeným státům při operacích v Hormuzském průlivu využívat americké základny na italském území. A to přineslo skutečnou roztržku.

„Nechci nikoho strašit, ale je to poprvé v historii, kdy za vnitroalianční roztržkou stojí Spojené státy. To se nikdy předtím nestalo,“ řekl v pořadu Rozstřel moderátoru Vladimíru Vokálovi Jakub Landovský.

Takže nešlo o nějakou fotku?
Je to hlubší. Je to o tom, že mezi spojenci jsou samozřejmě země, které se z jakýchkoli důvodů v této otázce chovají jinak než spojenecky. Můžeme se bavit o důvodech, ale ve Spojených státech je to vnímáno spíše jako zrada než jako chování spojence. Je to skutečně citlivé. Vidím tam tedy hlubší podstatu než jen mediální rozmíšky. Podívejte, Itálie má tento problém, ale zároveň nerozporuje dvě procenta HDP na obranu. A je to země, která je z hlediska zadlužení někde kolem 130 procent HDP. Je opravdu vysoce zadlužená.

Mnohem zásadněji než Česko.
Přesně tak. Česká republika má jednu velkou výhodu. V krizi v Hormuzském průlivu nic podobného řešit nemusela, protože tady žádná americká základna není. Zároveň ale nabídla určitou pomoc. A možná i ta může být součástí summitového balíčku.

Meloniová žadonila o fotku se mnou, bylo mi jí líto, chlubí se Trump. Řím reaguje

Podá někdo v Ankaře Ukrajině nabídku, aby se stala součástí NATO?
Ne. To je jednoduchá odpověď.

A nikdy to podle vás nebude?
Na Finsku a Švédsku vidíte, že…

Nikdy neříkejte nikdy…
Přesně tak. Geopolitické okénko pro vstup do aliance – a pozor, aliance je stále atraktivní, nenabízíme něco, co by nemělo hodnotu – se otevírá jen na velmi krátkou dobu. Možná je dobré postupovat i nepřímo. Rusko, soustředěné na Ukrajinu, vlastně promeškalo možnost jakkoli ovlivnit vstup Finska a Švédska do NATO. A ten výrazně změnil poměr sil na severu. Rusko má ve svých strategických úvahách nový problém a musí mnohem pečlivěji zvažovat své kroky v dalších oblastech. Nemá už rozvázané ruce. Ukrajina byla předmětem summitu v Bukurešti. Ukazuje se ale, že tehdejší debata byla vedena nerealistickými očekáváními. Do strategických úvah je vždy potřeba zahrnout i vůli soupeře. Teprve to dává celé situaci dynamiku a věrohodnost.

Tak jinak… Přiblíží alespoň summit NATO konec války mezi Ruskem a Ukrajinou? Je to také velké Trumpovo téma… Chtěl válku vyřešit během jediného dne…
U Trumpa zůstává jeden důležitý aspekt. Neustále opakuje: „Nejdřív zastavme krveprolití.“

Takže nějaké příměří.
Ano. A ukazuje se, že tato linie není směšná, i když byla někdy v českém mediálním prostoru zesměšňována. Ve skutečnosti je zastavení zabíjení naprosto zásadní pro vytvoření prostředí, ve kterém mohou obě země vůbec hledat společnou řeč.

Summit v Ankaře: naškrobení taxikáři, zákaz svobody projevu i toulavých psů

Byla tady tolik zesměšňovaná iniciativa „chcimírů“. Nastala změna? Myslíte si tedy, že se po summitu NATO v Ankaře přiblíží příměří a bude se dál jednat?
To bych si samozřejmě velmi přál. Myslím si, že i na Ukrajině je mnoho lidí, kteří by potřebovali alespoň na chvíli najít klid. Lidské zdroje docházejí. Ukrajina ale ukázala, že v této fázi války, i díky pomoci spojenců, dokáže obstát. Předminulý týden jsme měli jednání s Ukrajinci na úrovni ministra Fedorova a bylo to velmi zajímavé. Říkali nám: „V tuto chvíli potřebujeme především tři věci. Dělostřeleckou munici – tam Česká republika skutečně hraje svoji roli. Dále drony různých typů a velikostí, i když velkou část si sami vyrábíme. A potřebujeme protivzdušnou obranu.“ Právě tyto tři oblasti dnes definují ukrajinské válečné úsilí. Potřebují vydržet ještě určitou dobu, protože právě teď jde skutečně o všechno. Podle nich je opotřebovací válka ve své závěrečné fázi. Nevíme, jestli to bude trvat půl roku, tři čtvrtě roku nebo rok. Pokud to ale vydrží, otevírá se cesta k deeskalaci a k uzavření míru za rozumných podmínek.

Ještě česká stopa na summitu. Napadá mě paralela s Trumpem a Meloniovou. Když je mezi ní a Donaldem Trumpem určitá roztržka: prezident Petr Pavel se také v minulosti o Donaldu Trumpovi vyjadřoval nevybíravě. Ta vyjádření určitě znáte…
Ano.

Hraje to také nějakou roli, proč česká vláda váhá s tím vyslat na klíčová jednání prezidenta republiky?
Donalda Trumpa jsem osobně potkal. Působil velmi šarmantně, byť byl hodně zahleděný do sebe. Je to člověk, který si svého postavení velmi cení a je silně orientovaný na vlastní osobu. Myslím si, že není rozumné vyjadřovat se o něm neuctivě. A obávám se, že podobné výroky někde zůstávají.

Babiše k neformální večeři v Ankaře doprovodí Monika. Pavel se asi nezúčastní

Myslíte, že si je Trump pamatuje?
Možná ne on sám, ale lidé kolem něj určitě. Roztržka s Meloniovou ukazuje, jak malicherné to někdy může být. Jsme ale lidé, a proto býváme malicherní, ješitní. Donald Trump rozhodně není člověk, který by velkoryse přešel osobní invektivu.

A jsou mezilidské vztahy a osobní vazby na summitech a v rámci Severoatlantické aliance skutečně tak důležité? Často se říká, že rozhoduje i osobní chemie mezi lídry.
Na samotných summitech ani ne. Dnes u jednoho stolu sedí zástupci dvaatřiceti zemí, generální tajemník a celý štáb. Je to velký, přesně organizovaný formát. Mluví se podle stanoveného pořadí, které vychází mimo jiné z obranných výdajů. To je zaběhnutý systém. Jiná situace je při společných večeřích nebo neformálních setkáních. Tam už osobní chemie roli hrát může. Právě tam se hlavy států a předsedové vlád potkávají v užším kruhu.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

OBRAZEM: Festival nejtvrdší muziky otevřely soutěže v bolestivých disciplínách

Na trutnovském Bojišti odstartovala pětidenní uznávaná přehlídka nejtvrdší...

Na trutnovském Bojišti odstartovala pětidenní uznávaná přehlídka nejtvrdší metalové hudby Obscene Extreme. Součástí prvního dne 27. ročníku je i Freak Festival se soutěžemi v bizarních a často velmi...

Vypadni! Na festivalu ve Strážnici po Klempířovi vypískali i Macinku

Na festivalu ve Strážnici na Hodonínsku účastníci vypískali a vybučeli ministra...

Na festivalu ve Strážnici na Hodonínsku účastníci vypískali a vybučeli ministra zahraničí Petra Macinku. Setkal se tak s prakticky stejným přijetím jako v pátek ministr kultury Oto Klempíř (za...

Meteorologové odvolali výstrahu a vydali jinou. Kde hrozí bouřky a kde tropy?

Tropické počasí v Ústeckém kraji (28. června 2026)

Tropické počasí vydrží jen na začátku týdne, od středy se teploty vyšplhají nejvýše k 31 °C. Do Česka dorazí přeháňky a bouřky, které mohou být zejména v západní části území i velmi silné. Hrozí...

Něco mezi D1 a Václavákem. Vodáci vzali ve vedru Vltavu útokem

Vodáci na Vltavě sjíždějí jez Herbertov, který je druhým sjízdným jezem na...

Extrémně teplé počasí přilákalo na Vltavu na jihu Čech stovky vodáků. Na trase z Vyššího Brodu do Rožmberka nad Vltavou patřil k jedněm z nejvytíženějších míst jez Herbertov, kde se tvořily fronty...

Homokomando a bitva o vlajky. Sálající Budapeští duněl pochod hrdosti

Budapest Pride. V hlavním městě Maďarska se uskutečnil první post-orbánovský...

Od našich zpravodajů v Maďarsku Ani extrémní teploty, ani naschvály nacionalistů nezastavily mohutný pochod hrdosti v Budapešti. První demonstrace LGBTQ komunity po konci šestnáctileté vlády Viktora Orbána se nesla ve znamení oslav...

Turek koupil byt za 18 milionů, Pikora opět uváděl dluh. Jaký majetek přiznali politici

Premium
Máte pocit, že nemohu dát dva miliony? Filip Turek argumentuje, že na první...

Vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal a poslanec Motoristů Filip Turek si letos v dubnu koupil byt, ve kterém žil 11 let v nájmu. Vyplývá to z jeho majetkového přiznání. Redakce...

3. července 2026

Roztržka Meloniové a Trumpa není o fotce, ale o zradě, řekl v Rozstřelu Landovský

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je Jakub Landovský, šéf obranné politiky a strategie...

Spojené státy poprvé v historii zpochybňují smysl NATO zevnitř aliance a Evropa musí Washington přesvědčit, že zůstává důvěryhodným partnerem. Vládní zmocněnec pro závazky vůči NATO Jakub Landovský v...

3. července 2026

V nové EET jsou pro stát miliardy navíc, říká studie

ilustrační snímek

Elektronická evidence tržeb se vrací jako nástroj boje proti šedé ekonomice. Analýza Centra veřejných financí Univerzity Karlovy a Finanční správy odhaduje, že první verze EET přinesla státu ročně...

3. července 2026

Konec švarcsystému, nebo jeho legalizace? Blíží se nová pravidla pro externisty

Premium
ilustrační snímek

Návrh nového zákona o platformové práci možná přinese největší zásah do tuzemského pracovního práva za poslední dekády. Legislativa, která má začít platit už na přelomu tohoto roku, vyvolala...

3. července 2026

Bývalého olympionika obvinili z poškození jezírka, které Trump nechal natřít

David Hearn zahrává úder ze třetího odpaliště během druhého kola golfového...

Bývalý olympijský kanoista David Hearn byl ve čtvrtek obviněn z poškození zrcadlového jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu. Dno jezírka nedávno nechal prezident Donald Trump natřít bazénovou...

2. července 2026  22:38

Měly sbalené kufry, náhle dětem tábory zrušili. Vlna solidarity zajistila nové peníze

Dětský tábor v Jindřichovicích pod Smrkem

Téměř stovka dětí z dětských domovů měla odjet na letní tábory. Spolek, který pobyty zajišťoval, je však v den odjezdu navzdory ujišťování zrušil. Domovy narychlo měnily plány a stahovaly personál z...

2. července 2026  20:42,  aktualizováno  22:26

Indie zažila pátý nejsušší červen od začátku minulého století

Dělníci u cesty se snaží přetrpět prachovou bouři ve vyschlém okolí města...

Indie zaznamenala nejsušší červen za poslední více než desetiletí a pátý nejsušší od roku 1901, kdy se začaly pořizovat záznamy. Monzunové deště jsou o téměř 40 procent slabší než dlouhodobý průměr.

2. července 2026  22:02

Požár skládky v Indonésii vyhnal stovky lidí z jejich domovů

Skládku Jatiwaringin v Tangerangu v indonéské provincii Banten zachvátil...

Rozsáhlý požár zachvátil skládku Jatiwaringin v Tangerangu v indonéské provincii Banten. Plameny se kvůli silnému větru rychle rozšířil po celé skládce. Při jejich hašení zasahují i vrtulníky....

2. července 2026  21:18

Jih Francie sužují rozsáhlé požáry. Hasiči bojovali s větrem i vedrem

Hašení lesních požárů v Lancon-Provence. (2. července 2026)

Stovky hasičů ve čtvrtek na různých místech Francie bojovaly proti lesním požárům. Ty zasáhly především jižní část země. Přes tři tisíce lidí bylo evakuováno u obce Canet-en-Roussillon na jihozápadě....

2. července 2026  20:10,  aktualizováno  21:16

Klempíř zrušil výběr šéfa Národní galerie. Kandidátům chyběla zahraniční vize, uvedl

Po jednání vlády, která odsouhlasila zrušení poplatků pro Českou televizi a...

Ministerstvo kultury zrušilo výběrové řízení na generálního ředitele Národní galerie Praha. Bude se opakovat, uvedl ve čtvrtek ministr Oto Klempíř (za Motoristy). Chce najít osobnost, která bude mít...

2. července 2026  18:29,  aktualizováno  20:09

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Začátek konce. Ruský systém pomalu imploduje, spočítali ekonomové

Premium
ilustrační snímek

Ani růst cen ropy kvůli válce v Íránu zřejmě ruskou ekonomiku nezachrání před úpadkem. Nejde jen o ukrajinské „dronové sankce“. Válečná pokladnice je téměř prázdná, plánovaný deficit státního...

2. července 2026

Masivní útok na Kyjev si vyžádal nejméně 21 obětí. Starosta vyhlásil den smutku

Obyvatelé stojí před bytovým domem poškozeným při ruském raketovém a dronovém...

Rusko během noci podniklo rozsáhlý vzdušný útok na Kyjev a další ukrajinská města. V ukrajinské metropoli podle úřadů zemřelo nejméně 21 lidí. Zranění utrpěla stovka lidí. Moskva útok označila za...

2. července 2026  5:50,  aktualizováno  19:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.