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USA mohou dát Ukrajině licenci na výrobu Patriotů, řekl Trump. Íránu pohrozil útokem

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  15:48aktualizováno  16:37
Americký prezident Donald Trump jedná s ukrajinským prezidentem Volodymyrem...

Americký prezident Donald Trump jedná s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským na okraj summitu NATO v turecké Ankaře. (8. července 2026) | foto: Alex BrandonAP

Americký prezident Donald Trump jedná s ukrajinským prezidentem Volodymyrem...
Americký prezident Donald Trump jedná s ukrajinským prezidentem Volodymyrem...
Skupinová fotografie lídrů na summitu NATO v turecké Ankaře (7. července 2026)
Americký prezident Donald Trump jedná s ukrajinským prezidentem Volodymyrem...
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USA mohou uzavřít vzdušný prostor nad Ukrajinou, pokud to bude nutné pro bezpečnostní záruky, prohlásil americký prezident Donald Trump před setkáním s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským na okraj summitu NATO v Ankaře. Lídři budou na schůzce mimo jiné hovořit o možných dodávkách střel do systémů protivzdušné obrany Patriot.

„Jednou ze záležitostí, o které s vámi budeme jednat, je, že vám poskytneme licenci pro výrobu Patriotů,“ řekl Trump Zelenskému. „Tak si nebudete moci stěžovat, že vám jich nedáváme dost,“ dodal.

Trump nicméně uvedl, že stávající zásoby střel USA potřebují pro sebe a nepřímo tak vyloučil, že by některé z nich mohly být Ukrajině rychle předány. Ruské vzdušné útoky na ukrajinská města v posledních dnech zintenzivnily a země žádá své partnery o pomoc s protivzdušnou obranou.

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Nynější schopnost Ukrajiny provádět vzdušné údery hluboko na ruském území lze podle amerického ministra zahraničí Marca Rubia považovat za eskalaci, která všem může pomoci ukončit válku. Ukrajina v současnosti úspěšně využívá své drony s dlouhým doletem k útokům na cíle v hloubi Ruska, především související s ruskou energetikou.

Trump na tiskové konferenci ocenil efektivitu ukrajinských úderů. Zelenského u té příležitosti označil za svého „nejoblíbenějšího vojáka“.

Spojené státy mohou podle Trumpova názoru uzavřít vzdušný prostor nad Ukrajinou, pokud to bude nutné pro budoucí bezpečnostní záruky poskytnuté Kyjevu. Ukrajina se od roku 2022 brání ruské ozbrojené agresi. Summit NATO ve středu zdůraznil trvající podporu napadené zemi při obraně její svobody, svrchovanosti a územní celistvosti.

Trump prohlásil, že vyjednávání komplikuje jak ruský prezident Vladimir Putin, tak ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. „Putin je složitá osobnost a tenhle chlap taky. Není to vůbec jednoduché. Vyžaduje to velké nasazení,“ konstatoval americký prezident. Připustil, že ukončit konflikt na Ukrajině je mnohem obtížnější, než původně očekával.

Putin podle Trumpa chce mírové rozhovory v Moskvě. Na to Zelenskyj odvětil, že on do Moskvy teď nepoletí, protože tam létá mnoho ukrajinských dronů a bylo by to tedy nebezpečné.

Setkání Trumpa a Zelenského před novináři se neslo v pozitivním duchu. Trump uvedl, že má se Zelenským dobré vztahy, které se od jejich loňského setkání v Oválné pracovně posunuly k lepšímu. „Vybudovali jsme dobrý vztah. Od Oválné pracovny až sem,“ podotkl.

Ukrajina má podle Trumpa velkou budoucnost. Ukrajinský prezident Trumpovi poděkoval za podporu a dodal, že Trump jistě udělá vše, aby válku zastavil.

Už večer udeříme na Írán, hrozí Trump

Trump také prohlásil, že USA ve středu večer nejspíš znovu zasáhnou Írán. Šéf Bílého domu označil lídry Íránu za šílence a dodal, že nedopustí, aby získali jadernou zbraň. Dříve ve středu Trump uvedl, že si myslí, že příměří s Íránem skončilo a že vyjednávání je zřejmě ztráta času.

„Velmi tvrdě jsme je zasáhli v úterý v noci. Nejspíš je znovu zasáhneme dnes v noci,“ uvedl Trump s tím, že Írán varuje.

Prezident také pohrozil útoky na íránskou civilní infrastrukturu, jako jsou elektrárny a odsolovací zařízení, obnovením blokády Hormuzského průlivu a zabráním íránského ostrova Charg.

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Na otázku, zda konec příměří znamená obnovení otevřené války, Trump neodpověděl přímo, ale obvinil Írán z každodenního porušování příměří a řekl, že jeho vedení, které označil za „choré šmejdy“, jen lže a podvádí.

„Podle naší dohody nikdy nevyrobí jadernou zbraň, ale nevím, jestli k té dohodě vůbec dojde. Možná to prostě uděláme i bez dohody, protože víte co? Je to jednodušší,“ řekl prezident USA.

Spojené státy v úterý podnikly údery na Írán, označily to za reakci na íránské útoky na tři tankery v Hormuzském průlivu.

Írán naopak obvinil Spojené státy ze zásadního porušování prozatímní mírové dohody a dnes vyslal drony a rakety na Bahrajn a Kuvajt, země Perského zálivu hostící americké vojenské základny. Washington a Teherán v červnu podepsaly memorandum o porozumění, kterým stvrdily křehké příměří.

Válku zahájily 28. února Spojené státy a Izrael útoky na Írán, při kterých zabily mimo jiné nejvyššího íránského duchovního vůdce Alího Chameneího. Od soboty se koná jeho pohřeb, který skončí 9. července. Po pohřbu měla jednání pokračovat.

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