Summit se bude konat 7. a 8. července v prezidentském komplexu v Ankaře a do Turecka přivede představitele 32 členských států aliance. Půjde o druhý summit NATO pořádaný Tureckem. První se uskutečnil v roce 2004 v Istanbulu.
Součástí příprav nejsou pouze bezpečnostní opatření. Zvláštní pokyny dostali také taxikáři, kteří budou podle předsedy Turecké federace komerčních řidičů a majitelů vozidel (TŞOF) Mehmeta Yiğinera během summitu zastávat důležitou roli. Patří totiž mezi první osoby, s nimiž se zahraniční hosté setkají po příletu do země.
Yiğiner uvedl, že na letištích, v okolí místa konání summitu, podél protokolárních tras i v blízkosti hotelů, kde budou delegace ubytovány, bude zaveden systém „červené zóny“.
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Summit NATO 2026 v Ankaře
„Naše vozidla budou mít upravený vzhled. Naši řidiči budou nosit šedé kalhoty a bílé košile,“ řekl Yiğiner. Dodal, že taxikáři budou návštěvníkům nabízet turecké sladkosti, kolínskou vodu a studenou vodu, „aby jim přiblížili tureckou kulturu“.
Podle Yiğinera je cílem udělat na zahraniční hosty co nejlepší dojem. Taxikáře proto vyzval, aby se řídili pokyny bezpečnostních složek, vítali návštěvníky s úsměvem a po celou dobu se chovali profesionálně.
Opatření týkající se taxislužby přicházejí v době, kdy Ankara čelí negativní reakci veřejnosti na opatření zavedená před summitem. A těch je opravdu požehnaně.
Velké množství zákazů
Patří k nim 13denní zákaz veřejných demonstrací, uzavírky ulic, nařízená dovolená pro některé veřejné zaměstnance, policejní razie proti „podezřelým živlům“ a omezení týkajících se majitelů obchodů i běžných obyvatel.
Úřad guvernéra Ankary zakázal od 28. června do 10. července veřejná shromáždění, protestní pochody, hladovky, vyjadřování se pro média, distribuci letáků, brožur, plakátů a transparentů po celém městě s odvoláním na bezpečnost summitu a veřejný pořádek.
Úřady rovněž oznámily dopravní omezení v okolí prezidentského komplexu, hotelů pro delegace a tras pro kolony automobilů.
Turecká média také informovala o pokynech pro majitele obchodů, odstraňování toulavých psů z tras, které měly delegace používat, a nákladných zkrášlovacích opatřeních na místech, kudy budou projíždět zahraniční delegace.