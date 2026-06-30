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Summit v Ankaře: naškrobení taxikáři, zákaz svobody projevu i toulavých psů

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  19:49
Taxikáři v Ankaře během příprav na summit NATO (30. června 2026)

Taxikáři v Ankaře během příprav na summit NATO (30. června 2026) | foto: Reuters

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Ankara dokončuje přípravy na 36. summit NATO, který se uskuteční už příští týden. Vedle rozsáhlých bezpečnostních opatření dostali speciální pokyny nejen taxikáři. Úřady od nich očekávají, že na zahraniční delegace udělají dobrý první dojem, uvedl portál Turkish Minute.

Summit se bude konat 7. a 8. července v prezidentském komplexu v Ankaře a do Turecka přivede představitele 32 členských států aliance. Půjde o druhý summit NATO pořádaný Tureckem. První se uskutečnil v roce 2004 v Istanbulu.

Součástí příprav nejsou pouze bezpečnostní opatření. Zvláštní pokyny dostali také taxikáři, kteří budou podle předsedy Turecké federace komerčních řidičů a majitelů vozidel (TŞOF) Mehmeta Yiğinera během summitu zastávat důležitou roli. Patří totiž mezi první osoby, s nimiž se zahraniční hosté setkají po příletu do země.

Yiğiner uvedl, že na letištích, v okolí místa konání summitu, podél protokolárních tras i v blízkosti hotelů, kde budou delegace ubytovány, bude zaveden systém „červené zóny“.

Summit NATO 2026 v Ankaře

„Naše vozidla budou mít upravený vzhled. Naši řidiči budou nosit šedé kalhoty a bílé košile,“ řekl Yiğiner. Dodal, že taxikáři budou návštěvníkům nabízet turecké sladkosti, kolínskou vodu a studenou vodu, „aby jim přiblížili tureckou kulturu“.

Podle Yiğinera je cílem udělat na zahraniční hosty co nejlepší dojem. Taxikáře proto vyzval, aby se řídili pokyny bezpečnostních složek, vítali návštěvníky s úsměvem a po celou dobu se chovali profesionálně.

Opatření týkající se taxislužby přicházejí v době, kdy Ankara čelí negativní reakci veřejnosti na opatření zavedená před summitem. A těch je opravdu požehnaně.

Velké množství zákazů

Patří k nim 13denní zákaz veřejných demonstrací, uzavírky ulic, nařízená dovolená pro některé veřejné zaměstnance, policejní razie proti „podezřelým živlům“ a omezení týkajících se majitelů obchodů i běžných obyvatel.

Úřad guvernéra Ankary zakázal od 28. června do 10. července veřejná shromáždění, protestní pochody, hladovky, vyjadřování se pro média, distribuci letáků, brožur, plakátů a transparentů po celém městě s odvoláním na bezpečnost summitu a veřejný pořádek.

Úřady rovněž oznámily dopravní omezení v okolí prezidentského komplexu, hotelů pro delegace a tras pro kolony automobilů.

Turecká média také informovala o pokynech pro majitele obchodů, odstraňování toulavých psů z tras, které měly delegace používat, a nákladných zkrášlovacích opatřeních na místech, kudy budou projíždět zahraniční delegace.

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