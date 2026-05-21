Summit NATO 2026: Kdy se koná a o čem budou světoví lídři jednat

Tereza Hrabinová
  15:51
Lídři členských států NATO se letos sejdou v turecké Ankaře. Summit, který se uskuteční v době pokračující války na Ukrajině, se zaměří především na obranu, bezpečnost Evropy i budoucnost samotné Aliance. Debatu stále vyvolává otázka, kdo bude Českou republiku na jednání zastupovat.
Summit NATO ve Washingtonu (10. července 2024) | foto: NATO Photos

Kdy a kde je příští Summit NATO?

36. summit NATO se uskuteční v úterý 7. a ve středu 8. července 2026 v turecké Ankaře. Půjde o druhý summit Aliance pořádaný Tureckem, první hostil Istanbul v roce 2004.

O čem je letošní Summit NATO?

Summit se koná v pátém roce ruské invaze na Ukrajinu a NATO zdůrazňuje, že jeho hlavním cílem zůstává ochrana bezpečnosti členských států a odstrašení další ruské agrese.

Hlavními tématy jednání bude obrana, rozdělení odpovědnosti mezi členské státy, navyšování obranných výdajů i budoucí směřování samotné Aliance.

Kdo se účastní Summitu NATO 2026 v Ankaře?

Stát / organizaceVedoucí delegaceFunkce
NATOMark RutteGenerální tajemník
AlbánieEdi RamaPremiér
BelgieBart De WeverPremiér
BulharskoRosen ZhelyazkovPremiér
Černá HoraJakov MilatovićPrezident
ČeskoPetr Pavel / Andrej BabišPrezident / premiér
DánskoMette FrederiksenPremiér
EstonskoAlar KarisPrezident
FinskoAlexander StubbPrezident
FrancieEmmanuel MacronPrezident
ChorvatskoZoran MilanovićPrezident
IslandKristrún FrostadóttirPremiér
ItálieGiorgia MeloniPremiér
KanadaMark CarneyPremiér
LitvaGitanas NausėdaPrezident
LotyšskoEdgars RinkēvičsPrezident
LucemburskoLuc FriedenPremiér
MaďarskoViktor OrbánPremiér
NěmeckoFriedrich MerzKancléř
NizozemskoDick SchoofPremiér
NorskoJonas Gahr StørePremiér
PolskoKarol NawrockiPrezident
PortugalskoLuís MontenegroPremiér
RumunskoNicușor DanPrezident
ŘeckoKyriakos MitsotakisPremiér
Severní MakedonieGordana Siljanovska-DavkovaPrezident
SlovenskoPeter PellegriniPrezident
SlovinskoRobert GolobPremiér
Spojené královstvíKeir StarmerPremiér
Spojené státy americkéDonald TrumpPrezident
ŠpanělskoPedro SánchezPremiér
ŠvédskoUlf KristerssonPremiér
TureckoRecep Tayyip ErdoğanPrezident

Česká delegace na Summitu NATO 2026

Na předchozích summitech NATO ve Vilniusu, Washingtonu i Haagu zastupoval Českou republiku prezident Petr Pavel. Letos ale vznikl spor o to, kdo povede českou delegaci v Ankaře. Ministr zahraničí Petr Macinka uvedl, že by delegaci měl vést premiér Andrej Babiš, nikoli prezident. Petr Pavel následně oznámil, že se summitu hodlá zúčastnit v souladu se svým ústavním postavením.

Jak často se summit NATO koná?

Summit NATO, tedy zasedání Severoatlantické rady za účasti hlav států a vlád členských zemí Aliance, se koná podle aktuální potřeby buď v sídle NATO v Bruselu, nebo v některé členské zemi. Od roku 2021 se summity pořádají každoročně, část států ale v současnosti prosazuje návrat k dřívějšímu dvouletému intervalu.

Summit NATO 2025

Předchozí summit NATO proběhl 24. a 25. června 2025 v nizozemském Haagu. K hlavním tématům agendy patřilo navyšování obranných výdajů, další podpora Ukrajiny a podmínky případného příměří či posílení odstrašující kapacity NATO vůči Rusku.

