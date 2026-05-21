Kdy a kde je příští Summit NATO?
36. summit NATO se uskuteční v úterý 7. a ve středu 8. července 2026 v turecké Ankaře. Půjde o druhý summit Aliance pořádaný Tureckem, první hostil Istanbul v roce 2004.
O čem je letošní Summit NATO?
Summit se koná v pátém roce ruské invaze na Ukrajinu a NATO zdůrazňuje, že jeho hlavním cílem zůstává ochrana bezpečnosti členských států a odstrašení další ruské agrese.
Hlavními tématy jednání bude obrana, rozdělení odpovědnosti mezi členské státy, navyšování obranných výdajů i budoucí směřování samotné Aliance.
Kdo se účastní Summitu NATO 2026 v Ankaře?
|Stát / organizace
|Vedoucí delegace
|Funkce
|NATO
|Mark Rutte
|Generální tajemník
|Albánie
|Edi Rama
|Premiér
|Belgie
|Bart De Wever
|Premiér
|Bulharsko
|Rosen Zhelyazkov
|Premiér
|Černá Hora
|Jakov Milatović
|Prezident
|Česko
|Petr Pavel / Andrej Babiš
|Prezident / premiér
|Dánsko
|Mette Frederiksen
|Premiér
|Estonsko
|Alar Karis
|Prezident
|Finsko
|Alexander Stubb
|Prezident
|Francie
|Emmanuel Macron
|Prezident
|Chorvatsko
|Zoran Milanović
|Prezident
|Island
|Kristrún Frostadóttir
|Premiér
|Itálie
|Giorgia Meloni
|Premiér
|Kanada
|Mark Carney
|Premiér
|Litva
|Gitanas Nausėda
|Prezident
|Lotyšsko
|Edgars Rinkēvičs
|Prezident
|Lucembursko
|Luc Frieden
|Premiér
|Maďarsko
|Viktor Orbán
|Premiér
|Německo
|Friedrich Merz
|Kancléř
|Nizozemsko
|Dick Schoof
|Premiér
|Norsko
|Jonas Gahr Støre
|Premiér
|Polsko
|Karol Nawrocki
|Prezident
|Portugalsko
|Luís Montenegro
|Premiér
|Rumunsko
|Nicușor Dan
|Prezident
|Řecko
|Kyriakos Mitsotakis
|Premiér
|Severní Makedonie
|Gordana Siljanovska-Davkova
|Prezident
|Slovensko
|Peter Pellegrini
|Prezident
|Slovinsko
|Robert Golob
|Premiér
|Spojené království
|Keir Starmer
|Premiér
|Spojené státy americké
|Donald Trump
|Prezident
|Španělsko
|Pedro Sánchez
|Premiér
|Švédsko
|Ulf Kristersson
|Premiér
|Turecko
|Recep Tayyip Erdoğan
|Prezident
Česká delegace na Summitu NATO 2026
Na předchozích summitech NATO ve Vilniusu, Washingtonu i Haagu zastupoval Českou republiku prezident Petr Pavel. Letos ale vznikl spor o to, kdo povede českou delegaci v Ankaře. Ministr zahraničí Petr Macinka uvedl, že by delegaci měl vést premiér Andrej Babiš, nikoli prezident. Petr Pavel následně oznámil, že se summitu hodlá zúčastnit v souladu se svým ústavním postavením.
Jak často se summit NATO koná?
Summit NATO, tedy zasedání Severoatlantické rady za účasti hlav států a vlád členských zemí Aliance, se koná podle aktuální potřeby buď v sídle NATO v Bruselu, nebo v některé členské zemi. Od roku 2021 se summity pořádají každoročně, část států ale v současnosti prosazuje návrat k dřívějšímu dvouletému intervalu.
Summit NATO 2025
Předchozí summit NATO proběhl 24. a 25. června 2025 v nizozemském Haagu. K hlavním tématům agendy patřilo navyšování obranných výdajů, další podpora Ukrajiny a podmínky případného příměří či posílení odstrašující kapacity NATO vůči Rusku.