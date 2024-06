Summit lídrů EU bude bojem o moc, von der Leyenové se rodí mocná nástupnice

První dějství formování podoby Evropského parlamentu je u konce, pondělní neformální summit lídrů zemí EU nabídne nové a neméně zajímavé zápletky. V Bruselu se bude jednat o obsazení klíčových postů v Evropské komisi, Evropské radě i samotném europarlamentu. A že nepůjde jen o suché debatování zasmušilých politiků, naznačil před pár dny dosavadní šéf Evropské rady Charles Michel.

Ten s jistotou ví, že si po pěti letech ve funkci musí hledat nový lukrativní post. Navíc ho pohání neskrývané nepřátelství s šéfkou Evropské komise Ursulou von der Leyenovou, kterou se podle zákulisních drbů snažil z klíčového jednání vyškrtnout. Odplata nejen za tureckou aférku Sofagate? Z plánů von der Leyenové je však zřejmé, že Michel se svým výpadem minul.

Sám si ještě nedávno brousil zuby na post šéfa unijní diplomacie, kde by vystřídal svého dlouholetého kamaráda Josepa Borrella. Jeho jméno však mezi favority v bruselských kruzích nezaznívá. Vlivné křeslo si pro sebe zřejmě uzme estonská premiérka Kaja Kallasová, výhodou a zároveň jediným zádrhelem je pro ni možná až příliš velká angažovanost v boji proti rozpínavosti Ruska.

Lídři některých zejména západoevropských zemí se obávají, že se v nové roli bude soustředit výhradně na Kreml a regiony jako Afrika, Blízký východ či Spojené státy půjdou mimo ní. Nepříliš pravděpodobnou alternativou k estonské premiérce jsou odcházející belgický premiér Alexander De Croo, lucemburský ministr zahraničí Xavier Bettel či šéf polské diplomacie Radoslaw Sikorski.

Zaznívají nicméně hlasy, že v budoucnu by se z Kallasové mohla stát po von der Leyenové dokonce šéfka Komise. V zákulisí se ostatně o jejím možném útoku na tento post spekulovalo už letos, Kallasová to však odmítla.

Macron a Scholz rozhodnou

Jedním z největší předvolebních témat byla obhajoba postu šéfky Evropské komise. Von der Leyenová, alespoň co se týče pondělního summitu, na velké překážky nenarazí. Evropská lidová strana (EPP) zůstává i po volbách nejsilnější unijní frakcí, třináct ze sedmadvaceti premiérů či prezidentů členských zemí na summitu je právě z domovské partaje von der Leyenové. Pro kvalifikovanou většinu potřebuje podporu 15 lídrů, jejichž země zároveň zastupují 65 procent populace Evropské unie.

Třináctka lidoveckých států však dá dohromady pouhých 26 procent občanů. Současná šéfka Evropské komise si tak bude muset vybojovat podporu Německa a Francie. To ovšem nebude příliš složité, francouzský prezident Emmanuel Macron si sice ještě nedávno představoval v čele Komise bývalého italského premiéra Maria Draghiho, ve volbách však utrpěl debakl od Národního sdružení a nyní má plné ruce práce s kormidlováním země před předčasnými volbami.

Německý kancléř Olaf Scholz si odnesl podobnou porážku od Alternativy pro Německo. Vyjednávací pozice obou státníků je tak podle listu Politico slabá. „Jakékoli boje okolo von der Leyenové jsou nepravděpodobné, a to i ze strany zemí, které by se jinak určitě vzpíraly. Lidovci jsou nejsilnější stranou, ona je jejich jediný kandidát,“ uvedl jeden z vysoce postavených bruselských diplomatů.

Šéf Evropské rady se škraloupem?

Větší tahanice se nečekají ani při hledání nástupce Michela v čele Evropské rady. Svého kandidáta podle všeho prosadí Pokrokové spojenectví socialistů a demokratů (S&D), které sáhlo po někdejším portugalském premiérovi. António Costa se loni vzdal funkce kvůli korupční kauze, kdy podle vyšetřovatelů zasahoval do udělování povolení pro těžbu lithia či výroby takzvaného zeleného vodíku. Žádné obvinění však proti němu zatím vzneseno nebylo.

Zástupci evropských zemí to neberou jako překážku pro jeho přesun do Bruselu. Costa si navíc v průběhu let vybudoval dobré vztahy s von der Leyenovou i Macronem, s nímž rád vede intelektuální debaty o současném dění i nadčasových tématech, jak se nechal slyšet nejmenovaný zdroj z Elysejského paláce.

Jediným zádrhelem pro něj mohou být vzpurné severské země. Dánští sociální demokraté by ve funkci rádi viděli svou premiérku Mette Frederiksenovou, velké šance však nemá.

Nejjednodušší bude obsazení místa šéfky Evropského parlamentu, ve funkci s největší pravděpodobností zůstane Roberta Metsolaová z EPP, po dvou a půl letech ji pak vystřídá některý z kandidátů S&D jakožto druhé nejsilnější frakce.

Mnozí diplomaté však zdůrazňují, že ještě není nic zcela jisté, a proto budou mít unijní lídři v pondělí večer dlouho co řešit. Očekává se, že se neformální večeře může protáhnout až do úterních ranních hodin.

Fiala chce vyjednat silný post

Kromě výše zmíněných funkcí je do neformálních debat začleněna i diskuze o budoucím generálním tajemníkovi NATO. Do klíčového postu se v posledních měsících tlačí zejména Mark Rutte. Ten si už vysloužil podporu Spojených států či Velké Británie.

Česko na summitu zastupuje premiér Petr Fiala, jenž před odletem do Bruselu sliboval, že se pokusí vybojovat post některého eurokomisaře s výrazným vlivem. „Chtěl bych silné portfolio, ideálně ekonomické. Silným postem myslím takový, kde se opravdu rozhoduje a vytváří se skutečná politika,“ uvedl ve vysílání České televize.

Obsazovaní klíčových unijních postů na neformálním summitu je však jen první fází bitvy. Už 18. července si von der Leyenová bude muset projít schválením nově složeného Evropského parlamentu. A hlasy bude podle propočtů shánět, kde se dá. Potřebuje nejméně 361 mandátů, její koalice sice dá teoreticky dohromady přes 400 křesel, je však jisté, že žádná z frakcí nebude hlasovat zcela jednotně. Místo nového lídra Evropské rady a post šéfa unijní diplomacie hlasování parlamentu nepodléhá.