Škrty na investice jsou nepřípustné, shodli se lídři 12 zemí EU

V Bruselu se bude v únoru hrát o peníze pro rozpočtové období let 2021 až 2027. Návrh Evropské komise počítá s tím, že se objem financí určených na politiku soudržnosti sníží o 10 procent. Většině členských zemí ze střední, východní a jižní části EU včetně Česka se ale pokrácení peněz na investice nelíbí. Praha by mohla přijít až o 7 miliard eur (skoro 177 miliard korun).

„Je pro nás důležité, jakým způsobem vyjednáme další rozpočet pro Českou republiku. Podstatné jsou peníze na investice“ řekl v sobotu ráno před odletem z pražských Kbel premiér Andrej Babiš.

V současném víceletém finančním rámci na roky 2014 až 2020 má Česko možnost získat z kohezních fondů zhruba 20,5 miliardy eur (523 miliard korun).



Babiš zkritizoval některé parametry nového rozpočtového rámce. Evropská komise se podle něj nezabývá výší svých nákladů. Ty představují kolem 10 miliard eur ročně (asi 250 miliard korun). Vadí mu také zvlášť vyčleněné peníze pro eurozónu či pobřežní stráž na jižní hranici EU. Český premiér opět zkritizoval i přejíždění europoslanců mezi Bruselem a Štrasburkem.

Bez investic se rozdíly mezi evropských státy nesrovnají

Uskupení přátel koheze, které v sobotu zasedalo na jednodenním summitu v portugalském městě Beja, usiluje o to, aby se peníze určené na politiku soudržnost nekrátili. Ta slouží ke sbližování životní úrovně členských zemí unie. Pro chudší země unie je významným zdrojem prostředků. Lídři států, které unie zatím více peněz dostávají, než do evropské kasy posílají, chtěli vyslat silný vzkaz před mimořádným summitem k jednání o víceletém rozpočtovém rámci na roky 2021 až 2027, který svolal na 20. února předseda Evropské rady Charles Michel.

Ve společném prohlášení mimo jiné uvedli, že nadcházející finanční plánování by mělo kopírovat to z let 2014 - 2020. „Žádný členský stát by neměl tratit na ostrých škrtech. Kofinancování by mělo zůstat na stávající úrovni,“ uvedli šéfové vlád ve společném prohlášení. Státníci v něm kladli důraz na flexibilitu financování a regionální a státní rozvoj. Systém přerozdělování peněz by podle nich měl být jednodušší.

Pražská deklarace pro investice a soudržnost

Summitu se zúčastnili lídři 12 zemí, mezi nimi z Česka, Polska, Řecka Maďarska nebo Litvy. Jednání se zúčastnil i eurokomisař pro rozpočet Johannes Hahn a komisařka pro kohezi a reformy Elisa Ferreirová.



Sobotní akce v Portugalsku navázala na setkání, jež se uskutečnilo v listopadu v Praze. Účastníci pražského summitu přijali deklaraci, podle níž politika soudržnosti představuje klíčový investiční nástroj unie a lze ji využít i k řešení nových výzev, jako jsou změna klimatu, transformace průmyslu nebo stárnutí populace.

Chtějí také, aby členské státy měly volnější ruku při rozhodování o tom, nač peníze z fondu soudržnosti použijí. Poukazují na to, že investiční potřeby a priority států i regionů se liší.