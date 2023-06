Neohrabaní státníci. Orbánovi cukla hostitelka, Meloniovou stáhli za krk

Čtvrtečního summitu EPC v Moldavsku se zúčastnila téměř padesátka předních politiků a zástupců evropských zemí včetně českého předsedy vlády Petra Fialy. Teprve druhý summit tohoto formátu hostil tentokrát Kišiněv, a to na zámku Mimi v čele s moldavskou prezidentkou Maiou Sandouvou.

Právě na její „pozdrav“ s maďarským premiérem Viktorem Orbánem upozorňují zahraniční média. Internetem koluje video, na kterém Orbán po červeném koberci za pozornosti kamer a fotoaparátů přichází k Sanduové. Podává jí ruku a následně se sklání s úmyslem polibku na dlaň, moldavská prezidentka však s nervózním přikývnutím rukou cukne.

Aneta Zachová @AnetaZachova Neměla bych náhodou pracovat pro bulvár?



Podařilo se mi zachytit, jak albánský premiér Edi Rama pomuckal italskou premiérku Giorgiu Meloni.



#EPCMoldova

Dalším bizarním okamžikem bylo podle některých médií setkání albánského premiéra Ediho Ramy a italské předsedkyně vlády Georgie Meloniové. Rama k Meloniové, která je poněkud drobnější, přichází zezadu. Na záběrech je patrné, že italskou premiérku chytá za krk a sklání se s vřelým polibkem.

Novináři Corriere della Sera, které cituje rumunský web adevarul.ro, gesto označují za „laskavý a flagrantní pozdrav“ albánského lídra.

Web pak připomíná, že kritice neuniká ani rumunský prezident Klaus Iohannis, který se na akci celou dobu pohyboval v tmavých slunečních brýlích jako ve filmu Top Gun.

Překvapivou chvílí summitu pak byl samotný příchod ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, který se na akci objevil, aniž by svou účast dopředu avizoval.

Z materiálu pořízeného při hromadném focení je pak patrné, že právě Zelenskyj byl jediným, kdo na sobě neměl oblek. V tom se nicméně neprezentuje od doby, co Ukrajina vstoupila do války s Ruskem.

Evropští lídři během čtvrtečního summitu EPC v Kišiněvě projednávali především otázky týkající se bezpečnosti a stability. Cílem summitu bylo posílit spolupráci v Evropě a ukázat svoji sounáležitost s Ukrajinou.

První ročník této akce hostilo loni v říjnu Česko na Pražském hradě, a to i díky svému předsednictví v Radě EU. Štafetu po něm převzalo právě Moldavsko. To zatím není členem unie, loni však země dostala kandidátský status. A to ve stejném čase jako Ukrajina.