EU je silná a životem pulzující organizace, prohlásil Biden na summitu

Očichávat trus by se zřejmě nedostalo na ničí seznam způsobů, jak zachraňovat životy. Ale pokud byste byli fretkou, pak...

Pulitzerovu cenu ovládli covid a Floyd. Ocenili i „odvážný záznam vraždy“

Pulitzerovu cenu si letos odnášejí deníky The New York Times a The Star Tribune. Výbor udělující prestižní ocenění...