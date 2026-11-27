Měl to být pracovní summit, na kterém předseda Evropské rady António Costa sblíží znesvářené tábory před prosincovým finále. Místo toho se čtvrteční večer v Bruselu změnil v blamáž.
Costa zrušil plánovaný druhý jednací den a svou závěrečnou tiskovku s šéfkou Komise Ursulou von der Leyenovou v jednu hodinu ráno zkrátil na pouhých jedenáct minut. Většina lídrů už v tu dobu dávno odjela.
Jedna část přijížděla s nadějí, že rozpočet osekají, druhá zase s odhodláním ubránit tradiční evropské penězovody. Na stůl nakonec doputoval kompromis předsedy Evropské rady Antónia Costy, který představil už o několik dní dříve. Rozpočet na rok 2028 až 2034 v něm snížil na 1,78 bilionu eur, tedy přibližně o 204 miliard (10,3 procenta) oproti původnímu návrhu Evropské komise.
O jaké skupiny v dohadech o rozpočtu jde?
Německo usiluje o to, aby se o budoucí pomoci Ukrajině rozhodovalo většinově namísto jednomyslně. Právě kvůli obavám z případného vítězství Le Penové.