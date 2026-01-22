Mimořádný summit EU bude jednat o Grónsku. Babiš ocenil změnu Trumpova postoje

V Bruselu se ve čtvrtek večer uskuteční mimořádný summit Evropské unie svolaný kvůli opakovaným požadavkům amerického prezidenta Donalda Trumpa připojit Grónsko ke Spojeným státům. Českou republiku bude na neformální večeři reprezentovat premiér Andrej Babiš. Lídři by měli koordinovat své další kroky ohledně transatlantických vztahů. Jednání je na programu od 19 hodin.
Venezuela propustila z vězení Čecha Jana Darmovzala. Tisková konference...

Venezuela propustila z vězení Čecha Jana Darmovzala. Tisková konference premiéra Andreje Babiše. (16. ledna 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Americký prezident Donald Trump při projevu na 56. výročním zasedání Světového...
Pohled na Nuuk, hlavní město Grónska. (14. ledna 2026)
Dánští vojáci po příjezdu do přístavu v Nuuku v Grónsku. (18. ledna 2026)
Původní obyvatelé Grónska demonstrují na podporu ostrova jako součásti Dánského...
Americký prezident začal před nedávnem znovu hovořit o svém odhodlání získat pro Spojené státy v zájmu jejich bezpečnosti Grónsko, které je autonomní součástí Dánska. Minulý víkend Trump ohlásil dodatečná desetiprocentní cla na produkci Dánska a dalších sedmi evropských zemí, které jeho záměr odmítají.

Ve středu večer ale od tohoto záměru ustoupil, když po schůzce se šéfem NATO Markem Ruttem oznámil shodu na rámci budoucí dohody o Grónsku a celé arktické oblasti. Mluvčí NATO pak uvedl, že na zajištění bezpečnosti Arktidy budou země aliance pracovat společně.

Grónsko je nedílnou součástí Dánska, řekl Babiš. A odmítl pochvalná slova Lavrova

Přesné podrobnosti dohody nejsou známé, podle Trumpa ale její součástí bude přístup ke grónským nerostným surovinám pro Spojené státy i jejich evropské spojence a také spolupráce na vícestupňovém protiraketovém štítu Golden Dome (Zlatá kopule), který chce vybudovat.

Mark Rutte zároveň ale prohlásil, že se s americkým prezidentem nevěnovali otázce, zda Grónsko nadále zůstane Dánsku. „Soustředili jsme se na to, co musíme udělat, abychom ochránili tuto obrovskou arktickou oblast, kde dochází ke změnám a kde jsou Rusové a Číňané stále aktivnější,“ popsal Rutte. Jednání už dříve označil za dobré, zbývá podle něj ale ještě hodně práce.

Změnu rétoriky amerického prezidenta ve čtvrtek ocenil i premiér Andrej Babiš (ANO). Podle něj je Grónsko nedílnou součástí Dánského království.

ANALÝZA: Evropa skáče Trumpovi na stejný špek. Jenže krize kolem Grónska nekončí

Mnozí komentátoři od summitu před středečním posunem očekávali zásadní rozhodnutí a zadání pro Evropskou komisi ohledně toho, jaké má podniknout další kroky. Francie a spolu s ní už i Německo zmínily, že by EU mohla proti USA použít takzvanou ekonomickou bazuku, což je opatření proti ekonomickému nátlaku (ACI). Tento nástroj Bruselu umožňuje sáhnout k odvetným opatřením vůči třetím státům, které vyvíjejí na členské země ekonomický tlak. Vzhledem k odpadnutí hrozby dalších sankcí se tak ale podle všeho nestane.

