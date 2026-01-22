Mimořádný summit EU bude jednat o Grónsku. Babiš ocenil změnu Trumpova postoje

Americký prezident začal před nedávnem znovu hovořit o svém odhodlání získat pro Spojené státy v zájmu jejich bezpečnosti Grónsko, které je autonomní součástí Dánska. Minulý víkend Trump ohlásil dodatečná desetiprocentní cla na produkci Dánska a dalších sedmi evropských zemí, které jeho záměr odmítají.
Ve středu večer ale od tohoto záměru ustoupil, když po schůzce se šéfem NATO Markem Ruttem oznámil shodu na rámci budoucí dohody o Grónsku a celé arktické oblasti. Mluvčí NATO pak uvedl, že na zajištění bezpečnosti Arktidy budou země aliance pracovat společně.
Grónsko je nedílnou součástí Dánska, řekl Babiš. A odmítl pochvalná slova Lavrova
Přesné podrobnosti dohody nejsou známé, podle Trumpa ale její součástí bude přístup ke grónským nerostným surovinám pro Spojené státy i jejich evropské spojence a také spolupráce na vícestupňovém protiraketovém štítu Golden Dome (Zlatá kopule), který chce vybudovat.
Mark Rutte zároveň ale prohlásil, že se s americkým prezidentem nevěnovali otázce, zda Grónsko nadále zůstane Dánsku. „Soustředili jsme se na to, co musíme udělat, abychom ochránili tuto obrovskou arktickou oblast, kde dochází ke změnám a kde jsou Rusové a Číňané stále aktivnější,“ popsal Rutte. Jednání už dříve označil za dobré, zbývá podle něj ale ještě hodně práce.
Změnu rétoriky amerického prezidenta ve čtvrtek ocenil i premiér Andrej Babiš (ANO). Podle něj je Grónsko nedílnou součástí Dánského království.
Mnozí komentátoři od summitu před středečním posunem očekávali zásadní rozhodnutí a zadání pro Evropskou komisi ohledně toho, jaké má podniknout další kroky. Francie a spolu s ní už i Německo zmínily, že by EU mohla proti USA použít takzvanou ekonomickou bazuku, což je opatření proti ekonomickému nátlaku (ACI). Tento nástroj Bruselu umožňuje sáhnout k odvetným opatřením vůči třetím státům, které vyvíjejí na členské země ekonomický tlak. Vzhledem k odpadnutí hrozby dalších sankcí se tak ale podle všeho nestane.