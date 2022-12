Poslední summit EU za českého předsednictví. Dohoda o zastropování se nečeká

Vypadá to, že prezidenty a premiéry zemí Evropské unie by ve čtvrtek neměl čekat žádný zádrhel, takže summit by se neměl protáhnout až do brzkých ranních hodin, jako se to často stává.

Nejdelší diskuze se očekává u tématu zastropování cen energií a reformy energetického trhu, které by Česko rádo chtělo v rámci svého předsednického postu ještě stihnout schválit. Pro českého premiéra Petra Fialu (ODS) bude summit poslední vrcholnou schůzkou s unijními kolegy během půlročního českého předsednictví Radě EU, které na konci prosince končí.

„Dnes nás čeká důležité jednání Evropské rady, je to poslední řádné jednání v rámci předsednictví. Snažíme se doladit některé věci, které jsou ještě otevřené. V průběhu včerejšího večera i dnes ráno vedu jednání, abychom dovedli do konce otázku balíčku, který se týká pomoci Ukrajině. A hlavně v těch dalších hodinách a dnech i energetického balíčku, který by pomohl řešit ceny energií v České republice a Evropě, a to nejen krátkodobě, ale i dlouhodobě,“ řekl po příchodu do budovy Evropské rady premiér Petr Fiala.

„Nebudu tajit, že ta jednání jednoduchá nejsou, ale uděláme všechno pro to, abychom je dovedli do úspěšného konce,“ doplnil předseda vlády, který dorazil do budovy hodinu a půl před zahájením debat jako první.

Průlomová pondělní schůzka

Právě omezení cen plynu je jedním z posledních nedotažených témat, u nichž chce Česko za svého předsednictví přivést evropské země k dohodě. Někteří lídři chtějí o této dlouhodobě sporné věci hovořit i ve čtvrtek.

Závěr této debaty však diplomaté neočekávají. Spoléhá se na to, že dohodu na stropu cen plynu dojednají příští pondělí ministři zemí Evropské unie zodpovědní za energetiku, kteří navážou na své už několikáté mimořádné jednání, jež se v Bruselu konalo v úterý pod vedením českého ministra průmyslu Jozefa Síkely.

Podle diplomatů se tématu omezení cen energií věnovalo už spoustu času, a právě ministři by měli být ti, kdo ho dotáhnou do zdárného konce. Domluva je, že o něm budou v pondělí ministři hlasovat kvalifikovanou většinou.

Lídři povedou debatu také o dlouhodobé reformě energetického trhu, která se chystá na příští rok, či o plánu Evropské komise umožnit větší státní podporu firmám při přechodu na obnovitelné energie. Státy jsou rozdělené v pohledu na to, zda nové podpory financovat z nevyužitých zdrojů současného rozpočtu či si vzít novou společnou půjčku.

Pomoc Ukrajině i další sankce proti Rusku

Vedle energetiky a ekonomiky se bude summit zabývat také situací na Ukrajině. Prezident země Volodymyr Zelenskyj se k účastníkům připojí prostřednictvím videohovoru. Hlavy zemí EU čeká diskuze o finanční pomoci, která byla schválena v pondělí v noci.

Jde o společnou půjčku 18 miliard eur (437 miliard korun), kterou si vezme EU a použije na podporu Ukrajiny. Pomoc by měla Kyjevu začít chodit v pravidelných intervalech od ledna.

Polsko ale ve středu večer odmítlo dohody o uvolnění této makroekonomické pomoci podpořit. Stejně jako globální patnáctiprocentní daň pro velké nadnárodní firmy. Uvedl to server Politico, podle kterého Polsko odmítá podpořit dohodu kvůli obavám ze zákona o minimální dani z příjmu právnických osob. Dohodu předtím dlouhodobě blokovalo Maďarsko, které stáhlo veto při souběžném jednání o svých penězích z unijních fondů.

Lídři se budou zabývat i novým sankčním balíčkem proti Rusku, na jehož detailech se státy zatím nedomluvily. Opatření, která mají mimo jiné omezit investice do ruského důlního průmyslu či vývoz chemikálií a technologií využitelných pro vojenské účely, projednávali unijní diplomaté ještě ve středu odpoledne.

Jde o devátý sankční balíček, který se má schválit od začátku ruské invaze na Ukrajinu. Podle unijních diplomatů už se nyní hovoří i o desátém balíčku.