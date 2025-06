Podle Fialy se summit zaměří na několik důležitých témat. „Jedním z nich je ekonomika, tedy posílení konkurenceschopnosti dovnitř i navenek EU,“ uvedl. Členské státy se budou bavit také o vztazích se Spojenými státy a Japonskem a o prohlubování vnitřního trhu. Dále chtějí pracovat na omezování byrokracie a zjednodušování evropské legislativy.

Další balík témat zastřešuje pojem bezpečnost a obrana, zahrnující otázku migrace. „Pak jsou to otázky, kterým se v této době nejde vyhnout, to jsou geopolitická témata, otázky mezinárodního řádu,“ pokračoval premiér. Na summitu se bude řešit eskalace konfliktu na Blízkém východě i podpora Ukrajiny.

Jednání o bezpečnosti budou navazovat na summit NATO v Haagu, kde Aliance schválila navýšení výdajů na obranu ve struktuře 3,5 plus 1,5 procenta HDP. „Navyšování financí je důležité, je také důležité, abychom dokázali využít, mobilizovat soukromý kapitál v Evropě,“ řekl Fiala.

Dlouhodobý úkol pro evropské státy je podle Fialy jasný – je to snižování energií. I na to se EU zaměří, dále podle něj půjde o revizi a úpravy některých rozhodnutí v minulosti. Ujistil také, že česká vláda nebude schvalovat nové emisní povolenky, pokud to bude znamenat zdražení pohonných hmot nebo bydlení. „Nemáme samozřejmě většinu, abychom povolenky zrušili,“ řekl . Dodal ale, že však mají kvalifikovanou většinu k tomu, aby došlo k úpravě tohoto regulačního systému.

Návrh na snížení emisí je nerealistický

Česká republika podle Fialy odmítá připravovaný plán Evropské komise na stanovení cíle snížení emisí CO2 do roku 2040 o 90 %. Nemyslí si, že je to realistické. Tato ambice podle premiéra tudíž ohrožuje konkurenceschopnost Evropy. „Do značné míry to vychází ze záměru minulé vlády schválit energetickou neutralitu do roku 2050,“ uvedl Fiala s tím, že současná vláda „neudělá stejnou chybu“.

Česko na summitu naopak podpoří kroky Evropské unie k odstraňování závislosti na ruských fosilních palivech. Česká republika si v tomto podle něj své úkoly již splnila. „Jsme nezávislí na ruské ropě, plynu i na ruském jaderném palivu,“ uvedl Fiala.

Summit se bude zabývat také cly mezi Spojenými státy a Evropou, jejichž pozastavení končí již 9. července. Fiala řekl, že panuje podpora debaty o dalším postupu. Pokud k dohodě ale nedojde, musí být Evropská unie připravena bránit své zájmy.

Předseda Evropské rady António Costa doufá, že by se mohlo podařit, aby byl summit pouze jednodenní. V případě, že se diskuze protáhnou, se ale státníci setkají také v pátek.