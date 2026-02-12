Trnitá cesta k holiči a kolony limuzín. Summit v belgickém zámku očima místních

Cesta delegací na místo jednání připomínala záběry z akčního filmu. Východ Belgie bičoval silný déšť a prudký vítr, ve kterém se do malé vesničky táhly nekonečné kolony luxusních aut doprovázených stovkami policistů. Od motocyklových hlídek přes zásahové vozy až po jízdní policii na koních.
Mísící se luxusní eskorta lídrů s venkovem dokreslovali na nedalekém poli místní farmáři, kteří se svými traktory a neustálým troubením dávali lídrům najevo svou nespokojenost. Zemědělci v zemi pravidelně protestují proti změnám ve společné zemědělské politice EU a obchodní dohodě s jihoamerickým uskupením Mercosur.
V samotné vesnici u zámku se život na jeden den zastavil. Obyvatelé okázalých domů a vil zvědavě vycházeli na příjezdové cesty, nebo jen zpoza oken sledovali nevídaný průvod.
Auto muselo z cesty, říkají místní penzisté
Přímo u cesty stál manželský pár důchodců, kteří v obci žijí už 42 let. Constant sledoval dění s neskrývaným údivem, zatímco manželka Rita se rychle vracela k domu, protože si v tom zmatku zapomněla převléknout pyžamové kalhoty.
„Už před dvěma nebo třemi týdny nám přišly do schránky oficiální dopisy s instrukcemi, že všechno bude uzavřené,“ vysvětluje bývalá učitelka dějepisu Rita. Celou oblast policisté rozdělili na přísně hlídané zóny. „My jsme v té oranžové, tam se s povolením dostaneme, ale červená zóna u hotelu a zámku je pro nás zapovězená. Auto jsme museli zaparkovat mimo příjezdovou cestu,“ postěžovala si.
Přípravy na summit jim zkomplikovaly i ty nejběžnější plány. „Dnes jsem objednaná k holiči a vůbec nevím, jak se tam přes ty zátarasy dostanu. Od rána je tu hluk, sirény a policie,“ dodává s úsměvem Rita.
Přes všechen ten organizační chaos ale manželé neztratili dobrou náladu a neváhali mě pozvat v největším nečase dovnitř do tepla na šálek kávy. Takovou akci prý za čtyři dekády v sousedství nezažili a zvědavost nakonec zvítězila nad nepohodlím.
Policie: „V Bruselu jsme zvyklí, tady je to jiné“
O pár metrů dál, přímo u zátarasů, hlídkují stovky promáčených policistů. Na rozdíl od hlavního města, kde jsou podobné manévry rutinou, je pro ně Alden Biesen specifickou akcí.
„V Bruselu jsou na tohle lidé zvyklí a jsou vychovaní, tam nás řidiči v kordónu aut delegací respektují. Tady na venkově je to pro všechny úplně nová situace,“ přiznal jeden z policistů, zatímco korigoval kolonu.
Podle odhadů, které policisté mezi sebou prohazovali, se o bezpečnost starají nevídané počty lidí. „Jen z jedné delegace je to třeba pětadvacet lidí, a takových delegací je tu sedmadvacet. K tomu si připočtěte doprovod na motorkách a koních, je nás tu v perimetru minimálně několik set,“ zaznělo mezi hlídkujícími policisty.
Místní tak budou sledovat kolony až do večerních hodin, kdy se lídři začnou přesouvat zpět na letiště v Lutychu a odletí zpět domů. Pro Ritu s Constantem to bude znamenat klidnější páteční den, pro Evropu snad jasnější směr v globální konkurenci.