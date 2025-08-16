Zúčastnit schůzky Putina se Zelenským by se podle Trumpových slov mohl zúčastnit i on sám. S Putinem americký prezident podle svých slov hovořil mimo jiné i o možných výměnách území mezi Moskvou a Kyjevem nebo bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu. Kyjev se zatím k těmto zprávám nevyjádřil.
Trump i Putin si po konci summitu setkání pochvalovali jako produktivní. Nesdělili ale podrobnosti ani neodpověděli na dotazy novinářů. Kreml uvedl, že tomu tak bylo, protože obě strany uskutečnily „vyčerpávající prohlášení“.
Trump v následném rozhovoru s moderátorem Seanem Hannitym pro stanici Fox News uvedl, že s Putinem hovořil mimo jiné i o možných výměnách území mezi Moskvou a Kyjevem nebo bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu. „Myslím, že to jsou body, o kterých jsme jednali a v zásadě se shodli,“ odpověděl na otázku ohledně možných územních ústupků Rusku a případných amerických bezpečnostních záruk pro Ukrajinu. Dodal, že znepřátelené strany by se rovněž mohly domluvit na další výměně válečných zajatců.
|
Summit s Putinem. Trump nepřímo přiznal, že příměří na Ukrajině zatím nevymohl
„Myslím, že teď budou domlouvat schůzku mezi prezidentem Zelenským, prezidentem Putinem a mnou,“ řekl americký prezident. „Oba mě tam chtějí a já tam budu.“
Rusko je velmoc, Ukrajina ne, prohlásil Trump
„Nyní je opravdu na prezidentu Zelenském, aby to udělal. A řekl bych, že i evropské země by se do toho měly trochu zapojit,“ dodal. „Myslím, že jsme už téměř u konce. A Ukrajina s tím musí souhlasit,“ dodal.
Zelenskyj ani nikdo z evropských představitelů na páteční summit do Anchorage pozván nebyl. Trump dával před summitem najevo, že jedním z účelů jednání je připravit možnou schůzku mezi Putinem a Zelenským.
Šéf Bílého domu po americko-ruském summitu dále prohlásil, že by prezidentovi Zelenskému poradil, aby se s Ruskem dohodl. „Podívejte, Rusko je velmoc a oni ne,“ řekl. Ukrajina se brání celoplošné ruské invazi už čtvrtým rokem, Kyjev už dříve opakovaně souhlasil s americkým návrhem na příměří, Rusko nikoliv. Zelenskyj zároveň opakovaně vyloučil možnost odevzdání ukrajinského území Rusku.
Trump nyní dále řekl, že zatím nemusí uvažovat o odvetných sekundárních clech pro země nakupující ruskou ropu. „Možná o tom budu muset uvažovat za dva nebo tři týdny, ale teď o tom nemusíme přemýšlet. Myslím, že schůzka proběhla velmi dobře,“ dodal.
|
OBRAZEM: Kdy přestaneš zabíjet civilisty? Putin na summitu dělal, že neslyší
Šéf Bílého domu připustil, že se mýlil, když si myslel, že válku ukončí nejrychleji ze všech konfliktů. „Myslel jsem, že to bude nejjednodušší ze všech, ale bylo to nejtěžší,“ řekl Trump, který během prezidentské kampaně tvrdil, že jej ukončí do 24 hodin.
Putinovo pochlebování
V rozhovoru si Trump zmínil, že Putin mu vyjádřil podporu v jeho tvrzení, že mu demokraté ukradli vítězství v prezidentských volbách 2020. „Vaše volby byly zmanipulované, protože máte hlasování poštou,“ citoval Trump Putina.
Šéf Kremlu na tiskové konference též podpořil Trumpova slova, že by Rusko nezaútočilo na Ukrajinu, kdyby byl Trump v úřadu. „Prezident Trump dnes prohlásil, že kdyby byl tehdy prezidentem, k válce by nedošlo, a já jsem si zcela jist, že by tomu tak skutečně bylo. To mohu potvrdit.“