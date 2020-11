Na trůn přes mrtvoly. Za vznikem tureckého impéria jsou potoky krve

Mohl by to být námět na úspěšný filmový thriller. Vysoce postavený osmanský vezír Korkud se rozhodl uprchnout do Egypta. Cestuje jen v noci, oblečen do starých roztrhaných hadrů, dokonce si i vousy obarvil na bílo, vyhýbá se hlavním cestám, volí raději ty menší, vesnické...