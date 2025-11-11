Ocenění bývalého tchána. Suharta v Indonésii prohlásili hrdinou, aktivisté zuří

Současný prezident Prabowo Subianto během ceremoniálu prohlásil společně se Suhartem za národní hrdiny dalších deset lidí. Mezi oceněnými je i bývalý prezident Abdurrahman Wahid, který zrušil mnoho Suhartových represivních zákonů.
Indonéský ministr kultury Fadli Zon uvedl, že Suharto sehrál klíčovou roli v boji za nezávislost Indonésie proti nizozemské koloniální nadvládě. Dodal, že Suharto později jako vojenský velitel pomohl osvobodit od Nizozemců území dnešní Západní Papuy.
Zon také připsal bývalému diktátorovi zásluhy za zmírnění chudoby, za snížení inflace a za porážku komunistického povstání. Podle něj je obvinění Suharta z korupce a porušování lidských práv neprůkazné.
Prezident Indonésie Prabowo Subianto měl na Suharta úzké vazby. Za jeho vlády byl členem jednotky indonéských speciálních sil, která čelila obvinění z rozsáhlého porušování lidských práv. Navíc byl Prabowo v letech 1983 až 1998 ženatý se Suhartovou dcerou Siti Hediyati Hariyadiovou.
Suharto odstoupil z prezidentské funkce v roce 1998 pod tlakem masových protestů v době hluboké ekonomické a sociální krize v zemi. Byl obžalován z korupce a zpronevěry 571 milionů dolarů (přes 12 miliard korun), které podle vyšetřovatelů prostřednictvím charitativních nadací převedl na přátele a příbuzné. V roce 2000 soud řízení zastavil s odůvodněním, že proces není možný kvůli Suhartovu zdravotnímu stavu.
Historici odhadují, že v době Suhartova nástupu k moci ve druhé polovině 60. let bylo zabito až 800 tisíc příznivců komunismu. Indonéská armáda pak také při zásazích proti hnutím za nezávislost na Východním Timoru a v provinciích Aceh a Papua zabila na 300 tisíc lidí.
Spojené státy byly po převážnou dobu vlády Suharta jeho spojencem, neboť v něm viděly významného odpůrce komunismu. Suharto zemřel ve věku 86 let v roce 2008.