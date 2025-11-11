Ocenění bývalého tchána. Suharta v Indonésii prohlásili hrdinou, aktivisté zuří

Autor: ,
  12:20
Bývalý indonéský diktátor Suharto byl v pondělí prohlášen za národního hrdinu. Jeho kontroverzní odkaz jako diktátora však vyvolal negativní reakce lidskoprávních organizací. Podle nich jde o snahu zamlčet porušování lidských práv a korupce během dvaatřicetileté Suhartovy vlády.
Bývalý indonéský diktátor Suharto (5. května 2004)

Bývalý indonéský diktátor Suharto (5. května 2004) | foto: AP

Bývalý indonéský diktátor Suharto byl prohlášen za národního hrdinu, ocenění...
Bývalý indonéský diktátor Suharto byl prohlášen za národního hrdinu, v Jakartě...
Bývalý indonéský diktátor Suharto byl prohlášen za národního hrdinu, v Jakartě...
Bývalý indonéský diktátor Suharto byl prohlášen za národního hrdinu, v Jakartě...
12 fotografií

Současný prezident Prabowo Subianto během ceremoniálu prohlásil společně se Suhartem za národní hrdiny dalších deset lidí. Mezi oceněnými je i bývalý prezident Abdurrahman Wahid, který zrušil mnoho Suhartových represivních zákonů.

Indonéský ministr kultury Fadli Zon uvedl, že Suharto sehrál klíčovou roli v boji za nezávislost Indonésie proti nizozemské koloniální nadvládě. Dodal, že Suharto později jako vojenský velitel pomohl osvobodit od Nizozemců území dnešní Západní Papuy.

Má nahradit potápějící se Jakartu. Z nové metropole je ale zatím město duchů

Zon také připsal bývalému diktátorovi zásluhy za zmírnění chudoby, za snížení inflace a za porážku komunistického povstání. Podle něj je obvinění Suharta z korupce a porušování lidských práv neprůkazné.

Prezident Indonésie Prabowo Subianto měl na Suharta úzké vazby. Za jeho vlády byl členem jednotky indonéských speciálních sil, která čelila obvinění z rozsáhlého porušování lidských práv. Navíc byl Prabowo v letech 1983 až 1998 ženatý se Suhartovou dcerou Siti Hediyati Hariyadiovou.

Suharto odstoupil z prezidentské funkce v roce 1998 pod tlakem masových protestů v době hluboké ekonomické a sociální krize v zemi. Byl obžalován z korupce a zpronevěry 571 milionů dolarů (přes 12 miliard korun), které podle vyšetřovatelů prostřednictvím charitativních nadací převedl na přátele a příbuzné. V roce 2000 soud řízení zastavil s odůvodněním, že proces není možný kvůli Suhartovu zdravotnímu stavu.

Lidé chtějí vidět přírodu, ne výtahy. Bali zakročilo proti nelegální stavbě

Historici odhadují, že v době Suhartova nástupu k moci ve druhé polovině 60. let bylo zabito až 800 tisíc příznivců komunismu. Indonéská armáda pak také při zásazích proti hnutím za nezávislost na Východním Timoru a v provinciích Aceh a Papua zabila na 300 tisíc lidí.

Spojené státy byly po převážnou dobu vlády Suharta jeho spojencem, neboť v něm viděly významného odpůrce komunismu. Suharto zemřel ve věku 86 let v roce 2008.

Vstoupit do diskuse

Bez cizích armád se Gaza zhroutí. Mír vydrží jen pár let, varuje Kalhousová

Nejčtenější

Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř

Vila ve Vraném nad Vltavou od Josefa Pleskota pro Petra Kellnera.

Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic architektury. Podle zápisu v katastru nemovitostí je jejím vlastníkem podnikatelka Renáta Kellnerová....

Rezignace? Zveřejnit intimní video je zásah do soukromí. Rajchla se zastává i Rakušan

Nespokojený lídr moravskoslezské kandidátky SPD Jindřich Rajchl. (4. října 2025)

Nejen členové nové vládní koalice se zastávají poslance za SPD Jindřicha Rajchla při jeho sporu s aktivisty okolo Mikea Oganesjana. Taťána Malá z ANO tvrdí, že zveřejnění sexuálně explicitního videa,...

Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s...

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku provozuje přes tři stovky supermarketů pod značkou Albert. Jak to vypadá v Albertově „mateřské zemi“...

Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová

Natálie Puškinová zvítězila na Filipínách v soutěži krásy Miss Earth. Stala se...

Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské Manile studentka Natálie Puškinová (21). Je druhou českou nositelkou tohoto titulu.

Rajchl obvinil aktivisty, že pronásledují jeho dceru. Chtějí zveřejnit intimní video

Jindřich Rajchl ve štábu hnutí SPD v hotelu Don Giovanni. (4. října 2025)

Poslanec za SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl podal trestní oznámení na aktivisty pod vedením provokatéra Mikea Oganesjana. Rajchl je viní z toho, že v pátek večer pronásledovali jeho dceru....

Kdo povede sněmovní výbory? Šéfovat má Vesecká, Vondráček i zástupce Trikolory

Premium
Renata Vesecká

Poslanci v tomto týdnu ustanoví sněmovní výbory a zvolí jejich vedení. Deset křesel předsedů má dle dohody obsadit vládní koalice ANO, SPD a Motoristů. Zbylých osm postů připadne budoucí opozici.

11. listopadu 2025  12:48

Policie zasahuje v budovách ŘSD v Praze a Hradci. Při razii zadržela 11 lidí

V sídle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na pražském Kačerově zasahují...

V sídle Ředitelství silnic a dálnic na pražském Kačerově zasahuje policie, uvedl mluvčí Jan Rýdl. Policisté si měli vyžádat dokumentaci z jedné z krajských správ ŘSD. Zasahovat mají také v budově ŘSD...

11. listopadu 2025  9:18,  aktualizováno  12:42

Nová koalice jednala o rozpočtu. Havlíček obvinil končící vládu z podvodu

Přímý přenos
Zástupci stran ANO, SPD a Motoristů pokračují v koaličním jednání o státním...

Poslanci se podruhé po volbách sejdou na jednání Sněmovny. Rozdělí se do výborů. Před schůzí se konají tiskové konference klubů. Jednala i nová koalice ANO, SPD a Motoristů o rozpočtu na příští rok....

11. listopadu 2025  6:10,  aktualizováno  12:40

VIDEO: Loď ruské pobřežní stráže se převrátila na zem i s posádkou

V Rusku se převrátila loď pobřežní stráže, část posádky skončila ve vodě

Na poloostrově Kamčatka na východě Ruska se během minulého týdne převrátila v doku loď pobřežní stráže. Podle tamních médií se incident odehrál v momentě, kdy se posádka snažila loď z vody vytáhnout...

11. listopadu 2025  12:39

Smrtící kombinace. Nemocí plic a zástavou dechu trpí stovky tisíc lidí, často to netuší

Snímek pacienta s CHOPN

S chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) se v Česku léčí asi 250 tisíc lidí, lékaři ale odhadují, že skutečný počet pacientů je mnohem vyšší. Nemoc se často pojí i například se spánkovou apnoe,...

11. listopadu 2025  12:37

Taky mě to štve, ale rychleji to nejde, říká šéf vodáren k opravě, co rozbouřila Brno

V Brně začala uzavírka ulice Fryčajova. Ve výřezu Daniel Struž. (11. listopadu...

Proč uzavírka Fryčajovy ulice v brněnských Obřanech musí trvat dva roky, když jde o o opravu kilometr a půl dlouhého úseku? Takové dotazy opakovaně padají v souvislosti s dopravními problémy, které...

11. listopadu 2025  12:29

Ocenění bývalého tchána. Suharta v Indonésii prohlásili hrdinou, aktivisté zuří

Bývalý indonéský diktátor Suharto (5. května 2004)

Bývalý indonéský diktátor Suharto byl v pondělí prohlášen za národního hrdinu. Jeho kontroverzní odkaz jako diktátora však vyvolal negativní reakce lidskoprávních organizací. Podle nich jde o snahu...

11. listopadu 2025  12:20

Ceny elektřiny budou příští rok dál klesat, kvůli nim bude nižší i zisk ČEZ

Centrála společnosti ČEZ

Ceny elektřiny na energetickém trhu budou v příštím roce dál klesat. „Dolů je tlačí především klesající ceny plynu a rovněž nižší ceny emisních povolenek,“ uvedl člen představenstva a finanční...

11. listopadu 2025  12:10

Novinářský výbor odsuzuje výhrůžky člena ODS redaktorovi. Žádá reakci vedení strany

Novinář Vojtěch Berger (29. ledna 2017)

International Press Institute Česká republika (CZ IPI) odsuzuje útoky a výhrůžky člena jihočeské ODS Tomáše Homoly směrem k novináři serveru Hlídací pes Vojtěchu Bergerovi a k bývalému zpravodaji...

11. listopadu 2025

Na D1 v Brně havaroval kamion, kolona před křížením s D2 měla několik kilometrů

ilustrační snímek

Dálnici D1 ochromila v úterý dopoledne nehoda kamionu na 196. kilometru ve směru na Ostravu. Stala se těsně před křížením s D2 v Brně, důsledkem byla několikakilometrová kolona. Krátce po nehodě byl...

11. listopadu 2025  10:36,  aktualizováno  11:51

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Pět set lidí ve frontě. Ve Varech vzali novou prodejnu Applu útokem

Před novou prodejnou iWant Apple Premium Partner v nákupním centru Varyáda se...

V karlovarském nákupním centru Varyáda bylo o víkendu živěji než obvykle. Společnost iWant specializující se na produkty Apple zde otevřela svou třináctou prodejnu v České republice a sedmou v rámci...

11. listopadu 2025  11:50

Vyloučení přísedícího a přezdívka Slepičák. V Dozimetru vypovídá klíčový svědek

V kauze Dozimetr vypovídá možná nejdůležitější svědek, bývalý obchodní ředitel...

Bývalý ekonomický ředitel Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP) Matej Augustín pokračuje ve své výpovědi před soudem v kauze Dozimetr. Během úterního jednání soudce Jakub Kriebel přehrává...

11. listopadu 2025  7:07,  aktualizováno  11:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.