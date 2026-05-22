„Sudetoněmecké krajanské sdružení dostalo pozvánku do českého města Brna – jako znamení smíření. Část vlády a obyvatel ale chce setkání vyhnanců zabránit,“ shrnula pro německé čtenáře situaci kolem sjezdu stanice ARD. Sjezd podle ní má být „dalším krokem smíření (...), v Česku ale vřou emoce“.
ARD shrnuje argumenty obou stran a připomíná mimo jiné, že v krajanském sdružení kdysi působili bývalí nacisté. Čeští odpůrci sjezdu ale podle ní často zamlčují, že sdružení se už před lety vzdalo jakýchkoli nároků na majetek či na návrat do „staré vlasti“.
„Zpřetrhalo také vazby s revanšistickým Witikobundem. S tímto národoveckým spolkem sudetských Němců naopak udržuje kontakt Okamura – stejně jako s AfD,“ napsala veřejnoprávní stanice s odkazem na předsedu české Sněmovny Tomia Okamuru a německou stranu Alternativa pro Německo, kterou loni v květnu označila německá tajná služba za prokazatelně pravicově extremistickou.
Sudetoněmeckému sjezdu v Brně se věnuje také web bavorského rozhlasu BR. Soustředí se mimo jiné na to, že se bavorský premiér jako patron sudetských Němců sjezdu v moravské metropoli v neděli zúčastní.
„Sudetoněmecký sněm v Brně vyvolal v Česku svár... Premiéra Södera čeká ožehavá cesta,“ napsal. Podle něj totiž vklouzne Söder přímo do českého vnitropolitického sporu, který daleko přesahuje sudetoněmecký sjezd.
„Söderova cesta bude proto o hledání rovnováhy: Bude muset dostát své roli patrona sudetských Němců, aniž by v Česku vyostřil atmosféru... Jaký bude mít víkend na bavorsko-české vztahy dopad, zůstává nejasné,“ napsal BR.
Agentura DPA, jejíž text převzala řada německých zpravodajských webů včetně například listu Die Welt, napsala, že sjezd sudetských Němců v Česku vnímají jedni jako „politickou provokaci“ a druzí jako „festival míru a symbol smíření“. Také podle DPA sjezd českou společnost polarizuje a vyvolává emoce. „Jen málo jiných témat v poslední době rozpoltilo společnost v Česku tak jako tato akce,“ napsala agentura.
Rovněž podle veřejnoprávní stanice MDR vyvolal sjezd sudetských Němců v Česku nevídané napětí. Jak vyhrocená nálada je, ukazuje podle ní incident z Chebu, kde někdo na výlohy Svazu Němců nastříkal v noci na středu hákové kříže.
MDR připomíná i debatu kolem takzvaných Benešových dekretů, kterými československý prezident Edvard Beneš po druhé světové válce v tehdejším Československu mimo jiné omezil majetková práva německé a maďarské menšiny.
„Čeští nacionalisté se opakovaně pokouší získávat pomocí dekretů politické body a jejich zachování prohlásit za akt národního sebeutvrzení. Neustále malují příslovečného čerta na zeď a varují před údajně hrozícím návratem sudetských Němců,“ dodal web a připomněl, že tato strategie měla úspěch například při prezidentské volbě v roce 2013, kdy se rozhodovalo mezi Milošem Zemanem a Karlem Schwarzenbergem.
List Frankfurter Allgemeine Zeitung ve svém článku píše, že by debata kolem sjezdu mohla mít nakonec „očistný charakter“. Regionální bavorský list Allgäuer Zeitung uvedl, že sjezd sudetských Němců v Brně mohl být „oslavou, která by z temné historie vytvořila paprsek naděje na obzoru sjednocené Evropy“. „Extremisté a populisté, nacionalisté a zastánci starých pořádků ale toto setkání už několik týdnů zastiňují spory – a vrhají tím stín na celou slavnost“.