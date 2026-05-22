Sudetský sjezd dělí Česko, extremisté nechtějí smíření, píší v Německu

Sjezd sudetských Němců, který v pátek začíná v Brně a v Česku se koná poprvé, rozděluje českou společnost, uvedla německá veřejnoprávní stanice ARD. Podle bavorského rozhlasu BR vyvolal sjezd v Česku spory a bavorského premiéra Markuse Södera, který se na něj chystá, čeká ožehavá mise. Podle listu Süddetusche Zeitung se proti sjezdu v Česku postavili pravicoví i levicoví extremisté, kteří protestují proti smíření.
Protestní „Němá barikáda“ asi stovky lidí proti sjezdu Sudetoněmeckého...

Protestní „Němá barikáda" asi stovky lidí proti sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení na brněnském výstavišti. Shromáždění staví barikádu z krabic. (22. května 2026) | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Bavorský premiér Markus Söder (21. května 2026)
„Sudetoněmecké krajanské sdružení dostalo pozvánku do českého města Brna – jako znamení smíření. Část vlády a obyvatel ale chce setkání vyhnanců zabránit,“ shrnula pro německé čtenáře situaci kolem sjezdu stanice ARD. Sjezd podle ní má být „dalším krokem smíření (...), v Česku ale vřou emoce“.

ARD shrnuje argumenty obou stran a připomíná mimo jiné, že v krajanském sdružení kdysi působili bývalí nacisté. Čeští odpůrci sjezdu ale podle ní často zamlčují, že sdružení se už před lety vzdalo jakýchkoli nároků na majetek či na návrat do „staré vlasti“.

„Zpřetrhalo také vazby s revanšistickým Witikobundem. S tímto národoveckým spolkem sudetských Němců naopak udržuje kontakt Okamura – stejně jako s AfD,“ napsala veřejnoprávní stanice s odkazem na předsedu české Sněmovny Tomia Okamuru a německou stranu Alternativa pro Německo, kterou loni v květnu označila německá tajná služba za prokazatelně pravicově extremistickou.

Sudetoněmeckému sjezdu v Brně se věnuje také web bavorského rozhlasu BR. Soustředí se mimo jiné na to, že se bavorský premiér jako patron sudetských Němců sjezdu v moravské metropoli v neděli zúčastní.

„Sudetoněmecký sněm v Brně vyvolal v Česku svár... Premiéra Södera čeká ožehavá cesta,“ napsal. Podle něj totiž vklouzne Söder přímo do českého vnitropolitického sporu, který daleko přesahuje sudetoněmecký sjezd.

„Söderova cesta bude proto o hledání rovnováhy: Bude muset dostát své roli patrona sudetských Němců, aniž by v Česku vyostřil atmosféru... Jaký bude mít víkend na bavorsko-české vztahy dopad, zůstává nejasné,“ napsal BR.

Agentura DPA, jejíž text převzala řada německých zpravodajských webů včetně například listu Die Welt, napsala, že sjezd sudetských Němců v Česku vnímají jedni jako „politickou provokaci“ a druzí jako „festival míru a symbol smíření“. Také podle DPA sjezd českou společnost polarizuje a vyvolává emoce. „Jen málo jiných témat v poslední době rozpoltilo společnost v Česku tak jako tato akce,“ napsala agentura.

Rovněž podle veřejnoprávní stanice MDR vyvolal sjezd sudetských Němců v Česku nevídané napětí. Jak vyhrocená nálada je, ukazuje podle ní incident z Chebu, kde někdo na výlohy Svazu Němců nastříkal v noci na středu hákové kříže.

MDR připomíná i debatu kolem takzvaných Benešových dekretů, kterými československý prezident Edvard Beneš po druhé světové válce v tehdejším Československu mimo jiné omezil majetková práva německé a maďarské menšiny.

„Čeští nacionalisté se opakovaně pokouší získávat pomocí dekretů politické body a jejich zachování prohlásit za akt národního sebeutvrzení. Neustále malují příslovečného čerta na zeď a varují před údajně hrozícím návratem sudetských Němců,“ dodal web a připomněl, že tato strategie měla úspěch například při prezidentské volbě v roce 2013, kdy se rozhodovalo mezi Milošem Zemanem a Karlem Schwarzenbergem.

List Frankfurter Allgemeine Zeitung ve svém článku píše, že by debata kolem sjezdu mohla mít nakonec „očistný charakter“. Regionální bavorský list Allgäuer Zeitung uvedl, že sjezd sudetských Němců v Brně mohl být „oslavou, která by z temné historie vytvořila paprsek naděje na obzoru sjednocené Evropy“. „Extremisté a populisté, nacionalisté a zastánci starých pořádků ale toto setkání už několik týdnů zastiňují spory – a vrhají tím stín na celou slavnost“.

Fotografií roku Czech Nature Photo 2026 se stal výmluvný snímek „Evoluce“

Fotografie roku „Evoluce“, autor Petr Bambousek, vítěz Czech Nature Photo 2026

Na dvě stovky vybraných snímků přírody z celého světa, které pořídili čeští a slovenští fotografové a přihlásili je do jubilejního 10. ročníku fotografické soutěže Czech Nature Photo, se v podvečer...

V pražských Záběhlicích se srazil elektrobus s tramvají, mnoho zraněných

Srážka tramvaje a autobusu MHD v pražských Záběhlicích. (19. května 2026)

V pražských Záběhlicích se srazila tramvaj s autobusem. Záchranáři ošetřili 18 zraněných, hasiči vyprošťovali jednoho ze zaklíněných řidičů. Záchranka aktivovala takzvaný traumaplán. Policie už...

Daniel Landa ukázal rozbité okno svého domu. Uberte trochu, vzkázal

Daniel Landa během představení nového nastudování muzikálu Tajemství v Divadle...

Zpěvák Daniel Landa (57) zveřejnil fotografii rozbitého okna svého domu a připojil k ní stručný, ale výrazný komentář. Jeho slova rozpoutala na Facebooku debatu o agresi ve společnosti, rostoucím...

Mladík před školou v Pardubicích pobodal dívku, zemřela. Kvůli rozchodu, říká se

V Pardubicích evakuovali školu i její okolí, kvůli závažnému fyzickému napadení...

Pardubičtí policisté zasahovali kvůli závažnému fyzickému napadení v areálu Střední průmyslové školy chemické v Poděbradské ulici. Okolí školy uzavřeli a budovu evakuovali. Podle zdroje iDNES.cz...

Trumpův „bazén“ v D.C. neúprosně modrá, nervozitu budí deadline i skvrny

Renovace jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu pomalu postupuje. (14....

Renovace nádrže u Lincolnova památníku ve Washingtonu pomalu postupuje. Objevují se však obavy, zda se práce stihnou do stanoveného termínu 22. května a jak bude výsledný „bazén“ vypadat. Nátěr na...

Neočkovaný předškolák z Ostravska zemřel po onemocnění záškrtem

Fakultní nemocnice Ostrava

Tříleté dítě z Ostravska v pondělí zemřelo po onemocnění záškrtem, nebylo očkované. Jde o první úmrtí dítěte od roku 1969, které v Česku zemřelo na záškrt. Hygienici nabádají rodiče ke kontrole...

