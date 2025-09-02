Sesuv půdy po velkých deštích zabil v Súdánu nejméně tisícovku lidí

Velký sesuv půdy po prudkých deštích na západě Súdánu zabil nejméně tisíc lidí. Podle agentur Reuters a AFP to uvedli ozbrojenci ovládající oblast nacházející se v občanskou válkou sužovaném Dárfúru. Ve zničené obci přežil jediný člověk. Súdánské osvobozenecké hnutí/armáda (SLM/SLA) vyzvalo OSN, aby pomohla vyprostit těla obětí zasypaných pod nánosem hlíny a kamení.

Súdanci si na útěku před boji v regionu balí své věci a často na lodi prchají do bezpečnějších míst. | foto: Reuters

Sesuv v neděli zcela srovnal se zemí vesnici Tarasin v místní horské oblasti Marra, oznámilo hnutí v prohlášení.

Místní hory podle Reuters slouží jako útočiště obyvatelům, kteří sem prchají před válkou mezi súdánskou armádou a povstaleckými skupinami. Kvůli tomu se uchylují do oblasti, kde je nedostatek jídla či léků.

Konflikt v Súdánu, kde žije asi 50 milionů lidí, připravil o život už několik desítek tisíc lidí, z domovů vyhnal více než 12 milionů Súdánců a způsobil hladomor, kterému čelí několik milionů lidí.

Občanská válka v této východoafrické zemi je proto podle mezinárodních organizací jednou z největších humanitárních krizí posledních let.

