Vraždí i kojence, znásilňují stařenky. V Súdánu se odehrává genocida, míní USA

„Bojovníci RSF a spřátelených milic systematicky vraždili muže a chlapce – dokonce i kojence – na etnickém základě a zaměřovali se na ženy a děvčata z určitých etnických skupin, na kterých se dopouštěli brutálního sexuálního násilí,“ uvedl americký ministr zahraničí Antony Blinken.

Tytéž milice cíleně vraždily civilní obyvatelstvo prchající před válkou. „Civilistům bránili také v přístupu k životně důležitým zásobám,“ dodal.

Vláda amerického prezidenta Joea Bidena už předloni došla k závěru, že se RSF dopustily válečných zločinů. Nyní došla závěru, že zločiny odpovídají už i genocidě, tedy cílené snaze o likvidaci určité skupiny lidí. Čelní představitel RSF Ezadín Elsafí americké rozhodnutí označil za „iracionální“.

Válka sužuje Súdán od jara 2023, kdy napětí mezi súdánskou armádou, které velí generál Abdel Fattáh al-Burhán, a RSF přerostlo v násilí. RSF se pod vedením Dagala zmocnily většiny metropole Chartúmu a části druhého největšího města Omdurmánu. V důsledku bojů zemřelo na 150 tisíc lidí.

Konflikt uvrhl části padesátimilionové země do hladomoru a způsobil největší uprchlickou krizi na světě – vysídleno bylo jedenáct milionů lidí.

RSF a její spřátelené milice se dopouštějí hromadných znásilnění, rabování, únosů a zotročování. Velitelé zveřejňují videa, v nichž se chlubí týráním vesničanů, etnickými čistkami i sexuálním násilím.

„Přišli v noci a znásilnili mou dceru“

„Tři bojovníci RSF ozbrojení dýkami a pistolí vnikli oknem do pokoje mé sedmnáctileté dcery a znásilnili ji. Rukou ji zakryli ústa, u krku jí drželi nůž, aby nekřičela,“ popsala listu The Times Súdánka Rafah. Útočníci do jejího domku ve vesnici nedaleko Chartúmu vtrhli v noci.

Rafah spolu se svými dalšími třemi dětmi spala v jiném pokoji. O tom, co se stalo její nejstarší dceři, se dozvěděla až ráno, když našla třesoucí se dívku v šoku. „Křičela jsem jako smyslů zbavená. Ublížili mé dceři. Vyběhla jsem na ulici. Sousedi se k nám začali sbíhat,“ uvedla.

Vesničané zamířili k nedalekému stanovišti RSF a požadovali vyšetření útoku. RSF se sice dostavila a seznala, že dívku „kdosi“ znásilnil, zpochybnila však, že pachateli byli bojovníci RSF, a případ více neřešila.

„Lidé by měli vědět, co se tu ženám děje,“ uvedla Rafah, jež patří k hrstce lidí, kteří jsou ochotni o sexuálním násilí hovořit. Zničení asi 70 procent zdravotnických zařízení znemožnilo řadě napadených přístup k lékařské péči.

Většinu obětí podle OSN tvoří ženy ve věku od sedmnácti do pětatřiceti let. Svědci ale vyšetřovatelům řekli také o znásilnění osmiletých dívek či osmdesátiletých žen. Ušetřeni nejsou ani muži a chlapci.

Vyhlášení genocidy Americká vláda vyhlásila od konce studené války genocidu šestkrát: v Bosně v roce 1993, ve Rwandě v roce 1994, v Iráku v roce 1995, v súdánském Dárfúru v roce 2004, v oblastech pod kontrolou Islámského státu v letech 2016 a 2017 a v Myanmaru v roce 2022.

Podle amerického ministerstva zahraničí se válečných zločinů dopouští také súdánská armáda. Vychází to z výpovědí svědků o leteckých útocích, při nichž umírali civilisté, mimosoudních popravách nebo etnicky motivovaném zatýkání. Často také brání dodávkám humanitární pomoci.

„Na 97 procent zdokumentovaných sexuálních útoků spáchala RSF. Používají to jako válečnou zbraň. Vcházejí do domů, okrádají lidi a znásilňují ženy,“ popsala The Times psycholožka Sulima Ishaqová, jež vede súdánské vládní oddělení dokumentující sexuální násilí.

„Jde o muže, kteří berou jiným mužům smysl pro čest. V podstatě říkají jiným mužům: ‚Nedokázali jste ochránit své ženy, my jsme je znásilnili‘. Znásilněné ženy jsou tu příliš často vnímané jen jako věci,“ dodala Ishaqová.

Zlom v politice USA

Vyhlášení genocidy a sankcí proti Dagalovi představuje zlom v dosavadní politice USA. „Doposud to, co Washington udělal jedné straně, udělal i druhé,“ řekla listu The Washington Post (WP) analytička Kholooda Khairová.

USA jmenovaly také Dagalovy podporovatele ve Spojených arabských emirátech, čemuž se podle Khairové USA dosud vyhýbaly, protože potřebovaly spolupráci s Emiráty v otázce Pásma Gazy, kde už více než rok válčí Izrael proti teroristickému hnutí Hamás.

Dagal stojí podle WP stojí v čele rodinného impéria, jehož hodnota se odhaduje na miliardy dolarů a které zahrnuje zlato, zbraně, nemovitosti a holdingové společnosti, mnohé z nich právě v Emirátech.